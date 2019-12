Rolls-Royce Cullinan a Phantom Extended Wheelbase – Sraz světové elity

Není snadné oprostit se od racionálního smýšlení a dívat se na svět jinak. Přes lán kapoty a rozevlátý šátek sošky Spirit Of Ecstasy. Rolls-Royce se vymyká naprosto všemu. Kupuje se, provozuje i řídí jinak než ostatní auta, nemá smysl jej škatulkovat ani srovnávat. Často se nás ptáte, jestli je rolls násobně lepší než ostatní, když je i násobně dražší. Ale koho to zajímá? Když už jednou finančně i duševně dozrajete ke koupi vozu z Goodwoodu, přestávají pro vás jiné značky existovat. Vy už jen řešíte, kterou ze 44.000 barev zvolit, jakou kůži vybrat a jak hodně svými požadavky zatížíte zakázkové oddělení Bespoke. Pro představu každý phantom prodaný v roce 2019 touto specializovanou dílnou prošel, a jak s oblibou říkají lidé od Rollsu, je tedy stejně jedinečný jako otisk prstu jeho majitele.

Teprve když vidíte sedan Phantom v reálném prostředí, uvědomíte si, jak je obrovský. Superluxusní Mercedes-Maybach vedle něj vypadá jako dítě. S výškou 1656 obří sedan konkuruje vozům SUV a dospělý člověk ho má po krk – fakticky, nikoli obrazně.

Asi si tedy dovede představit, jak potom musí vypadat SUV Cullinan. Hotová pojízdná vila. Jenže zatímco phantom nedá ani na vteřinu zapochybovat, že je tím nej, co se po silnicích pohybuje, u cullinanu jsme na pochybách. Do karoserie SUV jako by se nepodařilo vytesat všechnu to noblesu, majestát ani tradici. Cullinan zaparkovaný mezi Bentley Bentayga a Range Rover nám nerozbuší srdce tak jako phantom, ať stojí kdekoli. Už fakt, že mají oba modely podobnou techniku, ale phantom startuje o tři miliony výš, dokazuje, že sama automobilka uznává jediného krále: Phantoma VIII.

Rolls-Royce Cullinan: Luxus bez hranic

Cullinan je první rolls s pohonem všech kol a tažným zařízením. Můžeme si o něm myslet, co chceme, ale v Goodwoodu jej nestačí vyrábět. Spojení vrcholného luxusu a univerzálnosti boduje.

Vlastně ani teď po osobní zkušenosti nemáme v názoru na nejluxusnější SUV světa jasno. Láskou k jeho barokním tvarům jsme stále nezahořeli, ale respekt z něj máme obrovský. Obrovský jako je on sám. „Proboha, co to je?“ zděsil se tatínek malého chlapečka, když jsme je pouštěli na přechodu a jeho oči se střetly s chrámem masky a soškou málem v úrovni očí.

Limuzínu Rolls-Royce pozná kdekdo, ale SUV se ještě do povědomí veřejnosti nedostalo, dál šokuje a zjevně i děsí. Ale co na tom, hlavně že jej skvěle přijala klientela. Když jsme byli na návštěvě v továrně na jihu Anglie, měl cullinan na výrobní lince zřetelnou převahu. Lační po něm pouště Středního východu, nekonečné ruské tajgy, rozlehlé americké ranče i rozmařilé čínské bulváry. V evropských poměrech sotva naplno využijeme stálý pohon všech kol, asistent pro sjezd svahů či výškově stavitelný podvozek na měchách. Nicméně koncepce SUV dává využitelnosti rollsu zcela nový rozměr. Na rozdíl od sedanů a kupé se zadním pohonem není se čtyřkolkou problém vyrazit na hory, velký kufr hravě spolkne golfové bagy, tažné zařízení využijete při převozu koní, jachty nebo letadla. Samozřejmě tohle vše můžete dělat i s jinými podobně luxusními a výkonnými SUV, ale díky cullinanu máte možnost se na první pohled odlišit od boháčů uvažujících pouze v jednotkách milionů. Základní cena sice startuje na osmi, zatím žádný zákazník se ale s přispěním příplatků a individuálních přání nedostal pod deset.

