S novým Audi Q8 e-tron poprvé v Česku: Překvapivě více předokolka! Konečně dojede dál, cenou se však nepodbízí

Automobilka Audi svůj dosud největší elektromobil e-tron představila v roce 2018 a zhruba o rok později přišla verze Sportback se svažující se střechou. Sportback byl zároveň první sériově vyráběný model s digitálními Matrix LED světlomety. V závěru loňského roku Audi představilo modernizovanou podobu modelů e-tron i e-tron Sportback, které nyní přichází na český trh. Pro větší jednoznačnost zařazení do nabídky přijaly označení Q8.

Designové změny Audi Q8 e-tron a Q8 Sportback e-tron jsou spíše decentního rázu, přičemž největší proměnou zřejmě prošel přední nárazník a maska, která nyní obsahuje modernizované logo značky a podsvícenou horní část. Dále přibyl název automobilky a modelu na bočním B sloupku nebo upravený zadní nárazník. Zachována byla digitální vnější zpětná zrcátka a zlepšena aerodynamika – součinitel aerodynamického odporu klesnul z 0,26 na 0,24 u Q8 Sportback e-tron a z 0,28 na 0,27 u Q8 e-tron. Zároveň přibyly nové funkce digitálních světlometů.

Video se připravuje ...

Novinka je dostupná ve třech variantách, všechny s pohonem quattro: 50, 55 a S. Základní Q8 (Sportback) 50 e-tron má dva elektromotory o maximálním výkonu 250 kW v režimu Boost a točivém momentu 664 Nm. Akumulátor této verze má kapacitu 95 kWh (využitelných 89 kWh) a na jedno nabití umožňuje dojezd až 480 km (SUV), respektive 500 km (Sportback).

Audi Q8 (Sportback) 55 e-tron a SQ8 (Sportback) e-tron používají akumulátor o kapacitě 114 kWh (využitelná 106 kWh). Verze 55 díky dvojici elektromotorů produkuje až 300 kW v režimu Boost a maximální točivý moment 664 Nm, přičemž na jedno nabití ujede až 580 km (SUV), respektive 600 km (Sportback). Audi SQ8 (Sportback) e-tron využívá už tři elektromotory, v režimu Boost produkuje 370 kW a nabídne točivý moment až 973 Nm. SUV i Sportback na jedno nabití ujedou až 500 km.

Akumulátory dostaly vyšší energetickou hustotu a zapracovalo se také na jejich bezpečnosti. Na rychlonabíječkách je navíc verzi 50 možné nabíjet výkonem až 150 kW, zatímco verze 55 a S zvládnou až 170 kW. Z 10 % na 80 % kapacity akumulátoru je díky tomu možné nabít zhruba za půl hodiny. Nabíjet střídavým proudem (AC) je možné výkonem 11 kW, přičemž na přání je dostupný také maximální nabíjecí výkon 22 kW. AC nabíjení trvá zhruba 9 hodin a 15 minut (polovinu při výkonu 22 kW) u menšího akumulátoru a 11 hodin a 30 minut (cca 6 hodin výkonem 22 kW) u většího.

Elektromotor na zadní nápravě nově disponuje 14 vinutími ve statoru místo 12, takže při stejném elektrickém proudu vytváří silnější magnetické pole a tím vyšší točivý moment. Taktéž můžeme říci, že při stejném točivém momentu elektromotor odebírá méně proudu. U provedení S byl zdokonalen pohon jedním předním elektromotorem (124 kW) a dvojicí zadních (2x 98 kW). Každý ze zadních elektromotorů pohání jedno kolo a hnací síla může být mezi koly rozdělována během zlomku sekundy. Zatímco u předchůdce byla standardně poháněna zadní kola, novinka je primárně předokolkou, čímž bylo dosaženo vyšší hospodárnosti a tím byl také prodloužen dojezd.

Modernizovaný model Q8 e-tron je standardně vybaven vzduchovým odpružením a elektronicky řízenými tlumiči. Optimalizovaná charakteristika vzduchových pružin má dle výrobce zlepšovat jízdní dynamiku v příčném směru, kde rovněž pomůže zlepšené progresivní řízení. Strmější řízení doplňují tužší ložiska přední nápravy.

K načerpání prvních jízdních dojmů na českých silnicích jsem dostal Q8 Sportback S line 55 e-tron quattro, tedy exemplář s prostřední pohonnou soustavou a sportovnějším vzhledem. Na fotkách v galerii se jedná o vůz lakovaný šedou Daytona (+ 41.700 Kč). Uvnitř se nachází známé, kvalitně zpracované prostředí, na jaké jsme zvyklí z ostatních modelů značky. Nachází se zde také novinka pro S line v podobě volitelného dekoru se strukturou uhlíkového kompozitu – karbon Quadrant (+ 24.500 Kč). Audi se dále chlubí, že jsou u této výbavové linie sedadla čalouněna tkaninou Dinamica z mikrovlákna a umělou kůží. Dinamica je přitom ze 45 % vyrobena z polyesterových vláken pocházejících z recyklovaných PET lahví a textilií.

Video se připravuje ...

