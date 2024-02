Šéf Stellantisu si loni vydělal skoro miliardu, průměrný zaměstnanec skoro 2 miliony

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Za loňský rok Tavares obdržel 23,47 milionu eur v hotovosti a vázaných akciových odměnách, včetně deseti milionů eur jako pobídku na transformaci, aby firma splnila náročné úkoly, jimž automobilový sektor čelí. Jde hlavně o globální mobilitu, technologii a elektrifikaci vozidel.

Stellantis tvrdí, že v první polovině loňského roku byl v odvětví lídrem z hlediska finanční výkonnosti. Dodal přitom, že od svého založení v roce 2021 cena jeho akcií výrazně překonala výkon automobilového průmyslu i širšího akciového indexu S&P 500.

Při loňských rozhovorech s představiteli tří velkých automobilek z Detroitu odborový svaz United Auto Workers (UAW) tvrdě kritizoval příjmy generálních ředitelů General Motors (GM), Ford Motor a Stellantis. Poukazoval na ně, když zdůvodňoval, proč je nutné výrazně více zvýšit mzdy řadovým zaměstnancům.

Automobilky Ford ani GM loňský výdělek svých šéfů zatím nezveřejnily. V roce 2022 si generální ředitelka GM Mary Barraová celkem přišla na 29 milionů dolarů, generální ředitel Fordu Jim Farley pak obdržel celkovou finanční kompenzaci téměř 21 milionů dolarů.

Po cílených stávkách v těchto tří automobilkách se odboráři z UAW s nimi dohodli na okamžitém zvýšení příjmů zaměstnanců o 11 procent a na zvýšení základní mzdy o 25 procent až do roku 2028. Znamená to zkrácení doby potřebné k dosažení nejvyšší mzdy z osmi na tři roky. Dohody také zvyšují příjmy pracovníků zaměstnaných na přechodnou dobu o 150 procent a dělají z nich pracovníky zaměstnané na dobu neurčitou.

Společnost Stellantis uvedla, že její průměrný zaměstnanec si loni vydělal 70.404 eur (1,79 milionu Kč). To byl meziroční nárůst o 9,4 procenta. Poměr celkového příjmu včetně odměn ředitele Tavarese k příjmu průměrného zaměstnance loni činil 518, jinými slovy Tavares si vydělal více než pětsetkrát tolik, co průměrný zaměstnanec firmy. To je výrazně více než v roce předchozím. Stellantis uvedl, že vyšší poměr byl způsoben dopadem jednorázové dlouhodobé pobídky na období let 2021 až 2025.

Skupina Stellantis vznikla začátkem roku 2021 spojením italsko-americké automobilky Fiat Chrysler Automobiles (FCA) a francouzského konkurenta PSA. Fúze dala dohromady značky francouzské skupiny Peugeot, Citroën, Opel a DS se značkami Fiat, Lancia, Chrysler, Jeep, Dodge, Maserati, Alfa Romeo či Ram.

Firma uvedla, že počet zaměstnanců loni celosvětově snížila o 5,2 procenta, celkem tak zaměstnávala přes 258.000 lidí. Počet zaměstnanců v Severní Americe klesl na 81.341, zatímco o rok dříve jich tam podnik měl 88.835.