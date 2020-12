Šéf Lamba a Bugatti má jasno: Lidé elektromobily nechtějí!

Manažer Stephan Winkelmann se nedávno stal lídrem dvou prémiových koncernových automobilek Bugatti a Lamborghini. Nedávno zasedl k rozhovoru pro britský Top Gear a hlavním tématem byla samozřejmě elektrifikace modelového portfolia.

Už dříve se Winkelmann nechal slyšet, že chce spalovací motor udržet v nabídce tak dlouho, jak jen to bude možné. Víme také, že Lamborghini Aventador zůstane věrné atmosférickému dvanáctiválci, avšak nově s hybridní výpomocí. Elektrifikace se v nějaké formě dočká také model Huracán.

Stále více výrobců supersportů se přitom zaměřuje na rozsáhlejší elektrifikaci včetně čistě elektrických vozů. Podle šéfa Bugatti a Lamborghini však není kam spěchat. „Nevidím elektrický pohon v supersportech reálně ani teď, ani v celém tomto desetiletí,“ ujistil, že elektromobilu Lamba a Bugatti se jen tak nedočkáme.

„Musíme dospět do bodu, kdy bude v celé situaci jasněji. Mohli bychom podobné projekty řešit s našimi nejbližšími zákazníky, ale o budoucím vývoji neustále vedeme diskuze. Výhledově to nemohu vyloučit, ale aktuálně z jejich strany zájem není,“ vysvětlil Winkelmann, proč se obě značky do elektrifikace nehrnou.

A co další budoucí plány Lamba? Lídr značky hovoří především o nástupci Urusu. Nebude to tedy plnohodnotný pokračovatel, však je divoké italské SUV na trhu teprve krátce. Jistých inovací by se v rámci omlazovací procedury ale dočkat mohlo. Plány pro letošní rok přitom původně byly mnohem bohatší…

„Všechno, co mohu říci, je to, že budeme v roce 2020 prezentovat několik velkých překvapení. Máme pár nápadů a pracujeme na budoucnosti naší tradiční značky,“ nechal se Winkelmann slyšet počátkem letošního roku. Pak ale tempo automobilismu i celého světa zpomalila pandemie koronaviru.