Elektrický Renault Mégane E-Tech oficiálně: Výkon až 160 kW, dojezd až 470 km

Renault Mégane, jeden z nejpopulárnějších novodobých modelů v nabídce francouzské značky, byl světu poprvé představen v roce 1995 a od té doby se na trhu objevil jako hatchback, MPV, kupé nebo kabriolet s různými pohonnými jednotkami. Dnes se však představuje v podobě čistě elektrického hatchbacku segmentu C s image crossoveru.

Celým názvem Renault Mégane E-Tech Electric je postaven na modulární elektrické platformě CMF-EV, sdílené s Nissanem Ariya, a díky rozvoru 2,7 metru v kombinaci s krátkými převisy slibuje jedinečné proporce. Na délku přitom měří 4,21 m, na výšku 1,5 metru a na šířku 1,78 metru. Jeho hmotnost by přitom měla být 1.624 kg.

Vůz stojí na 20“ litých kolech, která vyplňují podběhy s naznačeným ochranným oplastováním, jenž by mělo evokovat dojem crossoveru. Zajímavostí vozu jsou přední zapuštěné kliky, které se automaticky vysouvají se spuštěním uvítací světelné show LED světlometů při přiblížení klíčku. Zadní kliky jsou pak elegantně ukryty v C-sloupku.

Přídi dominuje nové logo automobilky, které dostal čistě elektrický Mégane jako první produkční model Renault. Drobnými změnami oproti původně prezentovanému konceptu Mégane eVision pak prošel design LED denního svícení a kamery po stranách nahradila klasická zpětná zrcátka.

Interiér dostal novou palubní desku s dvojicí digitálních displejů uspořádaných do tvaru obráceného ležícího písmene L. Automobilka tuto koncepci prezentovala již u několika předchozích konceptů a multimediální systém označuje jako OpenR Link.

Nový panel se skládá z digitálního přístrojového štítu s úhlopříčkou 12,3 palce a vertikálně orientovaného 12palcového dotykového displeje infotainmentu s vysokým rozlišením. V nižších verzích by měl mít displej infotainmentu úhlopříčku 9 palců a nižší rozlišení.

Systém OpenR Link slibuje podporu Android Auto a Apple CarPlay, včetně bezdrátové konektivity, nebo automatické aktualizace FOTA (Firmware Over-The-Air). Systém navíc využívá služby Google, včetně Google Maps, Google Assistant a Google Play. Pod panelem infotainmentu je pak několik tlačítek pro rychlý přístup do pod-menu systémů.

Interiér by měl být ve velkém vyroben z recyklovaných materiálů. To platí jak pro čalounění, které má být vyrobeno z recyklovaných textilií, tak pro plastové obložení a plastové komponenty, které ani nejsou vidět. Na konci životnosti modelu by pak měl být Renault Mégane E-Tech recyklovatelný až z 95 procent.

Díky použití platformy CMF-EV a kompaktním komponentům elektrického pohonu slibuje automobilka bohatý vnitřní prostor, včetně řady úložných a odkládacích ploch. Samotný zavazadelník pak nabídne objem 440 litrů, pravidelný obdélníkový tvar a pod jeho podlahou by mělo být dalších 22 litrů prostoru na nabíjecí kabely.

Pohon vozu zajišťuje nový elektromotor vyvinutý v rámci Aliance, na kterém Renault pracoval deset let. Jde o asynchronní motor s vinutým rotorem, který by měl poskytovat lepší výkon než motory s technologií permanentních magnetů. Absence vzácných kovů by měla mít pozitivní vliv na výrobní náklady i dopad na životní prostředí. Nový motor je navíc kompaktnější a lehčí – stále ovšem váží 145 kilogramů

Mégane E-Tech bude nabízen ve dvou výkonnostních verzích. Základní nabídne nejvyšší výkon 96 kW (130 k) a 250 Nm, zatímco silnější 160 kW a až 300 Nm točivého momentu. Silnější verze by měla zvládnout akceleraci z 0 na 100 km/h během 7,4 sekundy, maximální rychlost obou verzí je však omezena na 160 km/h.

K napájení je využívána nová ultratenká baterie, která měří pouhých 110 mm na výšku a přispívá tak k celkově nižší výšce vozu, nízkému těžiště a lepší aerodynamice. Lithium-iontová baterie o váze 395 kg pracuje s novou technologií NMC od LG, která obsahuje více niklu a méně kobaltu ve prospěch vyšší energetické hustoty až 600 Wh/l (ZOE překonává až o 20 %). Baterie je navíc vybavena novým systémem chlazení kapalinou.

Baterie bude dostupná ve verzích 40 kWh a 60 kWh, přičemž slabší baterie by měla zaručit dojezd až 300 km dle WLTP a silnější až 470 km na jedno nabití. Baterie zvládne nabíjení z wallboxu s výkonem 7,4 kW, veřejných nabíječek s výkonem 22 kWh a rychlonabíječek s výkonem až 130 kW. Při využití rychlonabíječky by přitom získání dojezdu cca 300 km mělo trvat zhruba jen 30 minut.

Mégane E-Tech bude nabízet celou řadu asistenčních systémů a bezpečnostních asistentů, včetně „kontextuálního“ systému autonomního řízení na druhé úrovni Active Drive Assist, což je evoluce systému Easy Pilot. Nebude chybět adaptivní tempomat, chytrý omezovač rychlosti, systém hlídání jízdy v pruzích, automatické nouzové brzdění, 360° kamerové pokrytí okolí, systém Full Auto Park, atd. Celkem by asistenčních systémů mělo být 26.

Zajímavostí je pak QR kód na skle vozu, který slouží záchranným složkám. V případě nehody se tak záchranářům po naskenování kódu zobrazí informace o architektuře vozu, včetně umístění baterie, airbagů a míst pro rychlé odstřihnutí napájecích kabelů pro zajištění rychlé, účinné a bezpečné pomoci po nehodě.