Britským inženýrům se podařilo do formy SUV vmáčknout maximum pověstných vlastností Rolls-Royce. Hedvábně předoucí vidlicový dvanáctiválec dává mastodonta do pohybu jemňounce s nepatrným záklonem, jeho vyrovnanost a sametový hlas může závidět i W12 od Bentley. Řízení je tradičně vláčné a stáčí mohutnou příď se zpožděním, celý pokojíček se na vzduchovém polštáři měkce pohupuje a vy si můžete být jisti, že žádné ze všudypřítomných SUV takhle jezdit nedokáže. K tomu ten nehorázný výkonový potenciál, který vypluje na povrch, kdykoli o něj požádáte. Ale rychlá jízda po okreskách zdaleka není něco, co by nám imponovalo. Aktivní podvozek se sice úspěšně pere se setrvačnými silami a snaží se vtisknout pohybům karoserie ledový klid, ale pořád jsou to skoro tři tuny vysoko nad zemí. Ostřejší zacházení se nám zkrátka nějak příčí a daleko víc našim smyslům lahodí uvolněná plavba a vysmívání se výmolům.

Jenže pak přišel příčný práh a s ním potvrzení naší dlouhodobé teorie, že žádné SUV – natož schopné jízdy v terénu – nikdy nedosáhne komfortu limuzíny. Dvaadvacetipalcová kola vyslala do interiéru ránu, jakou by od rolls-royce nečekal ani největší pesimista, a my musíme chtě nechtě připsat Její Výsosti pihu na jinak bezchybném vystupování. Phantom ví, že trůn není ohrožený…

Plusy

Spojení luxusu a univerzálnosti

Mimořádný cestovní komfort

Sametový dvanáctiválec

Terénní schopnosti







Minusy

Rázy na příčných nerovnostech

Technické údaje Motor Zážehový vidlicový dvanáctiválec přeplňovaný dvěma turbodmychadly Uložení motoru vpředu podélně Rozvod DOHC Válce/ventily 4/4 Zdvihový objem 6749 cm3 Výkon 420 kW při 5000 min-1 Točivý moment 850 Nm při 1600 min-1 Převodovka Samočinná planetová s měničem, 8° Pohon kol Stálý pohon všech kol Nejvyšší rychlost 250 km/h Zrychlení z 0 na 100 km/h 5,2 s Spotřeba město/mimo město 21,9/10,9 l/100 km Kombinovaná spotřeba 15,0 l/100 km Spotřeba během testu 22,0 l/100 km Délka x šířka x výška 5341 x 2000 x 1835 mm Rozvor náprav 3295 mm Provozní hmotnost 2735 kg Standardní pneumatiky 255/50 R21 vpředu a 285/45 R21 vzadu Pneumatiky testovaného vozu 255/45 R22 vpředu a 285/40 R22 vzadu Základní cena 8 182 988 Kč Cena testovaného vozu 11 630 650 Kč Ceny přepočtené kurzem ČNB k 12. 12. 2019 (25,52 Kč/euro)

Rolls-Royce Phantom Extended Wheelbase: Svět za přepážkou

Phantom je králem aut. V prodloužené verzi dvojnásob. S dělicí přepážkou dosahuje luxus pozemního cestování absolutna. Víc už zkrátka zažít nelze.

Už jsme to párkrát zažili a ty pocity nejdou vymazat. Stiskem tlačítka zabouchneme dveře, svět ztichne a z nás spadnou veškeré všední starosti. Rolls-Royce působí jako lázeňská procedura. Nohy se nám boří do dlouhých vlasů koberce z ovčí vlny a oči přecházejí ze vší té nablýskané krásy. Tentokrát si ovšem nepřipadáme jako král, ale pouze jako jeho řidič. Za zády se tyčí prosklená přepážka, jejíž cenu výrobce tradičně neprozrazuje a možná tím chrání i naše zdraví. Šušká se cosi o milionovém příplatku.

