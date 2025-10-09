Robocop je tu. V Miami jezdí první autonomní policejní vůz
Zatím první policejní vůz bez řidiče začíná sloužit v Miami-Dade v rámci pilotního programu. Umí číst registrační značky a je vybaven i termokamerou.
Elektrická auta do policejních flotil už pár let pronikají i v Česku. Floridský okres Miami-Dade, jehož součástí je i nejslavnější město tohoto amerického státu, nyní představila i autonomní policejní vůz.
Jmenuje se Police Unmanned Ground Patrol Partner, zkráceně PUG. Lze to přeložit jako „partner pro pozemní dohled bez řidiče“. Jde o výsledek spolupráce šerifa Miami-Dade a firmy Policing Lab a hlavním cílem je zlepšit efektivitu a bezpečnost policejní práce, stejně jako lépe rozmístit lidské i materiální zdroje. Také má policistům-lidem „uvolnit ruce, aby se soustředili na složitou a lidskou stránku policejní práce“, říká Marjolijn Bruggelingová ze společnosti Policing Lab.
Prototyp robotického policejního vozu je založený na Fordu Police Interceptor Utility, což je speciálně upravený Ford Explorer; ten skutečný, americký, nikoliv Volkswagen ID.4 s jinou karoserií.
Hlavním účelem vozu je sledování svého okolí pomocí klasických kamer i termokamer. Ve výbavě má i dron, kterým může sledovat hůře přístupná místa, a samozřejmě umí číst registrační značky. Když je nějaká hledaná, okamžitě vydá hlášení a přivolá policisty-lidi. To naznačuje, že PUG může dobře sloužit např. k hledání kradených aut. Také ale má jezdit „v oblastech s vysokou kriminalitou a fungovat jako viditelné odrazení“.
Vůz zatím nebude jezdit v ostrém provozu, první rok poběží pilotní program. Jeho výstupy budou sloužit k doladění jak vývoje vozu samotného, tak i jeho spolupráce s policisty-lidmi. Bude se soustředit na zlepšení dojezdových časů, silnější odrazování potenciálních kriminálníků od páchání trestné činnosti, zlepšení bezpečnosti policistů-lidí či důvěru veřejnosti v tuto novou technologii.
