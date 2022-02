Jízdní dojmy s Renaultem Mégane E-Tech 100% Elektrický: Klasik s kabelem

Renault se vrhá do bezemisní budoucnosti s tradičním jménem Mégane. Pátá generace už totiž bude jen elektrická a my jsme ji poprvé vyzkoušeli v okolí jihošpanělské Marbelly.

Zástupce francouzské značky v nižší střední třídě má dlouhou a bohatou historii. Renault Mégane jako nástupce neméně slavné devatenáctky se v Evropě objevil v roce 1995 a celkem si zapsal čtyři generace. Nyní je tu pátá a lze ji označit za revoluční. Stojí na platformě CMF-EV s bateriemi v podlaze, což znamená, že se bude prodávat výlučně s elektrickým pohonem. Čtyřka se spalovacími agregáty a plugin hybridem pojede ještě nějakou dobu souběžně, než její výroba skončí. Může elektřina nahradit takovou legendu?

Malý krasavec

Základním předpokladem úspěchu je atraktivita a ta novému mégane nechybí. Moderní výraz mu dodávají úzké diodové světlomety a zadní světla. Karoserie jinak vyznává oblé a ničím nerušené linie. I proto jsou kliky předních dveří vysouvací a zadní zase schované do sloupku. Mohutné boky a úzké prosklení navozují pocit velkého vozu, což v našem případě dotvářejí i obří, 20“ kola, standardně dodávaná od druhé výbavy Techno. Jenže ve skutečnosti je vše jinak. Elektrický mégane měří na délku jen 4200 mm, takže je o 159 mm kratší než hatchback dosluhující, čtvrté generace. Se šířkou 1768 mm je také o 46 mm užší a pomáhá si jen výškou 1505 mm a rozvorem 2685 mm. Mégane E-Tech 100% Elektrický je dokonce menší než malé SUV Captur. Nepřekvapí tedy, že s 389 litry má menší zavazadelník než oba vozy a na žádné velké rozvalování to uvnitř není. Na šířku to ještě jde, ale strop je blízko hlavy, přestože se Renault chlubí, že kompaktní baterie s výškou 11 cm (jsou o 40 % menší než u modelu Zoe) podlahu moc nezvedají. Zadní část je ještě těsnější, před koleny by to chtělo nějaký centimetr navíc a pod přední sedadla nejde zasunout nárty. Až na Hyundai Kona nabídnou električtí konkurenti uvnitř místa více.

Svět motorů 07/2022

Svět displejů

Prostornost trochu hatí dojem z interiéru. Ten je totiž stylisticky velmi povedený. Jednoduché palubní desce s textilním recyklovaným potahem v horní části (standard pro výbavu Techno) dominují dvě vizuálně spojené obrazovky. Vodorovný přístrojový štít má úhlopříčku 12,3“ a lze na něm měnit zobrazení. Svisle orientovaný multimediální systém má ve standardu 9“, u zkoušeného provedení Techno potom dvanáct palců. Ovládání je přehledné a majitelé jiných renaultů se v něm okamžitě zorientují. Samozřejmě že spousta věcí se nově nastavuje prostřednictvím středového dotykového displeje, jenž má krásně jemné zobrazování. Naštěstí renault přidává lištu s tradičními tlačítky pro ovládání klimatizace. A v listování aplikacemi se okamžitě vyznáme. Vše funguje jako v našem mobilu s androidem, protože celý operační systém s označením OpenR vyvinul Google. Ale na prozkoumávání systémů a propojení s mobilními zařízeními moc času nemáme.

Povedené naladění

Chceme se hlavně svézt, protože Renault slibuje skvělé jízdní vlastnosti díky těžišti o 9 mm nižšímu než u běžného mégane, zadnímu víceprvkovému zavěšení kol a slušné hmotnosti 1711 kg u provedení s výkonem 160 kW a baterií s kapacitou 60 kWh – verze s 96 kW a menší 40 kWh baterií v testovací flotile není. Rozjezd je plynulý a hned se s novinkou sžíváme, pozice za volantem je příjemná. Také se nám zamlouvá možnost řídit si sílu rekuperace pádly pod volantem. Po chvilce ve městě ale narážíme na první drobnou nepříjemnost. Páčka voliče převodovky je za volantem blízko u směrovky, takže si do ní občas nechtěně brnkneme. Za nedostatečný považujeme výhled dozadu skrz úzké zadní okno, což alespoň trochu kompenzuje digitální vnitřní zrcátko (obraz zase není příliš věrný), které je standardem od druhé výbavy. Líbí se nám, jak se mégane hbitě proplétá městskými uličkami, jak díky strmému řízení stačí lehce natočit volant a auto zatočí a jak i na 20“ kolech výborně tlumí nerovnosti. Skvělé vlastnosti si užíváme i na horských serpentinách, podvozek sedí na jedničku. Ve vysokém tempu a snaze využít potenciál motoru se však negativně projevuje odtažitost strmého řízení a koncepce všechno vpředu. Přidání plynu v zatáčce znamená okamžitý prokluz předních kol a nedotáčivost.

Po 230 kilometrech nám na palubním počítači svítí průměrná spotřeba 16,7 kWh/100 km a dojezd 160 km. Vzhledem ke kopcovitému profi lu tratě, a že jsme mégane moc nešetřili, je to velmi slušná hodnota, blížící se udávanému průměru 16,1 kWh/100 km. Zase jsme ale téměř vůbec nejeli rychle po dálnici a rychlostní průměr vzhledem k řadě omezení nebyl nijak vysoký. Uvidíme v reálném českém provozu, ale dojezd 400 km by neměl být problém. Elektrický mégane se vyrábí v šesti konfiguracích, u nás se v ceníku objevily zatím jen dvě. Slabší s menší baterií, ale s palubní nabíječkou pro třífázový střídavý proud 22 kW a stejnosměrný 85 kW. Silnější motorizace s větší baterií zvládne také střídavých 22 kW a stejnosměrných dokonce 130 kW. Sériová produkce elektrického mégane se rozběhne v dubnu, první kusy k zákazníkům dorazí v květnu.

Plusy

Pohodlný podvozek

Slušný zavazadelník

Design karoserie i interiéru

Jemnost displejů

Navigace Google

Možnost volit úroveň rekuperace

Minusy

Prokluz předních kol

Méně místa na zadních sedadlech

Výhled dozadu