Sébastien Loeb o přípravách na Dakar: Začátek bude náročný

Když Sébastien Loeb poprvé vyhrál mezinárodní šampionát automobilových soutěží, psal se rok 2001. Bylo to sice Junior WRC, ale bylo to jen dva roky poté, co začal soutěžit na této úrovni a titul mistra světa ve „velké“ WRC na sebe nenechal dlouho čekat – za volantem citroënu ho získal v roce 2004. A pak ještě osmkrát po sobě, až do roku 2012. S celkem devíti tituly je po této stránce nejúspěšnější pilot rallye v historii.

Do Dakaru se prvně pustil v roce 2016 s Peugeotem a hned následující rok dojel druhý. V roce 2022 získal titul v šampionátu Extreme E a v dakarské rallye postupně získal celkem pět pódií – v letech 2022 a 2023 byl druhý, v roce 2024 třetí. V lednu 2025 se do písku Saúdské Arábie podívá znova, ovšem za volantem jiného stroje – Dacie Sandrider, speciálu vyvinutého automobilkou spolu s Prodrive a Alpine, kromě dalších partnerů.

U příležitosti přiblížení sandrideru se pro novináře rozpovídal nejen o tom, jak se na Dakar připravuje. V tom je hlavně sport; žádný konkrétní, Loeb se „prostě“ udržuje fit sportováním.

Dacia Sandrider se podle něj vyznačuje dobrou manévrovatelností a agilitou, ale třeba také všestranností – dokáže jezdit rychle po všech terénech. Výhodou také je, že je z něj dobře vidět. Také nemá žádnou speciální startovací proceduru – prostě usednete do auta, nasadíte si helmu, nastartujete, zapnete klimatizaci a můžete vyrazit.

Právě výhled z vozu byl spolu s dalšími ergonomickými prvky důležitou věcí při vývoji, kterého se piloti účastnili od začátku. Pomáhala k tomu virtuální realita – tak mohli jezdci přinést svůj vhled do návrhů vývojářů, aniž by bylo nutné stavět fyzické prototypy či jejich makety.

Kromě výhledu, který jezdci chtěli oproti svým minulým dakarským autům – v případě Loeba i jeho týmového kolegy u Dacie Násira al-Attíji to byl Prodrive BRX Hunter T1+, s nímž nejen na dakaru jeli v roce 2024 – zlepšit, šlo také o defekty. Ty jsou na Dakaru v podstatě jistotou a každá sekunda, kterou strávíte výměnou prasklé pneumatiky, vám v cíli může chybět na soupeře.

Letošní Dakar bude významný tím, že hned zkraje se pojede osmačtyřicetihodinová etapa Chrono48. Ta pro auta je v plánu na 6. ledna a bude měřit 1.067 kilometrů, z toho 971 bude měřených. To je podle Loeba obtížnější, než kdyby byly později.

Přes noc totiž auta ani jezdci nejsou v bivaku a není tedy možné dělat velké opravy, takže zejména první den nemůžou nic velkého rozbít. Zároveň ale nemůžou jet pomalu, protože by tím ztráceli drahocenné sekundy.

Dacia Sandrider • Dacia

K dalším výzvám patří, že auta často před sebou nebudou mít motorky, a tedy nebudou mít linku, které se při jízdě držet. Co může znamenat velké rozdíly ve výsledcích, je také to, kdo kdy odstartuje – první auta, která nemají „zametenou“ trasu, bývají podle Loeba pomalejší než ta, která jedou v další části pole. A první vždycky jede ten, kdo vyhrál předchozí etapu. „Nemáme na to přesnou strategii,“ přiznal Loeb.

Jistou překážku před získáním prvního dakarského vítězství představuje také týmový kolega Násir al-Attíja. Tomu se v písečných dunách podle Loeba daří prostě proto, že je na poušť zvyklý, a tak ji umí dobře číst – je to pro něj normální „Ale pokusím se“ ho porazit, usmívá se závodník.

