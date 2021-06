Rolls-Royce Ghost V12 – Na skok v dokonalém světě

Když se Rolls-Royce zákazníků zeptal, co by si přáli na novém Ghostu, odvětili méně okázalosti. Přesto, kamkoliv s tímto autem přijedete, jste středem pozornosti.

Jen další den s testovacím autem, řeknete si. Jenže tady bylo všechno od počátku jinak. Martin Machala vyrazil vyzvednout novou generaci Rolls-Roycu Ghost do centra Prahy s tím, že mi jej přistaví před redakci. Po desáté ranní dostávám pokyn, že mohu vyrazit dolů z kanceláře, abychom společně s kameramanem vyrazili za Prahu pořídit pár hezkých záběrů. Netrvalo mi to ani dvě minuty, přesto už se před redakcí stihl kolem auta utvořit chumel zvědavců. Náhodných kolemjdoucích, ale i kolegů novinářů, šéfredaktorů, právníků… Rolls-Royce sice říká, že si zákazníci přáli méně nápadný, ne tak křiklavý a okázalý Ghost. První osobní setkání však evokuje přesný opak.

Příběh modelu se začal psát v roce 2009 a za velmi krátkou dobu se z něj stal nejúspěšnější vůz ve 116leté historii značky. „Abychom vytvořili produkt, který by i v následujících letech slavil mezi našimi klienty úspěch, museli jsme pečlivě naslouchat jejich požadavkům. Vyžadují takový typ superluxusní limuzíny, která je dynamická, tichá, pohodlná a dokonalá ve svém minimalismu. To vše splňuje právě Ghost,“ říká Torsten Müller-Ötvös, ředitel Rolls-Royce Motor Cars.

Jediné, co zůstalo původní z předchozí generace Ghostu, je soška na přídi a deštníky ve dveřích. Všechno ostatní prošlo nějakou úpravou. Rolls-Royce říká, že výsledkem je technologicky doposud nejvyspělejší vůz značky, který musí snoubit příkladný komfort a pohodlí na zadních sedačkách s příjemným řízením a jízdním požitkem. Aby ne, když si osmdesát procent majitelů „malých“ limuzín společnosti rádo řídí samo.

Post Opulence

Maximálně slušně jsme rozehnali dav zvědavců, abychom si limuzínu mohli prohlédnout také my. Podle Rollsu se v průběhu let mění postoj klientů k vyjádření úspěchu. Zatímco dříve by jej chtěli prezentovat vozem plným dramatičnosti, extravagance a nejrůznějších kudrlinek, dnes je všechno jinak. Novému směru se říká Post Opulence a vlastně jde o přesný opak. Dnes zákazníci jistou nadřazenost chtějí prezentovat jemným, nenápadným a minimalistickým vzhledem. Na první pohled to tak opravdu nevypadá, ale když vůz obcházím pečlivěji, všímám si, že kolem dokola je jen nutné minimum rušivých elementů. Jinak je vše příkladně uhlazené a nerušivé.

Docela jiný svět pokračuje při prvotním usednutí. Na automatické dveře mohli zákazníci narazit už u modelu Goodwood Phantom. Tady však tvůrci posunuli celý systém ještě dále a vůbec poprvé lze využít asistovaného otevírání dveří. Pro otevření stačí zatáhnout za vnitřní kliky a nechat rukojeť vrátit zpět do původní polohy. Následně za vnitřní kliku vezmete znovu a dveře se vám za asistence elektroniky bez námahy otevřou. Ještě efektnější je zavírání dveří. Tady stačí držet tlačítko na sloupku a dveře se za vámi elegantně zavřou. Pohyblivé obrázky vám to vysvětlí lépe než psané slovo, tak nezapomeňte kouknout na video, které přikládám výše.

Snad omluvíte, když v případě Ghostu začnu rovnou na místech vzadu, tedy těch nejdůležitějších. Rozplývat se nad kvalitou materiálů je, hádám, zbytečné, u auta s takovou aurou (a cenovkou konkrétního kusu lehce nad 11 miliony korun) s něčím výjimečným jednoduše počítáte. Každá z 20 druhů kůží použitých na 338 nejrůznějších vnitřních panelech prochází přísnými kontrolami, které prý v automobilovém světě nemají obdoby. Sada dřevěných komponentů v kabině má povrchovou úpravu s otevřenými póry. To, co vypadá jako další displej před spolujezdcem, je opravdu prosvícené dřevo.

