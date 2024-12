Dacia přiblížila soutěžní Sandrider. Na Dakar má skvěle našlápnuto

Ten velkolepý plán je znám už dlouho – automobilka Dacia se chystá soutěžit na Dakaru. Na ženevském autosalonu koncem února 2024 odhalila speciál, v němž se tři dvojice pustí do dun ve speciálně vyvinuté závodní Dacii Sandrider.

Dacia je však automobilkou, která nabízí to, co opravdu potřebujete, a nic navíc, jak sama ráda říká. Účast v dakarské rallye, která je mimo mnoha jiného extrémně drahá, tím spíš, když na to potřebujete vyvinout vůz, však může pro leckoho působit jako to navíc, co není tak úplně nutné. Proč se do toho tedy pouští?

Dakar je „outdoorová technologická laboratoř v reálném měřítku“, uvedla automobilka na prezentaci, při níž představila sandrider do větších detailů. I u něj se uplatňuje přístup, že forma následuje funkci a že nabídne to, co je potřebné, a zároveň je to cool – a není na něm nic přebytečného.

Dacia Sandrider • Dacia

Není to princip všech závodních aut, aby na sobě neměly nic navíc, tedy přebytečnou hmotnost? Teoreticky ano, u sandrideru ovšem jsou výsledky tohoto přístupu trochu odlišné. Věci navíc, které se vývojáři rozhodli prostě nenamontovat, je třeba přílišné množství panelů karoserie.

Příklad za všechny – defekt pneumatiky. „Není otázka, jestli píchnete kolo, nýbrž kdy,“ zaznělo v prezentaci, a když ho je třeba v etapě vyměnit, je třeba to udělat co nejefektivněji a co nejrychleji. Takže rezervní kola nejsou krytá žádnými panely karoserie, osádka je snadno odjistí, vytáhne a kolo vymění. Stejně snadno dostupné je nářadí – v boxu na zádi auta. Nad ním zase mají místo vyprošťovací desky.

Ergonomie je jedním z důvodů, proč se vývoje od začátku účastnili také designéři. Nejde však jen o vnější panely karoserie, kterých tu není víc, než je nutné, ale třeba i o co nejlepší výhled pilota ven. To je jedním z důvodů, proč je příď tak krátká a proč vypadá tak, jak vypadá – aby řidič co nejlépe viděl, kam jede. A v neposlední řadě také výsledek musel vypadat výrazně, zapamatovatelně – aby si ho lidé spojili se značkou Dacia a nehledali spojení pokaždé znova.

Trasa Rallye Dakar 2025: Co chystá Dakar? Jezdce čeká peklo! Michal Štěpanovský Dakar 2025

Přístup, že funkce je na prvním místě, je vidět také v interiéru. Tam je samozřejmý volant a sedačky, ale už ty sedačky nejsou obyčejné kusy laminátu, jako kdysi. Na vývoji se podílela firma Sabelt a vyvinula sedačku pro každého řidiče i spolujezdce přesně na míru např. i co do tvrdosti. Přeci jen, závodníci v ní budou sedět mnoho hodin v kuse a několik dní po sobě. Navíc, čalounění je provedeno z antibakterálních látek, které samy regulují vlhkost.

Zajímavější než sedačky nicméně je systém panelů s ovládacími prvky a displeji, posuvných v kolejnicích v palubní desce. Tak je možné snadno namontovat leccos – panely s tlačítky, displej k ovládání auta, tablet s itinerářem rallye nebo cokoliv na ten způsob, co bude mít ty správné jezdce do kolejnic. Za jízdy se nic nebude pohybovat a nemůže to kopilotovi třeba vypadnout z ruky.

Nová bestie na Dakar: Ford Raptor T1+ s osmiválcem si troufne i do pekla Ondřej Šámal Dakar 2025

Kromě Sabeltu na vývoji samozřejmě spolupracuje řada dalších firem. Britský Prodrive – obrovské to jméno ve světě automobilových soutěží, v jehož stroji Sébastien Loeb na Dakaru v minulých letech několikrát dosáhl na pódium – je hlavní z nich a pracoval na šasi, s BF Goodrichem zase vznikly správné 37“ pneumatiky a Aramco pro sandrider dodá syntetický benzin vyrobený z biomasy.

Ono palivo bude spotřebovávat třílitrový vidlicový šestiválec se dvěma turbodmychadly, který pochází od Nissanu. Dává 360 koní (265 kW) při 5.000 otáčkách a 539 Nm při 4.250 otáčkách a svou sílu přes šestistupňovou sekvenční převodovku posílá na všechna kola. Ta mají lichoběžníkové zavěšení se zdvihem odpružení 350 mm.

Ani zdaleka to však není všechno, co je na sandrideru zajímavé. Třeba odhalený karbon karoserie je obohacený o pigmenty odrážející infračervené záření – automobilka si podala žádost o patent na tohle řešení – a tak pomáhá k udržení nižší teploty v kabině i motorovém prostoru. Samozřejmě, v kabině je i klimatizace; bez ní by závodění v poušti bylo nemyslitelné.

Dacia uvádí unikátní Duster Soul of Dakar. Můžete si jej udělat doma Lukáš Volšický Novinky

Jména, která usednou za volanty tří sandriderů, nejsou malá. Sébastien Loeb je devítinásobným mistrem světa v rallye – je v tomto odvětví motorsportu nejúspěšnější v historii – a také v Dakaru se několikrát umístil na pódiu, Cristina Gutierrezová Herrerová má za sebou osm Dakarů a titul světové šampionky v cross-country rallye, a Násir al-Attíja má na kontě pět vítězství v dakarské rallye a stejný počet titulů v cross-country rallye.

Že je sandrider schopným soutěžním náčiním, dokázal už v Rallye du Maroc letos v říjnu, kde s ním al-Attíja dokázal zvítězit a Loeb dojet druhý; bylo to vůbec první ostré nasazení tohoto speciálu. Jak si povede ve dvojnásobně dlouhé dakarské rallye, se dozvíme už brzy.

Češi na Dakaru: Připomeňte si, kdy jaké úspěchy zažili Michal Štěpanovský Dakar