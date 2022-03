Test letních pneumatik 215/55 R17: Léto může přijít!

Kolik značek pneumatik se v současné době prodává? Přesné číslo zřejmě nikde nezjistíte, ale přes stovku by šlo určitě. Nepřebernost i nepřehlednost nabídky ostatně každoročně dokazují také zevrubné testy našeho sesterského časopisu Auto Bild, kde se v tabulkách stále objevují jména, která většina čtenářů jistě nikdy neslyšela. Aktuální zkoušky rozměru 215/55 R17 nebyly výjimkou. Mirage (Čína), Starmaxx (Turecko), Mazzini (Čína), Delinte (USA), Platin (Německo), Novex (Nizozemsko), Tomason (Německo) – českých motoristů, kteří tyto firmy znají (a jejich výrobky cíleně kupují) jistě moc nebude. Přitom se nedá říci, že jde o tvůrce vyslovených propadáků. Ano, také v tomto srovnání najdete jejich modely ve spodní polovině startovního pole, ovšem třeba 22. místo pláště Mirage MR-182 nebo 24. příčka Tomketu Sport 3 na odsouzení rozhodně nejsou. Zvlášť když úvodní dvojice rozřazovacích disciplín – tradičně jde o měření brzdné dráhy na suché a mokré vozovce – poslala až hluboko za ně dezény daleko renomovanějších společností: Firestone Roadhawk, Uniroyal RainSport 5, případně Semperit Speed-Life 3. A bohužel také český Barum Bravuris 5HM.

Zkoušky probíhaly v obřím testovacím areálu ATP v německém Papenburgu, technici měli k dispozici tři identicky vybavené vozy Volkswagen Passat Variant. Do kvalifikace šlo padesát různých letních pneumatik s rychlostním indexem W (do 270 km/h) a Y (do 300), respektive hmotnostním indexem 94 (maximální zatížení jednoho kola 670 kg) a 98 (750 kilogramů). Pro zajímavost absolvoval většinu prověrek také jeden celoroční plášť – a již teď můžeme říci, že se v žádném případě neztratil.

Mimochodem výsledky brzdění na mokru také naznačily, jak moc se lze spoléhat na povinné informační štítky – pláště Goodride Zuper Ace SA-51 a Continental EcoContact 6 se v této sekci seřadily na chvostu finálové sestavy docela blízko sebe. Přitom první má u adheze na vodě na štítku průměrné D, kdežto druhá skvělé A…

Všech 50 pneumatik v kvalifikaci: O postupu do finále rozhoduje brzdění

„Padesátkové“ testy pneumatik Auto Bildu mají již tradiční podobu – masivní startovní pole je potřeba nejdříve okrájet, aby do dalších disciplín šla už pouze méně početná sestava. K tomu slouží dvě nejdůležitější prověrky: brzdění na suché a mokré vozovce. Součet délek drah nutných k zastavení určil 21 modelů, které proklouzly dál.

Do finále (zelená): Finálová sestava s nejlepšími brzdnými schopnostmi. Ovšem už letmý pohled na sloupec týkající se zastavení z 80 km/h na mokru ukazuje znatelné rozdíly.

Průměr (žlutá): Na první ligu to není, ale také ne na zatracení. Každopádně tady už metry rychle přibývají také ve sloupci ukazujícím brzdné kvality na suchu.

Pozor! Ruce pryč! (červená): Proti nejlepším jsou brzdné dráhy delší až o násobky délky auta, což je alarmující. Případná nízká cena to nemůže vyvážit.

Test letních pneumatik 215/55 R17

Testy na mokru

Akvaplanink: Velmi dobře si vedla značka Maxxis z Tchaj-wanu, její model Premitra 5 HP5 se jako jediný umístil na stupních vítězů v obou dílčích zkouškách. Podobně bodoval také Falken Ziex ZE310 Ecorun. Celoroční pneumatika skončila pokaždé na chvostu.

Test letních pneumatik 215/55 R17: Akvaplanink na mokru

Ovladatelnost: Vyžadovaný mix skvělé adheze a dynamického bočního vedení na mokrém asfaltu nejlépe zajistily modely Bridgestone Turanza T005 a Hankook Ventus Prime 4. Laufenn S Fit EQ+ a Continental EcoContact 6 zaostaly.

Test letních pneumatik 215/55 R17: Ovladatelnost na mokru

Boční vedení: Kroužení na zcela kruhové dráze přineslo další triumf značky Bridgestone a znovu slabé výkony v podání pláště od Continentalu. Na druhé místo se dostal Goodyear Efficient Grip Performance 2.

Test letních pneumatik 215/55 R17: Boční vedení na mokru

Brzdění: Zatímco úvodní rozřazovací disciplína velela zastavit z osmdesátky, ve finálovém kole bylo tempo ještě o dvacet kilometrů za hodinu vyšší. Pro řadu motoristů jen lehké zvýšení rychlosti s délkou brzdné dráhy výrazně zamávalo, to také stojí za pozornost.

Test letních pneumatik 215/55 R17: Brzdění na mokru

Náklady

Valivý odpor: V Auto Tipu číslo 5 jsme psali o tom, kolik mohou uspořit „lehkoběžné“ pneumatiky. Výsledky testu tedy naznačují, že Continental EcoContact 6 dokáže proti Falkenu Ziex ZE310 Ecorun zajistit až o osm procent nižší spotřebu paliva. Přitom podle názvu se oba pláště snaží o totéž. Zajímavý je slušný výsledek celoroční gumy.

Test letních pneumatik 215/55 R17: Valivý odpor

Výdrž: Jasná výhra Goodyearu Efficient Grip Performance 2: na zákonnou mez 1,6 milimetru se sjede až po takové porci kilometrů, na níž Nokian Powerproof potřebuje dvě sady. Do této disciplíny celoroční plášť nasazen nebyl.

