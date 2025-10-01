Ukazuje se, že ojetých elektroaut se nemusíme bát. Mluvili jsme s expertem na elektromobilitu
Elektromobilita se posouvá mílovými kroky. Co lidé řešili před rokem dvěma, už teď není zajímavé, objevují se ale nové otázky. V podcastu „Za volantem“ je David Šprincl rozebírá s šéfkonzultantem Arvalu Tomášem Kadeřábkem.
Kam se v roce 2025 posunul svět elektromobility? Jak je na tom Česko s veřejnou dobíjecí sítí? Co ekologičnost výroby a provozu, respektive porovnání emisní stopy s novými daty a větším zapojení energie z obnovitelných zdrojů? Na to jsme se podívali s expertem na elektromobilitu Tomášem Kadeřábkem z Arvalu.
Ten nově rozjel operativní leasing ojetých vozidel. Jakou mají po letech tato auta kapacitu baterií? A je provoz elektrického vozu skutečně levnější než toho se spalovacím motorem?
„Je vidět, že se svět mění. Když jsem v Arvalu před dvaceti lety začínal, poskytovali jsme v Česku na operativní leasing patnáct set aut. Dnes jsou jich desetitisíce. Což dává možnost už dost zajímavé analýzy,“ říká Kadeřábek. V podcastu Za volantem ji odhaluje. Výsledky jsou až šokující!
Zdroj: Autorský text | foto, video: Auto.cz