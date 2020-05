S autorem hackathonu o elektronických dálničních známkách: Mám strach z úniku citlivých dat!

Euforie. Tímhle jediným slovem se dala popsat atmosféra 26. ledna ve čtvrt na sedm večer v jednom z kancelářských komplexů v pražských Holešovicích. Právě zde šedesátka dobrovolných programátorů po dvou dnech dokončila internetový obchod na elektronickou dálniční vinětu. Zadarmo. To celé pod vedením podnikatele v informačních technologiích Tomáše Vondráčka, jenž hackerský festival alias hackathon uspořádal coby reakci na předraženou státní zakázku. Na tendr za 401 milionů korun, který nakonec zlomil ministerský vaz Vladimíru Kremlíkovi. „Věřím, že se nám e-shop povede v co nejširší míře převzít. Před námi je pouze naprogramování části, jež spadá do tajného režimu,“ říkal ten večer zmocněnec Ministerstva vnitra pro IT Vladimír Dzurilla. Zbožné přání. Stát si z heroického výkonu, jejž Svět motorů pozoroval celé dva dny přímo na místě, nevzal ani „ň“. Iniciátor akce Tomáš Vondráček se snaží nalézt důvody, co za tím stojí.

Informační systém k elektronickým dálničním známkám nakonec připraví kompletně od začátku státní podnik Cendis za 128 milionů korun. Nemrzí vás, že z vaší práce si nevezme vůbec nic?

Samozřejmě že mrzí. Za mnohem důležitější ale pokládám, že se nám podařilo zastavit, nebo alespoň přibrzdit ten systém dinosauřích přikrytých řízení. A hlavně ušetřit spoustu peněz, které jdou z kapes nás všech.

Nešlo ale ušetřit ještě víc?

Než se k té ceně dostaneme, začal bych postupně. Chtělo by to legislativní, předpisové změny. Chyba je už v tom zadání. Bylo mi řečeno, že web zahrnuje například službu pro nákup známek u flotilových aut. Ta tam podle mě nemá co dělat. Stát by měl dělat především pro občany bez zbytečných složitostí. Bodů, které mi však vadí, existuje několik.

Které jsou ty hlavní?

Myslím si, že by se v tom tendru měly vyjmout části podléhající utajovanému režimu. To by si mělo řešit jiné ministerstvo než resort dopravy. Výběrové řízení by tak mohlo být průhlednější a otevřenější. Bytostně jsem taky nesouhlasil s některými zbytnými náležitostmi webu. To se týkalo třeba nutnosti ankety.

Za kolik byste to tedy se svým týmem zvládl?

Stále tam nacházím předpisové mezery. S jejich vyřešením bych viděl vývojovou část v rozmezí deseti až patnácti milionů korun. Zbytek – ten nákladnější díl – se týká samotné správy.

Co pod ni spadá?

Dost spolknou kupříkladu bankovní poplatky, ale také zákaznické centrum. Byť i tam se dá ušetřit automatizovanými odpověďmi v podobě voicebotu (pomocník, který dokáže samočinně komunikovat hlasem). Nicméně se domnívám, že by to kompletně šlo přichystat do padesáti milionů korun.

Nezkoušel jste tedy tlačit na to, aby stát přece jen použil kousek z vašeho víkendového úsilí? Řada lidí během hackerského maratonu nespala. Tak kvůli nim a vlastně všem občanům České republiky…

Cendis používá jiné technologické podmínky. Státní fond dopravní infrastruktury zase trval na určitém designu stránek. Mimo jiné odlišném, než jak oficiálně vypadají ostatní státní weby.

Jak to?

Absolutně netuším. Každopádně těch překážek se objevilo nakonec tolik, že jsem sám navrhl, ať to vzdáme. Cendis tedy vybuduje zcela nový systém. Poskytli jsme jim řadu námi zjištěných informací a myslím, že nyní už nás nebudou potřebovat.

V čem vidíte největší rizika systému?

Jednoznačně v úniku citlivých dat.

Můžete být konkrétnější?

V původní zadávací dokumentaci se objevilo, že si šlo vyžádat konkrétní registrační známku k monitorování. Z toho mám strach. Že mě někdo bude v autě sledovat. A když se to nyní vyndá, klidně se to tam později může znovu doplnit. Proto je zapotřebí stát neustále hlídat a dbát na to, aby i legislativa pro digitální prostor byla důkladná.

Vystřízlivění

Pro šestadvacátý leden se hodilo slovo euforie. Na květen sedí v souvislosti s e-vinětami spíš vystřízlivění. Jaká bude realita, ukáže až leden 2021. To papírovou formu známek vystřídá elektronická.