Jakkoliv má Ghost představovat to menší ze světa Rolls-Royce, s délkou přes 5,5 metru a rozvorem bezmála 3,3 metru o žádného drobečka rozhodně nejde. I v tomto autě se tedy dočkáte obrovského prostoru v obou řadách. Pocit výjimečnosti umocňují pohodlné koberečky s vysokým vlasem, které vás nechávají na pochybách, jestli jste se do auta neměli raději zout. A pohodlná křesla s nespočtem masážních funkcí celkový dojem jen podtrhují. Tady je o majitele postaráno jako v bavlnce. Když si chce odpočinout, stačí sklopit zadní opěradlo (byť ne v takovém úhlu, jako dovoluje třeba nová třída S) a kochat se hvězdami na… stropnici. Vůz je vybaven noční oblohou, na které, když budete mít štěstí, opravdu uvidíte padat hvězdy. Je libo bublinky? Mezi zadními sedačkami pochopitelně nesmí chybět lednička chladící na 6 či 11 stupňů. To podle toho, který druh šampaňského preferujete.

Dokonalé maličkosti

O nic méně působivější však není ani pobyt za volantem. Také tady si vás Ghost získá sympatickými detaily, které jednoduše dávají smysl. Tvůrci ostatně říkají, že klienti se pohybují ve složitém světě businessu. Když pak sednou do kabiny svého rollsu, chtějí maximální klid a pohodu. Proč se rozptylovat tím, jestli je klimatizace nastavena na dvacet nebo třiadvacet stupňů? Každý člen posádky přeci dobře ví, jestli mu je teplo, nebo zima. Namísto digitálního panelu s čísílky tu najdeme jen jednoduché nastavování pro vrchní a spodní část interiéru. Chcete si vybrat jeden z jízdních režimů? Nesmysl. Vozy Rolls-Royce jsou laděny přesně dle požadavků klientů a sofistikovaný podvozek se přizpůsobuje jízdnímu stylu řidiče. Asistenční systémy? Ale jděte. Sice tu jsou, ale ty nejotravnější stačí na začátku deaktivovat a už od nich v životě neuslyšíte ani pípnutí.

Ještě působivější je však na celém Ghostu odhlučnění a fantastické ticho, kterého se vám dostane po uzavření všech dveří. Akustičtí specialisté dokonce experimentovali s naprosto tichým interiérem, který ale vyvolával pocit určité dezorientace. Tvůrci se tak rozhodli stvořit takzvaný šepot, měkký temný zvuk, který je vnímán jako jediný tón. Všechny součástky proto bylo nezbytné naladit na shodnou rezonanční frekvenci. Rámy sedadel prvních prototypů například rezonovaly na jiné frekvenci než karoserie, takže byly opatřeny speciálně vyvinutými tlumícími jednotkami, aby jejich tón odpovídal zvuku celého vozu. A takto bychom mohli pokračovat napříč celou kabinou, vždyť je v novém Ghostu použito přes 100 kg tlumících hmot! Výsledek je bez přehánění fantastický. Pokud bylo cílem to, že majitel po náročném dni přijde do vozu a chce být zcela odříznut od ruchu okolního světa, povedlo se to na jedničku s hvězdičkou.

Už ve fázi návrhu architektury vozu se k týmu připojili specialisté z oddělení Bespoke Audio. Kvalitní hudba musí být součástí celého tohoto automobilového komplexu. Součástí jsou třeba rezonanční komory v prazích karoserie, jejich velikost a tvar je dán kmitočtovou charakteristikou reproduktorových komponentů. Vůz se tak v podstatě z akustického pohledu přeměnil na subwoofer. Výkonný zesilovač ovládá 18 kanálů a má maximální výkon 1300 W. Pomyslnou třešničku představují kompozitní kužely reproduktorů z hořčíku a keramiky umožňující nekonečné proměny zvuku s vynikající frekvenční odezvou. Stačí si v autě pustit vaši oblíbenou píseň a okamžité pochopíte, jak obrovsky se toto cítění pro detail vyplatilo.

Dokonalou iluzi utváří rovněž digitální budíky. Hodně dlouho je musíte zkoumat, abyste se přesvědčili, že toto je opravdu jemňoučký obraz a ne analogové řešení. Samotný multimediální systém dobře známe z vozů BMW, jde o lehce upravené řešení iDrive s otočným ovladačem na středové konzole. Tady samozřejmě obklopeným těmi nejlepšími možnými materiály.

Čísla stranou

Značka Rolls-Royce si na nejrůznější čísla nikdy nepotrpěla. A nemyslím tím jen zmiňované nastavování stupňů, ale i parametry pohonných jednotek. Třeba výkon agregátu automobilka jeden čas neuváděla vůbec, jednoduše proto, že to zákazníka nezajímalo. Teď už se alespoň nějaká základní čísla dozvídáme, i když je pravda, že jich není moc.

