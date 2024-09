Rivian chystá mluvící auto se špičkovou umělou inteligencí, naznačuje upoutávka

Jakého lepšího parťáka si může šestiletý kluk přát, než mluvící auto? Michael Knight takového měl a používal ho k ohromování dam i boji se zločinem. Jmenoval se KITT, Knight Industries Two Thousand, a byl to Pontiac Firebird Trans Am speciálně upravený nejen k tomu, aby Michaelovi pomohl chytat padouchy.

Před několika dny uplynulo 42 let od premiéry prvního dílu; ta připadla na 26. září 1982. A právě při této příležitosti, byť o pár dnů později, ukáže americká automobilka Rivian duchovního nástupce onoho černého trans amu – řečeno se značnou nadsázkou, samozřejmě.

Upoutávka na K.I.T.T. Rivian • Rivian

Tak to alespoň vypadá z upoutávky, kterou zveřejnila na síti X. Ukazuje nejvýraznější vnější prvek KITTa – červený světelný pruh na přídi, jehož žárovky „skenovaly“ prostor před autem za charakteristického futuristického zvuku, který by nebyl nemístný ani na USS Enterprise.

Tenhle prvek ovšem není na trans amu, nýbrž na přídi vozu značky Rivian, jak jasně ukazují světlomety. Co z toho bude, se musíme zatím nechat překvapit, odhalení je v plánu na říjen. Plně autonomní vůz s vlastní inteligencí jako v seriálu to rozhodně nebude, přinejmenším ne při silničním použití, ale vypadá to, že fanoušci seriálu Knight Rider se i tak mají na co těšit.