Seat neumře, nabídne levný elektromobil. Ještě si ale počkáme

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Když značka Cupra nedávno odhalila modernizovaný leon a formentor, živoření kdysi mateřského Seatu se ukázalo v celé nahotě – základní Seat Leon faceliftem neprošel. Od té doby se to sice stihlo změnit, novou tvář však nemá a dostal „jen“ technické novinky podobné sesterskému golfu 8.5.

Navíc, Thomas Schäfer, ředitel značky Volkswagen osobní vozy, se nechal slyšet, že „budoucnost Seatu je Cupra“. Šéf značek Cupra a Seat Wayne Griffiths však fanouškům té plebejštější potvrdil, že se z ní nestane výrobce prostředků městské mobility, jako koloběžek či třeba elektrických mikroaut.

Ještě pár let však bude prodávat své současné modely, nanejvýš modernizované. Budoucnost Seatu za současným portfoliem se totiž podle něj bude formovat ve chvíli, kdy bude možné vyrábět levná elektrická auta se ziskem. Konkrétně zmínil cenový práh 20 tisíc eur (499 tisíc korun) s tím, že to je doba, „kdy Seat musí být znovu na stole a součástí odpovědi“.

Skupina Seat, zahrnující značky Seat a Cupra, se v dohledné budoucnosti bude soustředit na Cupru prostě proto, že je více zisková. Na Seat se pozornost obrátí znova v době, kdy se elektrifikace dostane do nižších pater trhu a kdy bude po takových autech poptávka. Dnes to není priorita, protože takové auto by dnes nedokázalo být ziskové.

Video se připravuje ...

„Mojí prioritou je ziskovost“, řekl Griffiths. Skupina Seat loni byla v zisku 625 milionů eur (15,6 miliardy korun) a „polovinu obratu tvoří Cupra s vyšší ziskovostí“. Právě ona dokázala zvednout průměrnou marži na 4,4 % a tvoří téměř 50 % počtu prodaných aut.

Cupry a seaty budou „žít společně nejméně dalších pět let, a to v harmonii, protože si navzájem nelezou do cesty“, ovšem nechystají se žádné nové modely značky Cupra, které by v jiném provedení nesly i logo Seatu. „Je prostor pro obě značky, jedna nevylučuje druhou. Ale někdy si musíte určit priority – zachránit společnost, zachránit své zaměstnance, zachránit budoucnost,“ shrnuje Griffiths.

Pozice Cupry bude podle něj vždy nad mainstreamem, ale nikoliv v prémiové části automobilového trhu. Právě tato pozice ji vylučuje z možnosti nabídnout auto s cenovkou okolo půlmilionu korun; vstupní branou do světa Cupry bude chystaný model Raval, který bude velikostí i cenovkou odpovídat Volkswagenu ID.2.

Ten má mít základní cenu mezi 25 a 30 tisíc eury (624–748 tisíc korun). Právě Cupra vede jeho vývoj, z nějž vzejde také zmíněné ID.2, jeho „crossoverovitá“ verze ID.2X a odvozená Škoda Epiq, kterou už mladoboleslavská automobilka ukázala v podobě konceptu. Všechny se mají vyrábět v továrně ve španělském Martorellu od roku 2026.

Ovšem, kdy se dá zhruba očekávat, že budou automobilky moci vydělat na elektromobilu za půl milionu korun, je ve hvězdách. Růst poptávky po elektromobilech zpomaluje a i značka Volkswagen dle slov svého šéfa Schäfera bude rozšiřovat svou nabídku plug-in hybridů na úkor elektromobilů. Těm měla firma postavit továrnu v Německu za 2 miliardy eur (49,9 miliardy korun), ovšem tento plán loni uložila k ledu.