Rolls-Royce Silver Ghost 1701 zopakoval cestu z Londýna do Edinburghu. O 110 let později...

V roce 1911 ukázal Rolls-Royce kvalitu přímo na závodní dráze. Za účelem praktického představení rychlosti a spolehlivosti byl model Silver Ghost 1701 zařazen do časově stopovaného závodu vytyčeného z Londýna do Edinburghu. Co jiného mohlo dokazovat soudržnost techniky než průjezd po nerovnostech ve vysokém tempu udržovaném v co nejdelší míře trasy dlouhé téměř 800 mil (1287 km).

Skoro 1300 kilometrů plného nasazení likvidovalo špatně vyrobené součástky, mamutí výdrž vyžadovala trať i od pilotů kočírující dnes už veterány na úzkých pneumatikách pochybného vzorku i směsi. Všestranně složité podmínky před 110 léty nejlépe vyšly posádce Silver Ghostu 1701, který si letos vytrvalostní trápení zopakoval a znova bez ztráty prestiže.

Mluvčí značky si myslí, že Silver Ghost je pravděpodobně nejlepším a nejslavnějším modelem Rolls-Royce všech dob. Andrew Ball opírá svůj názor právě o úspěchy v závodech zahrnující zároveň vynikající zkušební testy. Nic jiného nemohlo věrně otestovat spolehlivost než honba za nejrychlejším průjezdem do cíle. Odolnost proti poruchám a rychlost v závodech položila základy pověsti nejlepšího modelu ze všech.

Ball dále připomněl navržení Silver Ghostu 1701 jako experimentálního rychlostního vozu, který se na rozbitých silnicích představil průměrnou rychlostí 19,59 mph (31,5 km/h). Toho času skvělé tempo podtrhla úsporná spotřeba paliva 11,8 l/100 km. Dynamické schopnosti byly později ověřeny při rychlostní zkoušce na půl míle, kdy opěvovaný účastník závodu bez úprav dosáhl hodnoty 78,2 mph (125,9 km/h). Není divu, že obdivovaný Silver Ghost 1701 byl prvním Rolls-Roycem, který na legendárním okruhu Brooklands v Surrey překonal rychlost 100 mph (161 km/h).

„Vyhrát Trial London-Edinburgh v roce 1911 bylo mezníkem pro Silver Ghost 1701,“ zmínil Ball a také poznamenal, že stejné auto coby neocenitelný sběratelský kousek může úctyhodný výkon zopakovat o 110 let později. Letošní úspěšný průjezd přesné kopie trasy závodu je údajně důkazem sladění pozoruhodné techniky, materiálů a kvality stavby. Stejné hodnoty dodržuje ruční výrobna i dnes, což bylo prezentováno připojením současného provedení Ghostu do čela veteránské kolony směřující dva dny z londýnského klubu Royal Automobile Club do skotského zastoupení Rolls-Royce Motor Cars Edinburgh.

Za dvacetiletou dobu výroby (1906–1926) v Anglii i USA bylo dokončeno celkem 7874 vozů Silver Ghost všech provedení. Do počtu patří i verze 1701 z americké továrny ve Springfieldu. Cena podvozku pro americkou verzi Ghostu z roku 1921 byla 11.750 USD neboli přesně 170.485 USD v loňském přepočtu. Nástupcem „nejlepšího auta na světě“ se stal Phantom první generace, který úspěch svého předchůdce nezopakoval.