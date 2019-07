Samostatné DS vyvolalo pochybnosti, přiznal Citroën. Teď se ukazuje, že udělal správně

Francouzská automobilka se rozhodla udělat z DS samostatnou luxusní značku a podle posledních informací se zdá, že to byla trefa do černého.

V roce 2015 se vedení skupiny PSA rozhodlo definitivně oddělit značku DS od Citroënu a udělat z ní samostatný brand tvořící prémiové vozy. Dnes v nabídce najdeme SUV DS 7 Crossback a menší městský crossover DS 3 Crossback.

Šéf produktového plánování Xavier Peugeot nyní přiznal, že rozdělení značek se tehdy neobešlo bez pochybností. Dnes se ale ukazuje, že Francouzi se rozhodli zcela správně.

„Když PSA rozhodla o vytvoření samostatné značky DS, ve skupině se objevily určité názory, že by to pro Citroën nemuselo být dobré a přišel by o své klíčové vlastnosti,“ přiznal Peugeot. „Nyní se ale ukazuje, že to byla správná volba a pro Citroën ideální příležitost, jak obnovit svou DNA a zaměřit se na vlastní modelovou strategii a umístění na automobilovém trhu. Výsledky v Evropě za posledních pět let jen potvrzují, že každá značka PSA má své vlastní místo.“

Peugeot dále uvedl, že rozdělení pomohlo Citroënu se zaměřením se na menší počet modelů, než aby automobilka musela tvořit různé vozy pro jednotlivé kouty světa. Dále v rozhovoru sdělil, že PSA těží ze sdílení platforem a pohonných jednotek. Zároveň ale nechává jednotlivým značkám volnost třeba v oblasti designu, takže se mohou navzájem odlišit.

„Všichni používáme stejné nástroje, ale můžeme na ně hrát mnoha způsoby. Když Citroën pracuje na nových modelech, žádá technologie umožňující pohodlí a kreativitu. Peugeot, DS a Opel zase mohou tvořit vozy v souladu s jejich hodnotami,“ dodává Peugeot.