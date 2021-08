Rozhledny Jihomoravského kraje: Našli jsme vůbec nejstarší výhled!

Nejstarší věží je Minaret v lednickém parku z let 1797-1802. Má tři ochozy a ten nejvyšší na úrovni 55 m. Za ideálního počasí lze zahlédnout i vrchol Svatoštěpánského dómu ve Vídni! S minaretem by stářím mohla soupeřit další jihomoravská rozhledna v Uherčicích (1801), dostavěná o rok dřív, ovšem nyní k rozhledu takřka nepoužitelná ruina. Z 19. století pochází i Alexandrova rozhledna u Adamova, ovšem přes navýšení při rekonstrukci v roce 2008 má výhled směrově omezený (údolí Svitavy, Pálava, výjimečně Alpy). Zajímavý je na ni pohled v noci, bývá osvětlena!

Ačkoliv na jihu Moravy mají v České republice nejstarší rozhledny, většina (43) z více než padesátky, které zde najdete, byla postavena po roce 2000. Zajímavé je i rozmístění po kraji. Pokud vezmeme jako hranici dálnici D1, polovina všech jihomoravských rozhleden je ve více kopcovitém terénu severně od autostrády a obdobný počet na jih v jen mírně zvlněném vinařském kraji.

Na jihu Moravy se dvakrát můžete setkat s pojmenováním rozhleden po významných osobách. Obě nedaleko Ivančic, Menšíkova a rozhledna Alfonse Muchy, neboli také Réna podle kopce, na které ji postavili. Vladimír Menšík by se rozhlednou s ochozem ve výši 19 m (96 schodů) a dalekým rozhledem až do Alp mohl chlubit, Alfons Mucha vyhlídkou o výšce 3,3 m s pohledem na jeho rodné Ivančice „poráží“ herce a komika Menšíka jen tím, že jeho rozhledna (1930) má datum narození o 76 let starší. Také na severu nese jedna rozhledna známé jméno (Burian), ovšem nejde ani o herce, ani malíře, ale starostu nedalekého Kunštátu, který ji na přelomu 20. a 30. let minulého století inicioval. Rozhledna je nyní součástí areálu Jeskyně Blanických rytířů, která byla uměle vyhloubena ve stejné době a kterou obydlel sochař Stanislav Rolínek sochami Blanických rytířů. Na tuto tradici navázali v současnosti tím, že se tu pořádají mezinárodní sochařská sympózia, přičemž díla z nich zabydlují zdejší park.

Stejně jako Burianova rozhledna i řada dalších „vyhlídek“ je součástí širšího areálu. Platí to jak na Bukovanský mlýn, tak kovovou vyhlídkovou věž v Archeoparku Mikulčice – Kopčany, kde prezentují původní slovanské hradiště. Jihomoravské rozhledny jsme objížděli elektromobilem DS3 – zkoušeli jsme i praktičnost elektromobilu pro delší rodinné výlety. Vůz vyhověl, ale zaskočily nás hned dvakrát 50 kW nabíječky tím, že „vypnuly“ předčasně, a místo takřka stoprocentně nabitého vozu jsme při návratu po půlhodině měli baterie nabité jen na polovinu jejich kapacity. Důvod nezjištěn. Tak trochu inflace rozhleden po roce 2000 s sebou přinesla i řadu – zhruba 15 – nevysokých vyhlídek do pěti šesti metrů výšky s lokálním rozhledem, nicméně z několika – včetně architektonicky zajímavé Stezky nad vinohrady v Kobylí – se dá dohlédnout docela daleko. Nápad nechybí ani některým moderním rozhlednám (Chocholík u Drnovic, Akátová věž – Výhoň u Židlochovic, Radošov u Veselí nad Moravou).

Na závěr připomeňme, že bohužel přes půlstoletí je mimo provoz vyhlídková věž na brněnském výstavišti. Moderní rychlovýtah instalovaný při rekonstrukci koncem 50. let poškodil nosnou konstrukci, takže rozhledna je i přes opravu v 90. letech uzavřena pro narušení statiky. Na Brno se tak podíváte jen ze Špilberku nebo dalších věží.

Top tip: Bukovanský mlýn

Replika zděného mlýna s vyhlídkovým ochozem umožňuje široký rozhled hlavně díky umístění, protože 11 m nad terénem – i když jde o nejvyšší stavbu tohoto typu u nás – není tolik. Při cestě vzhůru (64 schodů) se nudit nebudete, nad prodejnou v přízemí (víno, suvenýry, užitkové předměty) najdete výstavní prostor pro umělecká díla, ve druhém patře je představen tradiční život v obci Bukovany (staré užitkové předměty, nábytek, fotografie). V areálu nechybí restaurace, ubytování ani ohrady pro domácí zvířectvo a je také východiskem pro výlety po jižní Moravě.

