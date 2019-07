Šílené koncepty nestaví jen tak. Citroën chce některé jejich prvky v sériové výrobě

Francouzská značka Citroën letos slaví stoleté výročí a při této příležitosti si nadělila několik atraktivních futuristických konceptů. Jedním z nich je i vize 19_19, která má vynikat zejména pohodlným cestováním, tedy disciplínou, která automobilku v historii tak moc proslavila.

Vedení společnosti v čele s generální ředitelkou Lindou Jacksonovou ale říká, že žádný koncept Citroënu nevzniká jen tak. Z každého chce něco přetavit do sériové produkce. „Lidé se nudí a potřebují nový vzhled. Například s těmito velkými koly dostáváme zcela nové možnosti,“ řekla Jacksonová na Festivalu rychlosti v Goodwoodu. „Stavíme jen takové koncepty, na kterých můžeme testovat užitečné věci.“

Koncept 19_19 má představovat vizi mobility pro rok 2030 a obouvá třicetipalcová kola. Inspiraci tímto obutím prý na nových citroënech najdeme už v příštím roce. Určitě nebudou obouvat třicítky, spíše lze očekávat neotřelý a extravagantní design.

Velká kola nejenže na autě vypadají skvěle, ale umožňují i řadu technologických berliček, které přijdou vhod zejména při zástavbě čistě elektrického pohonu. Záporem naopak může být horší jízdní komfort, což ale Citroën, vzhledem ke své pověsti z minulosti, nechce dopustit. Proto na vizi spolupracoval se společností Goodyear, která při vyvíjení speciálních gum utratila nemalé peníze.

„Celé to stálo balík. Příštích pět let nebude pouhou evolucí. Chceme, aby to bylo ještě něco více. Stojí před námi největší změna v automobilovém průmyslu a my chceme být připraveni,“ říká šéfdesignér Pierre Leclercq, kterému se dostává plné podpory i od samotného Xaviera Peugeota.