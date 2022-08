Šéf BMW M promluvil o elektrifikované budoucnosti, co můžeme čekat?

Sportovně zaměřenou divizi BMW M čekají velké změny, které jsou spojeny s elektrifikací. Na co se tedy můžeme těšit?

Již zanedlouho představí divize BMW model M2 kupé, který se stane posledním vozem v padesátileté historii divize M s čistě spalovacím motorem. Tedy bez jakékoliv elektrické asistence. Jak už přitom tušíme, pod kapotou modelu M2 by se měl objevit 3,0litrový řadový přeplňovaný šestiválec B58, který známe i z modelů M3 a M4. Rozhodně se tak máme na co těšit.

Kromě modelu M2 se však divize BMW M chystá představit také SUV model XM, který bude naopak prvním hybridem v padesátileté historii divize. Půjde tak o milník, který by měl naznačit cestu populárních sportovních vozů k elektrické budoucnosti. Kromě toho by navíc V8 s jistou formou elektrifikace z modelu XM měla údajně převzít i nová generace BMW M5.

Skupina BMW očekává, že do roku 2030 budou elektromobily tvořit zhruba 50 % globálních prodejů. Na vybraných trzích, tedy například v EU a ve Velká Británie, ale značka nebude mít moc na výběr. Od roku 2035 se zde totiž očekává zákaz prodejů aut se spalovacími motory, což i divizi BMW M přinutí přejít k vozům s čistě elektrickým pohonem.

Co ale můžeme od čistě elektrických vozů BMW z divize M očekávat? Na tuto otázku se pokusil v rozhovoru pro britské kolegy z Autocar alespoň částečně odpovědět Frank van Meel, šéf divize BMW M. A podle jeho slov by přechod od spalovacích motorů k elektromotorům neměl zážitek z jízdy nijak negativně ovlivnit.

„Příběh M3 je věčný,“ uvedl van Meel pro Autocar. „Kdykoliv změníme příběh motoru, od čtyřválce k šestiválci, od osmiválce k šestiválci a turbodmychadlu, příběh pokračuje.“

„Možná bude elektrické – ale pokud ano, pořád to bude M3. Ať už bude pohonná jednotka jakákoliv, vždy byste měli mít možnost řídit naše vozy a vědět, že to jsou vozy M. Už 50 let odoláváme zkoušce časem a budeme v tom pokračovat i nadále,“ dodal van Meel.

Velice zajímavá je také citace, kdy van Meel zmiňuje, že by v budoucnu rád viděl elektrifikované modely M, včetně hybridů a čistě elektrických modelů. Pokud by je ale značka přinesla, musí být natolik přelomové, aby si řidič řekl: „To je šílené, tohle jsem nečekal“.

Další komentáře šéfa divize BMW M pak naznačují, že se vedení BMW zřejmě neobává, že by výkonné modely ztratily s přechodem na elektrický pohon něco ze své atraktivity pro zákazníky. Ostatně podle van Meela má být 90 až 95 % zákazníků jedno, jakou pohonnou jednotkou je vůz vybaven. Chtějí prostě model M.

Připomeňme, že současná generace modelu M3 byla představena v roce 2020 a velmi pravděpodobně skončí společně s BMW řady 3 kolem roku 2025. Co bude následovat je zatím nejisté, mluví se nicméně i o elektrickém ostrém sedanu pod kódovým označením NK1, který by mohl dorazit právě v roce 2025.

Základem tohoto vozu by měla být zcela nová platforma Neue Klasse, která kromě nové generace pohonných jednotek nabídne i nové baterie a vylepšené digitální systémy. Navíc umožňuje pohon pouze předních, zadních nebo všech kol. Klasické BMW M modely by tak mohly být jak čtyřkolkami, tak i klasickými zadokolkami. Budoucí čistě elektrická nabídka modelů M by tak mohla kopírovat současné zvyklosti.

Podle kolegů z Autocaru lze navíc očekávat, že u čistě elektrických modelů M bude automobilka cílit na minimalizaci váhy, která je u elektrických sportovních vozidel problém. Ostatně i Van Meel prozradil, že bude potřeba dál investovat do lehkých technologií. Elektrifikace nicméně nabídne i řadu výhod, včetně možnosti přesnějšího ovládání komponent pohonného ústrojí.