Tento jediný prvek zcela mění charakter i způsob využití phantomu. Nejluxusnější sedan světa se základní cenou přesahující 11 milionů korun si řada majitelů ráda sama řídí. Ti rozmařilejší zvolí o 220 mm prodlouženou verzi EWB, tedy Extended Wheelbase. Výjimečný vůz se tím stává ještě výjimečnějším, ale k absolutnímu vrcholu stále zbývá jeden krůček. A tím je paket Privacy Suite, zahrnující naši přepážku, dvě samostatná plně nastavitelná zadní křesla s barem, elektricky ovládané záclonky a multimediální systém s dvojicí obrazovek.

O šoféra jde rázem až ve druhé řadě. Ten vyšší se například musí smířit s omezeným rozsahem seřízení sedadla, přepážka ho dál nepustí. Zato vzadu je díky přepažení nejtišší vůz planety ještě tišší a připravený stát se svědkem nejtajnějších obchodních či politických jednání, případně bujarých večírků, když už je tu ten bar. Stiskem tlačítka skleněný předěl okamžitě zmatní a řidič vás bude poslouchat, pouze když mu interkomem zavoláte. Jinak máte dokonalé soukromí.

Jízdu ve stavu maximálního zatemnění bychom přirovnali k luxusnímu vlakovému kupé. Ležíte, popíjíte a tak nějak vzdáleně vnímáte, že se váš gauč pohybuje. Jak rychle, o tom nemáte tušení. Při ustáleném tempu na dálnici jsme začali do pár minut usínat. Na nerovných okreskách, a hlavně v zatáčkách ale jízda „poslepu“ nedělala žaludku dvakrát dobře. Člověk nikam nevidí a svět pod ním se podivně vlní a točí. Naštěstí odtemnění je dílem vteřin a se světlem vstoupí do interiéru i přirozenější pocity.

Vzadu jsme se ale cítili poněkud odstrčeně. Komunikace s řidičem přes mikrofon není zrovna přirozená, navíc její aktivace vypíná hudbu. A tak si říkáme, že asi nejsme ta správná cílová skupina. Ale nejsme sami. V Česku se zatím žádný phantom s přepážkou neprodal. Na rozdíl od těch standardních, které jsou prakticky vyprodané.

Po dlouhé době upřímně závidíme. Milujeme způsob, jakým kolosální phantom neslyšně pluje, jak vláčně se stáčí příď, když jedním prstem točíme velkým tenkým volantem, jak uvnitř všechno voní a hýčká každý náš smysl. Tolik emocí žádné jiné auto na světě nevyvolává. Také proto si za jeden Phantom EWB pořídíte Bentley Mulsanne a Maybach dohromady.

Plusy

Nepopsatelné charisma

Skvostný dvanáctiválec

Nečekaná dynamika

Neomezené možnosti individualizace

Minusy

Přepážka ředí zážitek z jízdy a přináší řadu omezení, která ovšem netrápí toho, kdo ji ocení

Technické údaje Motor Zážehový vidlicový dvanáctiválec přeplňovaný dvěma turbodmychadly Uložení motoru vpředu podélně Rozvod DOHC Válce/ventily 4/4 Zdvihový objem 6749 cm3 Výkon 420 kW při 5000 min-1 Točivý moment 900 Nm při 1700 min-1 Převodovka Samočinná planetová s měničem, 8° Pohon kol Zadních kol Nejvyšší rychlost 250 km/h Zrychlení z 0 na 100 km/h 5,4 s Spotřeba město/mimo město 21,4/9,7 l/100 km Kombinovaná spotřeba 13,9 l/100 km Spotřeba během testu 20,5 l/100 km Délka x šířka x výška 5982 x 2018 x 1656 mm. Rozvor náprav 3772 mm Provozní hmotnost 2685 kg Standardní pneumatiky 255/50 R21 vpředu a 285/45 R21 vzadu Pneumatiky testovaného vozu 255/45 R22 vpředu a 285/40 R22 vzadu Objem kufru 548 l Základní cena 13 895 640 Kč Cena testovaného vozu 17 810 350 Kč Ceny přepočtené kurzem ČNB k 12. 12. 2019 (25,52 Kč/euro)

