Audi spojilo to nejlepší z minulosti a současnosti a vznikl Concept C. Půjde do výroby!
Studie Audi Concept C kombinuje dědictví ikonických modelů s vizí budoucnosti značky. Ostré linie, originální detaily a odvážná technická filozofie ukazují, jakým směrem se bude ubírat prémiový segment.
Audi se nachází v klíčové fázi obrovské modelové, technické i designové transformace. Letošním rokem uzavře období, které jí přinese 20 nových modelů a automobilce zajistí nejmladší portfolio v prémiovém segmentu. Zmínit můžeme například nové generace modelů A6, Q3, Q5 a mnoho dalších.
Příští rok se bude dále soustředit na elektromobily. Portfolio se rozroste o nejmenší bateriový vůz vyráběný v Ingolstadtu a Q3 spolu s dalšími modely přijme plug-in hybridní pohon. Crossover s tímto pohonem bude k vidění na mnichovském autosalonu. V plánu jsou i další modely divize Audi Sport. To je dobře, protože po vyřazení modelů TT a R8 automobilka nenabízí žádný ryze sportovní vůz. To by se mělo v roce 2027 změnit. Co můžeme očekávat, nám poodhaluje čerstvě představená studie Audi Concept C.
Stačí jeden pohled a hned víme, odkud se vzalo její jméno. Novinka představená v Miláně čerpá inspiraci ze závodního vozu Auto Union Typ C (1936), ale také novějších prototypů Avus (1991) a Rosemeyer (2000). Z produkčních vozů lze rozpoznat Audi TT, R8 a prý i třetí generaci A6.
Je zajímavé, jak relativně letité tvary dokázal Massimo Frascella, šéfdesignér společnosti AUDI AG, který nastoupil 1. června 2024, přenést do moderní doby, a ještě stanovit výhled budoucí identity značky.
Tu Concept C prezentuje hladkými liniemi s minimem spár, přičemž některé jsou záměrně viditelné. Nejvýraznější poselství přináší příď s novým světelným podpisem tvořeným čtyřmi ledovými krystaly v každém světle. Stejný motiv se objevuje také vzadu. Právě tento detail má definovat nastávající modely, stejně jako vertikálně orientovaná maska s integrovanými čtyřmi kruhy v horní části. Příď zdobí dva výrazné sací otvory po stranách.
Kapota, blatníky, boční profil i záď svou plynulostí navozují dojem kovového ingotu. Toto spojení umocňuje splývavá záď tvořená dvoudílnou skládací pevnou střechou. Ta posádce umožňuje ideální kompromis mezi jízdou s nebem nad hlavou a pevností i útulností kupé. Přirovnání ke kusu kovu odráží použití laku odstínu Titanium, který odkazuje na lehký, ale pevný materiál. Přirovnání ke kovům je u sportovních značek oblíbené. Podobným směrem se v poslední době ubírá i barevná paleta Cupry.
Strohý směr se prolíná také do minimalistického interiéru orientovaného na řidiče. Záplava obrazovek se nekoná. Řidič má k dispozici přístrojový štít zobrazující veškeré informace - stejně jako v Audi R8. Doplňuje jej tradiční kulatý volant s haptickými tlačítky, která nejsou zrovna v oblibě, a ergonomicky o něco přívětivějšími eloxovanými válci.
Do středové lišty, táhnoucí se napříč palubní deskou, jsou integrovaná tlačítka a ovladače klimatizace. Na středovém tunelu se nachází tlačítko varovných blinkrů a sestava čtyř ovladačů – volby jízdních režimů, ovládání střechy, hlasitosti audia a pravděpodobně 10,4palcového výsuvného displeje.
Ohledně pohonu se dá říct pouze to, že se jedná o elektromobil. Žádné další detaily, například o výkonu, kapacitě baterie, plánovaném dojezdu nebo počtu elektromotorů, automobilka neprozradila.
Pro Massima Frascellu je Audi Concept C první koncept pro Audi. Není divu, že si vybral právě nástupce modelu TT. Má k němu totiž citovou vazbu.
„Když se v roce 1998 objevilo u prodejce v Turíně první Audi TT, vzal jsem si jeden den dovolenou jen proto, abych si ho v naprostém klidu prohlédl. Strávil jsem tam hodiny, díval se na tento vůz ze všech úhlů a dotýkal se všech jeho povrchů. Zaměstnanci mě velmi pravděpodobně považovali za blázna. Ale pro mě bylo TT již tehdy mnohem víc než jen automobilem. Bylo poselstvím, že člověk nemusí křičet, aby ho ostatní slyšeli. Není nutné přehánět, abychom udělali dojem. Potřebujeme čistotu – a co je ještě důležitější, odvahu ji následovat,“ popisuje Massimo Frascella své sympatie k vozu.
Směr Audi je jasný a za tímto účelem hodlá do roku 2029 vyčlenit 203,2 miliardy korun na nové technologie a výrobní zařízení. Příští rok také vstoupí do Formule 1, což mu pomůže vyvíjet a testovat nová řešení a materiály. V rámci koncernu je klíčové i spojení Volkswagenu a Rivianu, zejména co se vývoje nových softwarů týče.
Zdroj: Audi I Video: Audi