Test letních pneumatik 215/55 R17: Výdrž

Ceny/výkon: Graf vznikl na základě německých cen, poměrově by ovšem měl odpovídat také české realitě. Jinými slovy: rozdíly v životnosti bohatě setřou rozdíly v ceně, připlatit si za výdrž se tedy rozhodně vyplatí.

Test letních pneumatik 215/55 R17: Cena/Výkon

Goodyear podruhé

Vítězem testu se stal plášť Goodyear Efficient Grip Performance 2, pokud ale pokukujete po vyšší řadě jeho sourozenců s názvem Eagle F1, máme tu pro vás její nejnovější přírůstek. Jmenuje se Eagle F1 Asymmetric 6 a byl navržen tak, aby splňoval požadavky široké škály různých vozů, včetně sportovních nebo elektrických. Vývojáři se soustředili hlavně na schopnosti na suché vozovce, ovšem ani mokré charakteristiky nepřišly zkrátka. Ke slovu totiž přišly technologie vyvinuté původně pro kategorii pneumatik UUHP (Ultra Ultra High Performance) které už počítají s nasazením na závodní dráze. A „elektromobilní punc“ EV-ready? Speciální dezén snížil vnější hlučnost, složení směsi zase zajistilo nižší valivý odpor. Eagle F1 Asymmetric 6 začne na trhu ve 28 rozměrech, další budou přibývat v průběhu roku. Na jeho konci tak v katalogu objevíte nejméně 65 verzí od 17 do 22 palců.

Testy na suchu

Brzdění: Zatímco celoroční plášť úplně propadl, mezi letními specialisty se do popředí prodrala nová jména: Kumho Ecsta HS52 a Nokian Powerproof. Pod 36 metrů se ovšem vešly ještě pláště Bridgestone Turanza T005, Hankook Ventus Prime 4 nebo Toyo Proxes Comfort.

Test letních pneumatik 215/55 R17: Brzdění na suchu

Vnější hlučnost: Měření probíhá při vypnutém motoru, přičemž platí, že o tři decibely vyšší akustickou zátěž lidské ucho vnímá jako dvojnásobný hluk. Na druhou stranu pro posádku uvnitř jedoucího vozidla změřené hodnoty moc důležité nejsou, zde většinou vstupují do hry i další zdroje: hovor, audio atd.

Test letních pneumatik 215/55 R17: Vnější hlučnost

Ovladatelnost: Vítězem se stala novinka Hankook Ventus Prime 4, za ní skončil naopak starý známý Michelin Primacy 4. Pro francouzský plášť šlo o třetí stříbrný stupínek, Continental EcoContact 6 byl popáté poslední.

Test letních pneumatik 215/55 R17: Ovladatelnost na suchu

Jak se testuje: Práce pro celou Evropu

Všechny exempláře na testování jsou tajně pořizovány na volném trhu. Výjimky se vztahují na nové verze, které v době testu ještě nejsou tímto způsobem dostupné - v tomto případě je možná dodávka výrobcem. Ke zveřejnění však dojde pouze v případě, že bude možné předem provést kontrolu výsledků za pomoci sériového kusu z maloobchodu. Test brzdění, který tvoří kvalifikační kolo, byl proveden na nezávislém pracovišti ATP v německém Papenburgu. Dynamické testy zase proběhly ve španělském areálu IDIADA. Počet ujetých kilometrů je založen na měřeních získaných na certifikovaném válcovém dynamometru v Itálii.

Kvalitní pneumatiky chtějí krásná kola

Známý prodejce litých kol Alcar Bohemia představil nové atraktivní designy pro rok 2022. Díky schválení ECE v originálním rozměru je možné tato kola použít na širokou škálu automobilů bez potřeby dodatečného zápisu do technického průkazu. Výhodou je také možné použití originálních šroubů a matic a ve většině případů také možnost vložení originální středové krytky. Prémiová značka AEZ přichází s řadou Atlanta, a to ve verzích Atlanta black, respektive Atlanta titan. V rozměrech od 17 do 20 palců a s nosností až 780 kilogramů pokrývá novinka širokou paletu modelů včetně hybridních a elektrických. AEZ Porto (18 až 21 palců) lze pořídit v šedé metalické barvě s leštěnou čelní plochou nebo v kompletním matně černém lakování. Dotz Tanaka se prodává s šedou metalízou či v matně černém laku, spektrum rozměrů činí 18 až 21 palců. Alcar rovněž vyvinul druhou generaci hybridního ocelového kola, jež je schváleno také pro novou Škodu Fabia.

Ceněné B

Britská společnost Enso, jež se zabývá vývojem a produkcí udržitelných pneumatik pro elektromobily, získala jako první firma svého druhu certifikát B Corporation. Jde o označení udělované organizacím, které stručně řečeno vynikají v etickém podnikání. Jinými slovy které se snaží o to, aby svými výstupy nebo aktivitami škodily co nejméně. Enso se zaměřuje hlavně na redukci množství oděrových částic z dezénu, což je velký problém silných bateriových vozidel, a pak také na využití obnovitelných zdrojů při výrobě.

Závěr

Na tomto místě většinou tepeme do méně známých značek, ovšem tento test pneumatik moc nevyšel i některým zavedeným jménům, konkrétně Nokianu a Continentalu. Další testy, které chystáme, ovšem ukáží, že u jiných rozměrů to může být zase jinak...

Test letních pneumatik 215/55 R17: Závěrečné hodnocení

Test letních pneumatik 215/55 R17: Závěrečné hodnocení