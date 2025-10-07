S podvody u nehod hodně pomáhá umělá inteligence, říká Milan Káňa z Kooperativy
Řidič je stále nedílnou součástí procesu ovládání automobilu a to přináší nepříjemnosti ve formě dopravních nehod. Jak jsou na tom v současné době systémy, které takové situace pomohou vyřešit za nás?
Vlna digitalizace pokročila tak, že už v autě nemusíme vozit řidičák a techničák, ale dokonce ani zelenou kartu a nově i nehodový formulář. „Nástup digitalizace a přechod na on-line řešení všeho jsou nejvýraznějším prvkem roku 2025,“ řekl Davidu Šprinclovi v podcastu „Za volantem“ Milan Káňa z Kooperativy.
Ale prozrazuje v něm mnohem víc: včetně pikantních příběhů, humorných pokusů o podvody i toho, jak na ně pojišťováci přijdou.
Jestli něco za poslední roky roste v pojištění opravdu výrazně, jsou to ceny servisních prací a náhradních dílů. To vede pojišťovny k ještě většímu rozlišení řidičů respektive různých cen. „Třeba naše nová aplikace vyhodnocuje styl jízdy či používání telefonu za jízdy. Pokud řidič jezdí bezpečně, získá část zaplaceného pojistného zpět,“ prozrazuje v našem podcastu Milan Káňa z Kooperativy. Přitom nejde o malé částky.
„Aplikaci využívá přes čtyřicet tisíc řidičů. Z jízdních dat vidíme, že sedmdesát procent má skóre vyšší než devadesát bodů z maxima, což je sto bodů. A další čtvrtina má výsledek mezi osmdesáti a devadesáti body. A desetina řidičů si vyjezdila maximální skóre, a tedy čtyřicetiprocentní cashback. Průměrně klientům vracíme osm set korun za čtvrtletí, což za rok představuje přes tři tisíce z pojistného,“ počítá Milan Káňa.
zdroj: Autorský text | zdroj videa: Auto.cz