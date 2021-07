Vyrazili jsme na rozhledny v plzeňském kraji: Pohoří i podhůří!

Rozhledny umístěné na hřebenech zdejších hor mají stále tak trochu příchuť zakázaného ovoce, před rokem 1989 se z těchto míst mohli rozhlížet jen lidé v uniformách. Čítankovým příkladem je rozhledna Poledník, která vznikla z části objektu postaveného armádou. Nejenže se na vrchol 1315 m n. m. vysoké hory nesmělo, ale omezen byl i vstup na místa, odkud by se dal areál zahlédnout. Letos je to s Poledníkem tak trochu jako kdysi: je v rekonstrukci a nejspíš po celou letní sezonu bude rozhledna se skvělým výhledem, ke které je to od auta nebo busu v Prášilech až sedm kilometrů, uzavřena. K šumavským rozhlednám musíte vesměs dojít po svých, ani náš reportážní Opel Crossland k nim nesměl, ačkoliv pahýly stromů (orkán Kirill a kůrovec) nevypadají, že by zde bylo třeba chránit přírodu. Ale vlastně spíš naopak…

O rozhled ze Šumavy však přijít nemusíte, tím spíš, že hranic mezi kraji si všimnete jen podle cedulí (náš crossland to poznal někdy i podle kvality povrchu silnice). Za „čárou“ v Jihočeském kraji jsou rozhledny na Blaníku, Churáňově a Klostermannova na Javorníku, o nichž napíšeme podrobněji na dvoustraně Jihočeský kraj na dlani. Na obě rozhledny u Železné Rudy, Pancíř i Špičák, vás ale vyvezou lanovky, jenže 135 schodů k vyhlídkové plošině (22 m) na Špičáku si vyšlápnout musíte. Parkoviště jsou jen pár stovek metrů od jejich dolních stanic.

Primát nejstarší rozhledny v tomto kraji má Bolfánek u Chudenic, z jehož věže za dobré viditelnosti zahlédnete nejen Alpy, ale také Šumavu s Javorem, Přimdu, Brdy, Plzeň i Čerchov s Kurzovou rozhlednou na hranici s Německem.

Výlet za putováním za výhledy v Plzeňském kraji, kde najdete na 50 rozhleden a vyhlídek, a které jsme absolvovali v pohodě na jednu nádrž s crossoverem Opel Crossland, ukončíme na soukromé vyhlídkové věži Chalupská Štěpánka u obce Zemětice. Je zajímavá už vzhledem (replika obranné věže), ale zvláště tím, že majitel mnoho materiálu získal a dovezl a očistil z bouraček v okolí, dokonce i písek na maltu a omítky si sám vytěžil v pískovně! A také vše osobně postavil…

Svět Motorů 25/2021

Top tip: Na Pancíři

Stejnojmenná horská chata s rozhlednou na Pancíři stojí díky Klubu českých turistů (KČT) na Pancíři (1214 m n. m.) již od roku 1923. Objekt zdevastovaný různými nájemci koupili v roce 1997 manželé Klášterkovi, kteří jak chatu, tak rozhlednu rekonstruovali a zachránili. Už z terasy u kafe s čerstvým zákuskem se nabízí parádní pohled na šumavské vrcholy i Alpy, a rozhodně si nenechte ujít zdejší specialitu: lívance s borůvkami a tvarohem.

... také věže kostelů, radnic, hradů a zámků

Zejména ve městech jsou stále častěji přístupné horní partie kostelů, radničních, zámeckých i hradních věží.

Krajskou metropoli si mnohem lépe než ze dvou rozhleden v okolí Plzně prohlédnete z monumentální věže arciděkanského kostela sv. Bartoloměje, která je nejvyšší kostelní věží v ČR (102 m, vyhlídka 61 m, 301 schodů). Před covidem přístupná denně. Z dalších asi 25 věží zpřístupňovaných v tomto kraji doporučujeme zámecké (Zbiroh, Horažďovice) a hradní (Švihov, Rabí, Rýzmberk, Radyně, Klenová, Horažďovice, Bor u Tachova) věže.

Zámecké a hradní vyhlídky jsou přístupné většinou v letní sezoně, zpravidla v rámci prohlídky. Ale i na další města západních Čech se můžete podívat shora. Působivá a zajímavá je domažlická šikmá věž (56 m, 194 schodů), známá je i klatovská Černá věž, infocentrum Sušice umožňuje výstup na radniční věž, ve Stříbře to má v gesci městské muzeum. Počítejte se schody od stovky výš. Mnohá „vyhlídková“ místa jsou však dostupná jen výjimečně (akce jako Dny evropského dědictví, osobní domluva).

Parkoviště do 150 m: Milíře u Rozvadova, Heřmanova huť – vodojem, Radost u Dobříče, Krkavec u Plzně, Sylván v Plzni, Na vrchách u obce Břasy, Šťastná věž ve Spáleném Poříčí, Kožich u Libákovic, Chalupská Stěpánka, Koráb a Nová Ves u Kdyně, Svatobor u Sušice

Lanovka: Špičák a Pancíř

Skryté skvosty

Mnoho zajímavých míst shora vidět není a zaslouží si osobní návštěvu. Tady jsou naše tipy v Plzeňském kraji, další najdete například na webu Czechtourismu kudyznudy.cz.

Windischrätzova jízdárna ve Světcích byla postavena kolem roku 1830 a je druhá největší v Evropě. Postupně je rekonstruována, přístupna bývá v době kulturních akcí (Dny evropského dědictví) nebo na objednávku pro skupiny od 10 osob. V programu prohlídky je i výhled z knížecí lóže a jedinečný je i unikátní krov s tzv. lucernou. Během hodinové prohlídky se dozvíte o tom, jaký byl provoz světecké jízdárny v uplynulých 150 letech.

Stříbro je jediné české město, které leží přesně na 13. poledníku. Občané si toho váží tak, že jeho linie je vyznačena na náměstí a má i parčík věnovaný poledníku. Akce ve spojené s poledníkem začínají ve 13 hodin a 13 minut a Stříbro iniciovalo i kontakty s dalšími městy na stejném poledníku (v německém Berchtesgadenu, Königsee, rakouský Deiten, italské Fano...).

Muzeum techniky a řemesel Koloveč představuje všechna tradiční řemesla i živnosti, a to jak technickými expozicemi, tak téměř 70 kompletně zařízenými dílnami včetně zaniklých řemesel (hřebenář, slaměnkář). V Kolovči můžete poznat také výrobu tradiční keramiky, která se v rodě Volfů předává z otce na syna již od roku 1785.

Kaolinový důl Netřeba: V bývalém hlubinném dolu na kaolín je zpřístupněno na 700 m chodeb (z 1300 m). Některé jsou až deset metrů široké. Otevření veřejnosti pomohli i filmaři, kteří zde natočili pekelnou část pohádky Čertí brko. Rezervaci a prodej vstupenek zajišťuje Centrum caolinum. V dolu je letní teplota 10 stupňů Celsia.

Autor: Tomáš Pudil