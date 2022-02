Šéf Fordu vyvrátil spekulace o vzniku čistě elektrické značky

Před pár týdny se v médiích objevila spekulace, podle které se automobilka Ford chystá založit samostatnou značku, určenou pro čistě elektrické vozy. Důvodem měla být snaha přilákat nové investory, kteří se v poslední době zajímají právě o čistě elektrické značky, jako je například Tesla nebo Rivian. Tyto spekulace ale nakonec vyvrátil samotný šéf značky.

„Navzdory spekulacím v tisku nemáme žádné plány na rozjetí samostatného elektrického byznysu nebo byznysu se spalovacími motory,“ uvedl podle CNBC šéf značky Jim Farley na konferenci Wolfe Research. „Je to opravdu více o zaměření a schopnostech, odbornosti a talentu. Ty jsou pro Ford klíčové a na tom pracujeme.“

Podle dostupných informací by přitom Farley měl mít velmi ambiciózní elektrické plány. Značka Ford se údajně chystá v následujících 5 až 10 letech investovat okolo 10 až 20 milionů dolarů do přeměny stávajících výrobních závodů na výrobu elektromobilů. Již v minulosti přitom automobilka oznámila, že do své elektrické budoucnosti plánuje do roku 2025 investovat okolo 30 milionů dolarů.

Automobilce se navíc podařila skvělá investice do elektrického start-upu Rivian. Ačkoliv i akcie Rivianu zaznamenaly v posledních týdnech turbulentní období, investice Fordu v původní částce 1,2 miliardy dolarů se však zvýšila až sedminásobně, což pomohlo Fordu dosáhnout za minulý rok zelených čísel.

Co automobilka s podílem v Rivianu udělá zatím není zřejmé. Konkrétní plány na prodej v blízké době zatím údajně nemá, přesto Farley připustil, že jsou na stole všechny možnosti. Elektrická budoucnost Fordu zkrátka nebude levná.