Pod kapotou limuzíny pracuje 6,75litrový dvanáctiválec s dvojitým přeplňováním, jenž dosahuje maximálního výkonu 420 kW (563 k) a 850 newtonmetrů točivého momentu. Stovku vůz zvládne za 4,8 sekundy a pokračovat může na maximální rychlost 250 km/h, kde už řidiče utne omezovač. Maximum točivého momentu je k dispozici již od 1600 otáček (600 ot/min nad volnoběhem) a pro dosažení co nejlepších akustických vlastností využili konstruktéři v systému sání větších portů. Motor se pojí výhradně s pohonem všech kol a osmistupňovou samočinnou převodovkou ZF.

Právě dvanáctiválec je na rollsu v pohybu nejskvělejší. Když nespěcháte, ani nevíte, že vám pod kapotou pracuje tak obrovská strojovna. Motor jen tak příjemně ševelí někde v povzdálí a vůbec nenarušuje tolikrát vzpomínanou pohodu na palubě. Když ale potřebujete intenzivně zrychlit, stačí sešlápnout plynový pedál až k podlaze, motor se probere k životu a pohltí vás razancí a dominantní silou, kterou disponuje. A je úplně jedno, jestli potřebujete dynamiku při 20 nebo 150 km/h. Dostanete ji jako lusknutím prstu.

Ghost dostává natáčecí zadní nápravu, což s 5,5 metru dlouhou limuzínou značně usnadňuje manévrování na malém prostoru. Ani úzké uličky v centru Prahy tak nejsou problémem, na okreskách za hlavním městem vás zase překvapí, jak hezky se tahle limuzína řídí. Čekal jsem, že to bude taková ta typická kormidlová plavba, ale opak je pravdou. Podle Andiho McCanna, jenž v Rollsu vede šoférskou akademii (a brzy se můžete těšit také na video s ním), to byl jeden z hlavních úkolů tvůrců. Už kvůli tomu, jak vysoké procento zákazníků si auto řídí samo. Jasně, do jakýchkoliv sportovních výkonů má projev pořád dost daleko, ale upřímně jsem nečekal, že ovládat ghosta v serpentinách půjde tak hladce.

Let nad zemí

Samostatnou kapitolou celého britského snažení je podvozek, který Rolls-Royce označuje Planar. Pojmenování vychází z geometrického termínu pro dokonale plochou a horizontální rovinu, takže asi tušíte, o co šlo ladičům především. Tento způsob zavěšení je mimochodem výsledkem desetiletého vývoje (!) a připomínat má hladký let nad zemí, který v žádném jiném voze nezažijete.

Vůz je poprvé vybaven horním tlumičem nad sestavou předního zavěšení a spolupracuje se systémem kamer. Ten skenuje cestu před vozem, sbírá GPS data a na základě informací připraví systém odpružení na náhlou změnu povrchu vozovky. Vzduchový podvozek společně s elektricky řízeným tlumením nárazů má být odpovědí na někdejší požadavek sira Henryho Royce: „Vezměte to nejlepší a zdokonalte to!“

Zatímco ve všech ostatních aspektech vozu bych tvrzení Rollsu podepsal v plném rozsahu, u podvozku bych asi chvilku váhal. Na hladkých silničkách je jízda opravdu zážitkem, limuzína s měkčeji naladěnými tlumiči jen tak poklidně a houpavě plave krajinou… zkrátka jede přesně tak, jak byste od auta tohoto typu očekávali. Jenže české cesty jsou pro vůz specifickou výzvou a nejednou jsme běhen denního testu vypozorovali, že podvozek jednoduše nestačil na nějakou tu neduhu či výmol zareagovat. Od totální pohody a odříznutí od okolního světa vás tak tu a tam vyruší bouchnutí od obouvaných jednadvacítek. Ne vyloženě nepříjemné, ale znatelné. A jak se dočtete níže, nebyl to jen můj pocit.

Rolls-Royce dovezl nový Ghost do Prahy, aby nás nechal okusit automobilový svět pro vyvolené. Nejde jen o skvělou limuzínu, ale i příběh, který za jejím vznikem a celou značkou stojí. Právě ten za oněch 11 milionů kupujete společně s autem. A nemám důvod nevěřit, že každý jeden zákazník si jej zamiluje od začátku do konce.

Pár kilometrů za volantem Ghostu. Co na něj říká Machala?

Bylo to skutečně jen pár kilometrů, doslova, pro Standu jsem vůz vyzvedl v centru Prahy a pak mu limuzínu přistavil na redakční parkoviště v Holešovicích. S ghostem a wraithem jsem před léty nicméně nějaký čas strávil (prezentace v Tatrách, moc hezká vzpomínka), atmosféru a celou tu auru kolem legendární značky tak alespoň trochu navnímanou mám.

