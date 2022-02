Ford údajně zvažuje vytvoření nové čistě elektrické značky

Modrý ovál se údajně chystá nasypat miliardy dolarů do restrukturalizace, která by měla značce pomoci prosadit se na trhu elektromobility.

Podle informací webu Bloomberg, na které nedávno upozornili kolegové z Autoblogu, se automobilka Ford rozhodla bojovat s dominantním postavením značky Tesla na trhu elektromobility. K tomu by značce měla pomoci údajně chystaná restrukturalizace, na kterou by mohlo padnout zřejmě až 20 miliard dolarů.

Úsilí značky Ford o převzetí dominantního postavení na trhu, kde se nyní snaží prosadit téměř každý, by měl vést Doug Field, který v minulosti působil v automobilce Tesla. Z Tesly následně přešel do společnosti Apple, odkud v minulém roce zamířil právě do Fordu.

Důraz na posílení pozice na trhu s elektromobily ovšem dlouhodobě klade i Jim Farley, CEO značky Ford, který pro sví vize zřejmě nadchl i investory. Ostatně hodnota značky Ford se na jaře dostala nad hranici 100 milionů dolarů.

Plány na důraznější postup v elektromobilitě však nebudou levnou srandou. Údajně chystaná restrukturalizace by měla vyžadovat investice v rozmezí 10 až 20 miliard dolarů v době následujících pěti až 10 let. Značka se přitom již zavázala, že do elektromobility investuje do roku 2025 okolo 30 miliard dolarů.

Součástí nové restrukturalizace by pak mělo být například najímání nových techniků, kteří se budou specializovat na oblasti, ve kterých zatím automobilka nemá zas tak moc zkušeností. Řeč je například o vývoji baterií a jejich chemii, vývoji technologií umělé inteligence a vývoji softwaru pro elektromobily.

Součástí restrukturalizace by ovšem mohlo být i vytvoření nové samostatné značky, zaměřené jen a pouze na elektromobilitu. Nová značka by totiž podle informací nejmenovaného zdroje Bloomberg mohla oslovit nové investory, kteří se zajímají pouze o elektrické start-upy. Další zdroj měl ovšem sdělit, že by se nová značka mohla zaměřovat na nízko-objemovou výrobu elektrických vozidel.

Zatím jde pouze o spekulace, ke kterým se automobilka odmítla vyjádřit. Šéf tiskové komunikace měl zvěsti komentovat následujícím komentářem: „Uskutečňujeme náš plán Ford Plus s cílem transformovat společnost a prosperovat v této nové éře elektrických a propojených vozidel. Spekulace nebudeme komentovat.“