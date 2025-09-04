Rivian oslavuje nový showroom speciálním vozem. Je plný retro barev z Miami
Americká automobilka Rivian rozšířila své působení v Miami. Po servisním a předváděcím centru přidává první klasický showroom ve čtvrti Mary Brickell Village. Otevření doprovodila unikátní edice modelu R1S inspirovaná estetikou 80. let.
Rivian se na americkém trhu dynamicky rozrůstá a v Miami s velkou slávou otevírá nový showroom. Automobilka zde zpřístupnila první zastoupení v roce 2022, šlo však pouze o servisní a předváděcí centrum. Nyní má k dispozici klasický showroom situovaný ve čtvrti Mary Brickell Village, kde si mohou zájemci na ploše 370 m² prohlédnout nové vozy a svůj nákup konzultovat s prodejci.
Pro automobilku jde o završení důležitého milníku, který ale pro veřejnost není až tak zajímavý. Proto se rozhodla událost ozvláštnit vytvořením speciální edice modelu R1S Tri-Motor (tři motory s výkonem 634 kW, akcelerace z 0 na 100 km/h za 2,9 s a dojezd 597 km) inspirovaného místní popkulturou a designovým dědictvím 80. let. Jediný exemplář bude hrdě vystaven ve výloze, avšak nebude na prodej – tím zůstane jedinečný.
Karoserie nese bílý odstín Glacier a kontrastně černé lemování ochranných prvků ve spodní části. Tato kombinace dává vyniknout řadě barevných detailů v miamském art deco stylu. Přední nárazník zdobí růžové proužky v tyrkysovém lemování, tento odstín se objevuje také na grafice spodní části dveří. Motiv se opakuje na 22palcových příplatkových kolech v ceně přibližně 21.000 Kč s aerodynamickými kryty.
Interiér nese světlé provedení Ocean Coast doplněné dekorem Driftwood. I zde najdeme růžové akcenty a koberce v designu mořských vln s tyrkysovým lemováním.
Ačkoliv Rivian vůz neplánuje nabídnout, jeho poslání je daleko důležitější než být pouhou vábničkou na návštěvníky. Automobilka sice oficiálně nepotvrdila otevření divize zakázkových úprav, je však evidentní, že tuto možnost zvažuje a testuje reakce okolí. Ne náhodou kromě tohoto vozu vystavila také model R1S Pebble Beach Edition, který se následně prodal v aukci. Výtěžek putoval na charitu.
Zdroj: Rivian I Video: Rivian