To mi přijde nepřekvapivě jako naprosto klíčová věc. Je to prostě Rolls-Royce, takže o pozornost naprosto všech máte automaticky postaráno, výjimečnost z této limuzíny tryská všemi směry. Angličané sice mluví o minimalistickém designu a ghost má být „baby rolls“, pět a půl metru dlouhý sedan je však těžko přehlédnutelný sám a sobě a jeho celkový zjev vyzařuje koncentrovanou blazeovanost a přirozenou nadřazenost v takové míře, že vám při pohledu na ghost něco jako minimalismus na mysli vytane jen těžko. Není kýčovitý, ani překudrlinkovaný, ale naprosto zjevně luxusní a dominantní. A vypadá ještě větší.

A pokračujeme samozřejmě v interiéru. Rolls-Royce je skutečně jiný, tohle opravdu není jen dojem vyvolaný zvěstmi o značce. Hluboké koberečky jsou klasika, ale celkem výmluvná. Tu nejkvalitnější kůži a dřevo čekáte, mně se spíš líbí až tvrdošíjné lpění na tradičním ovládání a některých detailech, hlavně v tomto je pro mě Rolls-Royce výjimečný. Tenký věnec volantu, zcela klasicky vypadající přístrojový štít (byť je tedy digitální, ale na první i druhý pohled vidíte prostě jen staré dobré ručičky) a pak moje nejoblíbenější – staromódní ovládání teploty ventilace zdvojeným kolečkem. Spodním regulujete vzduch pro nohy a horním logicky teplotu ve vyšší polovině interiéru. A displejem s číslem vyjadřujícím teplotu vás Rolls-Royce neobtěžuje. Je vám zima? Přitopte si. Přece nepotřebujete vědět, kolik stupňů v autě je. A samozřejmě žádné otravné vypínání bezpečnostních asistentů, losování jízdního režimu, nic takového. Nastartujete a jedete. Úplně stejně jako před deseti, dvaceti, padesáti lety.

Se Standou jsme se shodli, že tím největším zážitkem je ale dvojitě přeplňovaný dvanáctiválec. Impozantně silný a přitom tak neuvěřitelně odhlučněný… To je prostě nádhera. Obrovská, ale zcela nenucená síla, která kdykoliv v případě potřeby zasáhne s takovou razancí, že vás to uvnitř toho hermetického světa absolutního ticha a kultivovanosti nemůže nepřekvapit.

Ghost taky docela překvapivě svižně zatáčel. A je fakt, že toto speciálně zmiňoval Andy, to je ten pan řidič, který má na starosti šoférskou akademii. Že zákazníky nejvíc šokují schopnosti vozu při sportovnější jízdě. Konkrétně zmiňoval své taxi jízdy po goodwoodském panství, kde prý stačil i supersportům. Andymu bych věřil.

Stejně tak nejspíš i tomu, že modely Roll-Royce jsou z velké části takové, jak je zákazníci skutečně chtějí mít. Že si prostě nepřejí jiné ovládání ventilace, jízdní asistenty, různé režimy jízdy… Dovedu si představit, že komunikace a vnímání potřeb klientů zde bude důležitější než kdekoliv jinde. V tom případě, pokud bych se někdy měl stát zákazníkem (ha ha), musel bych se zeptat, jestli by přece jenom nebylo možné odladit odpružení tak, aby lépe vzdorovalo ostrým, nenadálým nerovnostem. Rolls-Royce sice vyzdvihuje vlastnosti svého nového prediktivního podvozku, ale všichni, co jsme se v ghostu svezli, jsme konstatovali to samé – dokonale izolovaný mikrosvět občas naruší překvapivě intenzivní rána od zpomalovacího prahu, zapadlejšího kanálu… Nejspíš to bude tím, že velice poddajné odpružení pak zkrátka nestíhá reagovat na takto nenadálý a rychlý propad kola. Možná s tím v takto konejšivě houpavém naladění nic moc dělat nejde. U rollsu bych ale popravdě čekal, že si poradí i s takovými extrémy. Že bude i takto nárazově nepředvídatelné naschvály tlumit s dokonalou samozřejmostí.

Maličká piha, kterou se však u Rollsu trápit moc nemusí. Zákazník ze mě nikdy nebude. Ani tato mírná nedokonalost však nezviklala mé přesvědčení, že Rolls-Royce výjimečná auta skutečně vyrábí. Není to jen o značce, tradici, pověsti, image… Rollsy jiné jsou. V tom pozitivním slova smyslu.