Věže kostelů, radnic, hradů a zámků

Brněnsko a jižní Morava patří k historicky osídleným a bohatým oblastem, takže není divu, že v řadě měst jsou zajímavé stavby s věžemi, které jsou zejména v posledních desetiletích přístupné návštěvníkům k výhledu. Platí to samozřejmě v první řadě pro hrady (Pernštejn, Nový Hrádek u Lukova, Kozí hrádek u Mikulova) i zámky (Moravský Krumlov, Uherčice, Vranov nad Dyjí, Mikulov – břitová věž, Břeclav). Nejvíce je kostelů, ovšem z 15 přístupných jen třetina je dostupná pravidelně, případně celoročně (Brno, kostel sv. Petra a Pavla, Ivančice – kostel Nanebevstoupení Panny Marie, Mikulov – kostel sv. Václava, Poštorná – kostel Navštívení Panny Marie, Bzenec – kaple sv. Floriána). Ostatní jen při akcích nebo po domluvě. Více jistoty výhledu dává volba městských/radničních věží (Boskovice, Vyškov, Znojmo, Hodonín, Vracov).

Nejvíce možností rozhledu ze svých věží nabízí Brno (hrad Špilberk, katedrála sv. Petra a Pavla, Stará radnice, Husův sbor Židenice), ale překvapuje, že se mezi vyhlídková místa nezařadila nejvyšší stavba v Česku AZTower. Mezi zajímavá vyhlídková místa Jihomoravského kraje kvůli jejich vzhledu nebo proměně jsme vybrali výklopník Sudoměřice u Baťova kanálu, vodárenskou věž v Břeclavi či Apollónův chrám v Lednici a také těžní věž Kukla v oslavanském areálu Permonium.

Parkování do 150 m: Kopaniny u Olešnice, Zelenkův kopec, Burianova rozhledna, Babylon u Kozárova, Mokrá – Horákov, Golf Resort Slavkov, Ostrá horka, Komec, Menšíkova rozhledna, Rumburak u Bítova, U Křížku u Drnholce, Nenádov, Slunečná, Na Podluží, Mikulčice – Slovanské hradiště, Vyšičko, Bukovanský mlýn, Drahy u Javorníku, hotel Háj Nová Lhota

Výtah: Těžní věž Kukla

Skryté skvosty

Papouščí zoo: Více než sto voliér s exotickými ptáky (250 papoušků více než 50 druhů) mají v Bošovicích, ve kterých najdete nejen jihoamerické papoušky, ale také ptáky z Austrálie či Afriky. Papouščí zoo je otevřena od března do listopadu denně. O kvalitě jediné takové specializované zoo u nás svědčí i její obousměrná spolupráce s tou pražskou.

Větrný mlýn Ruprechtov: Ojedinělá nejen u nás, ale v rámci celé Evropy je Halladayova turbína, patentovaná v USA. Větrné kolo umístěné 16 metrů nad zemí (průměr 10 m, hmotnost dvě tuny) na historickém mlýně Ruprechtov je viditelné zvenčí po celý rok, v sezoně je možné se zde i ubytovat.

Zámek Lysice: Barokní stavba vyniká bohatě zařízenými interiéry, představujícími styl bydlení a života přední moravské hraběcí rodiny Dubských. Současně jsou na zámku bohaté sbírky skla, porcelánu, obrazů. Mimořádná je historická zbrojnice, se svými 2000 exponáty jedna z největších na Moravě. K vidění jsou i samurajské meče a nechybějí ani historické střelecké terče. Zaujme i stálá výstava věnovaná výjimečné osobnosti z přelomu 19. a 20. století, Marii von Ebner Eschenbach, s názvem Žena tří století.

Vila Stiassni: Z kvartetu jedinečných brněnských vil se stojí na vilu Tugendhat obrazně fronta, přičemž rovněž unikátní vila Stiassni je přístupná bez nutnosti rezervace. Městská vila podle návrhu Ernesta Wiesnera dostala moderní funkcionalistický vnější „kabát“, ale na přání paní domu s ním kontrastuje až zámecký interiér (architekt F. Wilfert). Přístupná je po celý rok a k dispozici jsou tři prohlídkové okruhy (www.vila-stiassni.cz). Optimální je spojit získaný termín prohlídky vily Tugendhat s návštěvou vily Stiassni a porovnat obě koncepce.