Vnitřní prostornost se zásadním způsobem neměnila, takže je zde na šířku i podélně místa dostatek, jen na výšku je ho trochu méně, takže opravdu vysoké postavy mohou být na zadních sedadlech hlavou v kontaktu se stropnicí. Digitální vnější zpětná zrcátka promítají obraz do obrazovek na vnitřní straně dveří a obě je možné dotykově nastavit na displeji na straně řidiče. Osobně bych si nechal líbit větší rozsah nastavení a možná i o něco větší zabíranou plochu.

Takzvaně na zrcátka se s digitály parkuje obtížněji, takže se musíte dost spolehnout i na parkovací senzory a kamery. Jinak k jejich funkčnosti nemám výtky, jde spíše o zvyk. Při prvních jízdách s Hyundaiem Ioniq 6 jsem zmiňoval nepřirozené úhly obrazovek, které jsou sice v Q8 e-tron podobné, ale u německého řešení mi to tolik nevadilo. Navíc jsou obrazovky umístěny na lepším místě, takže je ani při zvykání si nemusíte dlouho hledat pohledem.

Při prvním rozjezdu mě překvapila tuhost řízení. Přestože jsem neměl zapnutý dynamický jízdní režim, manévrování v nízkých rychlostech chtělo trochu síly. V některých autech ale těžké řízení působí hodně uměle a cítíte v něm odpor systému. Zde působí přirozeně a přesné, celkově strmější řízení jsem si na zakroucených silničkách také užíval. V kombinaci s širokým rozkročením auta a díky baterii v podlaze nízko položenému těžišti je velký a těžký elektromobil velice jistý jak v přímce, tak i v zatáčkách.

Líbí se mi rovněž akustický projev Q8 e-tron, kdy je auto převážně tiché a skvěle odhlučněné, ale propouští či dokresluje decentní mechanický hukot, který člověk většinou zaregistruje, až když se na něj vyloženě soustředí. Nevím, do jaké míry je to vrozený projev auta a do jaké jde o generovaný zvuk, ale tato forma dokreslování mě nikterak neuráží a akusticky Q8 e-tron působí – no, budu se opakovat, ale – přirozeně.

Krátce jsem zkoušel přepínat mezi jízdními režimy a v komfortním či automatickém je vzduchový podvozek sice tužší, ale nezapomíná ani na komfort a navzdory velkým 21palcovým litým kolům dobře filtroval nerovnosti. V režimu dynamic byl ještě tužší a do interiéru propouštěl více informací o dění pod koly, ale pokud jsem nejel po vyloženě rozmlácené silnici, stále nabízel určitou míru pohodlí. Při rychlém svezení se Audi Q8 e-tron projevovalo ochotně a nejvíc mě bavilo přidání plynu v zatáčce, kde si pohon přepočítal rozdělení hnacích sil a auto znatelně více zabralo zadními koly.

Sportback s touto větší 114kWh baterií by dle WLTP měl ujet až 600 kilometrů na jedno nabití. Když jsem do vozu nasedl, jeho akumulátor byl nabit téměř na 100 % a palubní počítač ukazoval za posledních zhruba 270 kilometrů průměrnou spotřebu 33,5 kWh/100 km. Je to sice vysoko nad oficiálně udávanou spotřebou (19,9 – 24,1 kWh/100 km), ale nutno připomenout, že vůz v posledních dnech sloužil především ke zkušebním jízdám, které bývají prováděny ve vysokém tempu bez ohledu na dojezd. S ohledem na tuto skutečnost palubní počítač odhadoval dojezd lehce přes 400 kilometrů.

Za volantem Q8 Sportback S line 55 e-tron quattro jsem během první seznamovací jízdy zvládl ujet zhruba 70 kilometrů, během kterých jsem zkoušel i dynamické vlastnosti auta. Moje spotřeba dosáhla o něco nižších 30,8 kWh/100 km a po zaparkování palubní počítač odhadoval s necelými 80 % kapacity baterie dojezd dalších téměř 320 kilometrů. Lepší představu o spotřebě auta v běžném provozu tradičně získáme až v rámci týdenního testu, který už teď máme naplánovaný.

Jako celek působí modernizované Audi Q8 e-tron velmi sladěně a schopně. Připomíná mi to nadpis testu předfaceliftové verze, který napsal kolega Standa Kolman: „Když už to musí být, ať je to nějak takto.“ Díky vyšší energetické hustotě akumulátorů po faceliftu auto ubírá trochu z obav o dojezd a když se naučíte počítat s nabíjením, budete moci Q8 e-tron používat jako úplně normální auto. Tedy normální, komfortní a schopné auto.

Cenou se ale pochopitelně nepodbízí. Základní motorizace 50 e-tron quattro vás u SUV přijde na 2.087.900 Kč, zatímco Sportback s ní přijde na 2.152.900 Kč. Q8 55 e-tron quattro stojí 2.308.900, Sportback pak 2.373.900 Kč. Ve všech případech se jedná o výbavovou linii advanced, přičemž S line stojí o 99.000 Kč více. Pro představu, zkoušený exemplář včetně příplatků přišel na 3.360.300 Kč. České ceny vrcholného provedení SQ8 (Sportback) e-tron ještě nejsou k dispozici.