Royal Enfield Himalayan 450 - Se šerpou na střechu světa

U nás se dostanete po vyasfaltované cestě téměř kamkoliv, ale jinde ve světě to není samozřejmostí. V takové Asii je neupravených štěrkových cest požehnaně. Ani proto nepřekvapí, že britsko-indický výrobce Royal Enfield má ve svém portfoliu i bytelné cestovní enduro Himalayan, které k nám zavítalo ve své druhé generaci. Ale řekněme si upřímně. První generace představená v roce 2016 mnoho z moderních motocyklů nepochytila a svým pojetím či konstrukcí odpovídala spíše strojům ze sedmdesátých let minulého století. Bude tedy nový himalayan konkurenceschopný?

Kombinace přístupů

První zmínky o novém stroji vypustil Royal Enfield již v roce 2022 a z dlouhého vývoje by se mohlo zdát, že si na něm dal hodně záležet. A je to tak! Vytvořil zcela nový stroj, který přináší řadu inovací. Poprvé tak Royal Enfield do motocyklu zapracoval vodou chlazený motor a vybavil ho elektronickým plynem, aby mohli fungovat všichni elektroničtí pomocníci. A že to vzali konstruktéři z gruntu, je vidět na první pohled. Elegantní silueta působí odlehčeně, všude nacházíme pěkně zpracované detaily i kvalitní sváry a hezky je uklizený motorový prostor. Přitom si zachová i retroprvky v podobě oválné nádrže, kulatých ovládačů na rukojetích nebo viditelných šroubů či tradičního reflektoru využívajícího výhradně diody. Hezkými detaily jsou rámy kolem nádrže (s úchyty pro zavěšení bagáže) a motoru, motokrosový přední blatník i malý průhledný štítek, který ale příliš účinný není. Moderně vypadá kombinace zadní světlo se směrovkami a hlavně kulatý, plně digitální 4“ přístrojový panel. Displej je krásně probarvený, písmo je ostré a dobře čitelné za všech podmínek. U řídítek nacházíme také USB vstup pro nabíjení mobilu, který lze přes aplikaci TripperDash spojit s multimediálním systémem a na displeji přístroje promítat navigační pokyny nebo mapu.

Posun vpřed

Otevřený trubkový rám je štíhlý, takže i 174 cm vysoký jezdec ze sedla 825 cm nad zemí lehce dosáhne na zem. A to lze výšku sedla jezdce změnit. Jednoduše se sejme, změní se přední a zadní úchyt a ukotví se o 20 mm níže. Pro někoho menšího by to jistě bylo fajn, ale potom už máme zbytečně moc zalomená kolena. Hlavní je, že osa mezi řídítky, sedlem a stupačkami zajišťuje příjemnou pozici při řízení.

Zásadní změnu představuje vodou chlazený jednoválec. Z objemu 452 cm³ dává výkon 29,4 kW a maximální točivý moment 40 Nm dostupný v 5500 otáčkách. A je pořádný rozdíl, zda máte pod zadnicí čtyřicet koní, nebo původních dvacet čtyři. Dynamika jízdy je proti předchozí generaci o dimenzi lepší a lze ji směle přirovnat ke všem moderním jednoválcovým „čtyři-pade“ i dvouválcovým pětistovkám. Čtyřtaktnímu jednoválci se jen příliš nelíbí nízké otáčky. Do tří tisíc je nejen línější, ale i hrubější. Poklidně si ve městě na čtyřku couráme padesátkou a otáčkoměr ukazuje 2500 min-1. Obec končí, otáčíme rukojetí plynu, najednou se od motoru začne ozývat zvuk podobný velkorážnému kulometu a celá motorka se ve stejné kadenci rozklepe. Nad 3000 je vše v pořádku, jednoválec běží kultivovaně a díky krátkému výfuku má i příjemný zvukový doprovod. Nejvíce síly má mezi pěti a osmi tisíci, ale většinou je zbytečné ho v horním spektru nechávat trápit. Při pohodové jízdě se himalayan odmění i příjemnou spotřebou. Nám palubní počítač ukázal průměr 3,2 l/100 km, takže na 17litrovou nádrž by šlo procestovat Himaláje křížem krážem.

V rytmu doby

A cestování by to bylo pohodlné. Podvozek využívá obrácené přední vidlice Showa s průměrem 43 mm a zadní centrální tlumič je mnohem více položený, což se pozitivně projevuje na pružící progresi. Zdvihy vpředu i vzadu jsou 200 mm a tlumiče jsou příjemně měkké. Po silnici je jízda nadmíru komfortní a himalayan dobře vede stopu. I při vyšší rychlosti je stabilní a hbitě se sklápí do zatáček – je znát nízké těžiště díky výfuku dole a plochému olejovému managementu, který umožnil posadit motor níže do rámu. Šotolinovou cestu spolkne jako malinu a v těžším terénu se jistě bude hodit možnost zcela vypnout ABS pro zadní kolo. Také si jezdec může zvýšit předpětí zadního monoshocku, pokud dozadu usadí spolujezdce nebo zavěsí kufry. Himalayan dostal i větší brzdy, takže nyní vpředu spoléhá na kotouč o průměru 320 mm, do nějž se zakusuje axiálně ukotvený dvoupístkový plovoucí třmen, a vzadu na 270mm kotouč. Už jsme zažili lépe brzdící stroje, ale rozhodně jde o výrazný kvalitativní posun. Himalayan se proměnil k nepoznání. Už nejde o archaický stroj s řadou nedostatků, ale o moderní slušně vybavenou motorku, která uspokojí většinu jezdců hledajících dobrodružství v přírodě. A potěší i příznivou cenou, startující pod 150 tisíci korunami.

Plusy

Slušný výkon motoru a spotřeba

Jednoduchost celého stroje

Design spojující moderní a retro prvky

Dobrá ovladatelnost

Komfort podvozku

Minusy

Hrubý projev motoru pod 3000 min-1

Malý plexištítek

Nenastavitelná páčka spojky