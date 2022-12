Seat žije! Svou novinkou cílí na mladé, řídit ji mohou i čtrnáctiletí

Abychom to hned na úvod uvedli na pravou míru: Seat novinku skutečně připravil, ne však automobilovou, ale motocyklovou. A samozřejmě elektrickou. Jde o zbrusu nový skútr Seat Mó 50, což je elektrická alternativa klasických „padin“, na kterých můžete v České republice jezdit s řidičským průkazem skupiny AM od patnácti let. V některých zemích dokonce od čtrnácti!

Nepřekvapí tedy, že novinka cílí hlavně na mladou generaci. Skútr má maximální výkon 7,3 kW (permanentně 4 kW) a 100 newtonmetrů točivého momentu, přičemž parametry putují na zadní kolo. Dosáhnout lze maximální rychlosti až 45 km/h a v Eco režimu ujede Mó 50 až 172 kilometrů. Nabití z domácí zásuvky zabere šest až osm hodin.

Video se připravuje ...

Motocyklista má na výběr ze tří jízdních režimů – Eco, City a Sport. V posledním se na maximální rychlost dostanete za 3,8 sekundy. Skútr je dokonce vybaven zpátečkou, což značně usnadňuje manévrování v úzkých uličkách města či jiném ztísněném prostoru.

Skútr pro mladé je k dispozici ve dvou barvách – šedá Barcelona a modrá Tarifa. Mnohem více je však budou zajímat technické vychytávky. Stroj si lze spojit s chytrým telefonem a snadno zjistit jeho polohu i podrobné informace o posledních jízdách. Stejně tak můžete na dálku zkontrolovat stav akumulátoru. K dispozici jsou dokonce dva USB porty, aby byla vaše chytrá zařízení neustále plná energie.

Výhodu představuje rovněž úložný prostor. Do útrob se vejdou dvě přilby, případně zavazadla odpovídající jejich velikosti. Mó 50 se začne vyrábět v lednu příštího roku, na prvních showroomech by se měl skútr objevit v prvním čtvrtletí 2023. Tajemstvím tak zatím zůstává pouze cena. Jsme zvědavi, zdali bude odpovídat cílovce, tedy že si stroj skutečně bude moci dovolit mladá generace...