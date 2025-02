Sedm zajímavostí z evropského trhu s auty: Výkyvy, nebo trendy?

Leden znamenal poklesy německého, italského a francouzského trhu s novými vozy, to ve výsledku stáhlo o 2,6 procenta trh celé EU. Rozdílný vývoj v různých částech Evropy ovlivnil i pozici jednotlivých značek.

Značka Volkswagen posiluje první pozici

Často se nevidí, že by lídr trhu rychle rostl. Tentokrát se to děje. Prodeje Volkswagenu poskočily meziročně o patnáct procent. Jde v podstatě o návrat na dřívější silný podíl na trhu. Výrazný růst v lednu ukázal i francouzský Renault, který přidal 19 procent, svou vlastní značku Dacia ale překonat nedokázal.

Trh nových vozů v EU podle značek (leden 2025) Značka Prodeje Meziroční změna 1. Volkswagen 95.975 +14,9% 2. Toyota 65.795 -7,8 % 3. Škoda 52.549 -4,4 % 4. BMW 48.126 -0,3 % 5. Peugeot 46.644 -8,2 % 7. Dacia 46.150 -6 % 8. Renault 43.771 +18,9 % 9. Audi 41.319 -4,3 % 10. Mercedes 34.674 -0,5 %

Škoda mírně ztrácí, pozici si ale drží

Prodej Škody v Evropské unii v lednu meziročně klesl o 4,4 procenta. Podíl značky na trhu sice mírně klesl, ale na pozici se nic nemění. Stále je třetí za Volkswagenem a Škodou. Čtvrté je BMW, které se před Škodu dostalo ve statistice za Evropu včetně Velké Británie, Norska a dalších obchodně přidružených zemí.

Start roku se elektromobilům podařil

Prodeje elektromobilů v lednu v EU vzrostly o třetinu na 124 tisíc vozů. Tvoří tak 15 procent trhu proti 11 procentům před rokem. Jenže tento údaj je trochu zkreslující, růst táhne Německo, kde ale před rokem došlo k prudkému propadu. Prodeje elektromobilů se v podstatě vrací na úrovně roku 2023. Automobilky ale musí aut do zásuvky prodávat více, během roku bude pravděpodobně přibývat motivací si je pořídit.

Prodeje aut v EU podle paliv Pohon Leden 2025 Leden 2024 Rok 2024 Rok 2023 Hybridy 34,9 % 28,7 % 30,9 % 25,8 % Benzin 29,4 % 35,4 % 33,3 % 35,3 % Elektro 15 % 10,9 % 13,6 % 14,6 % Diesel 10 % 13,3 % 11,9 % 13,6 % PHEV 7,4 % 7,9 % 7,1 % 7,7 % Ostatní 3,3 % 3,9 % 3,1 % 3 %

Benzin a nafta dál padají

Podíl vozů s běžnými motory na benzín a naftu klesl na 39 procent, samotná nafta má už jen deset procent trhu. Není to ale jen tím, že by lidé o diesel či benzin přestávali stát. Jejich oblíbené automobilky jim tuto volbu nabízejí stále méně. Také pod nejpopulárnější kolonkou hybrid (35 procent evropského trhu) se může skrývat cokoliv od decentní pomoci elektřiny po plnohodnotné hybridy. Hybridy do zásuvky stojí zvlášť a jejich podíl klesá – může za to hlavně prudký propad zájmu ve Francii a Belgii.

Stellantis dál ztrácí

Poklesy na francouzském, italském a německém trhu tvrdě dopadly na Stellantis. Ten prodal meziročně o 18 procent vozů méně. Největší pád vykazují značky Fiat a Opel. Z celé skupiny roste jen Alfa Romeo.

Trh nových vozů v EU podle koncernů (leden 2025) Skupina Prodeje Meziroční změna 1. Volkswagen 229.898 +5,6 % 2. Stellantis 133.506 -17,6 % 3. Renault 90.362 +5 % 4. Toyota 72.027 -4,9 % 5. Hyundai-Kia 64.416 -6,3 %

Pokračuje nástup MG, Korejci a Japonci ztrácí

Je tu jediná čínská značka, která má výraznější podíl na trhu. MG výrazně roste a v prodejích už překonává značky jako Suzuki, Mazda, Honda či Mitsubishi. Lednová data také dál potvrzují, že Toyotě a Hyundai-Kia dochází dech a další japonské značky většinou výrazně ztrácí.

Tesla nejspíše čeká na nový model

Navzdory výraznému růstu prodeje elektromobilů značka Tesla prodala jen polovinu toho, co před rokem. Jestli za to může odklon zákazníků od Elona Muska, nebo čekání na modernizovaný Model Y, ukážou až další měsíce. Situace každopádně znamená, že prodeje elektromobilů dalších značek musely růst o to více – musely nahradit neprodané Tesly a ještě se postarat o celý růst.