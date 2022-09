Servisní akce Škoda: Buďte připraveni, než se zima zeptá!

Přemýšlíte, jak co nejlépe připravit auto na zimu? Pak právě vám se bude hodit Zimní servisní akce, která vašemu vozu dopřeje hodně péče za málo peněz. Přesně to je recept na spolehlivé fungování v náročných zimních podmínkách.

Zimní období patří k těm nejnáročnějším. Studené starty drásají motory a na prosolených silnicích automobily doslova trpí. Aby tohle martyrium lépe snášely, měly by být připraveny. Podcenění se nevyplácí, zima může být letos krutá. Majitelé vozů Škoda všech typů a modelů to mají jednoduché – stačí jim zavítat do kteréhokoliv autorizovaného servisu. Na území ČR je jich přes 220, takže není třeba nikam daleko jezdit. Právě v rámci Zimní servisní akce se každé přistavené vozidlo dočká prvotřídní péče. A co že se pod pojmem příprava vozu na zimu vlastně skrývá? Především pečlivé zkontrolování technického stavu: kontroluje se kapacita akumulátoru, kondice brzd a podvozkových skupin, stav osvětlení, výpis paměti závad, hladina a jakost motorového oleje, funkčnost stěračů i ostřikovačů. To vše za ceny kolem doporučené částky 299 Kč (finální cenu si určuje konkrétní servis), která v době všeobecné drahoty působí až neskutečně. Pokud si zjištěné závady necháte rovnou odstranit, čerpáte další výhody. Pro všechny vozy ve věku 4 a více let k tomu slouží Šeková knížka plná slev. Po jejím předložení ihned čerpáte až 20procentní slevu na vybrané servisní úkony a náhradní díly.

Originální neznamená drahý

Během zimní servisní akce mají autorizovaní partneři Škoda Auto připravenou i rozsáhlou nabídku originálního příslušenství za báječné ceny. Za zmínku určitě stojí gumové koberce již od 259 Kč nebo stěrače od 465 Kč. První udrží interiér v čistotě i při typicky zimních plískanicích, druhé se postarají o dobrý výhled z vozu. Ten je důležitý vždy, ale v období obecně snížené viditelnosti dvojnásob. Určitě nebude od věci porozhlédnout se i po příslušenství, které se hodí při cestách na dovolenou do hor. Také na to autorizované servisy pamatují zvýhodněnými cenami, a tak si můžete pořídit třeba příčný střešní nosič od 3095 Kč, na něj skvěle padnoucí 380litrový box pro 5 párů lyží nebo 4 snowboardy od 8995 Kč a další užitečné položky. Skutečnou cenovou bombu ovšem představují zimní kompletní kola. Patnáctipalcový ráfek osazený kvalitní pneumatikou Barum Polaris můžete mít už za 2436 Kč včetně služby Škoda Pneugarance, která vám v případě poškození zaplatí až 70 % ceny nové pneumatiky. A k tomu si můžete pořídit sněhové řetězy od 1210 Kč (pro 14palcová kola). Ruku na srdce – to je výhodná nabídka, navíc podpořená tím, že se jedná o originální příslušenství testované přímo automobilkou. Veškeré příslušenství si také můžete objednat přes eshop.skoda-auto.cz a vybrat si dopravu až domů, nebo k jednomu z autorizovaných partnerů Škoda, kde vám i pomohou s případnou montáží.

Co takhle vše v jednom?

Zimní servisní akce probíhá v autorizované síti partnerů značky Škoda do 30. listopadu. Není tedy na co čekat. Zima je za dveřmi a podle zákona musíme mít od 1. listopadu obuté zimní pneumatiky v případě sněhu nebo námrazy, na horách a v dalších místech vymezených dopravní značkou dokonce vždy bez ohledu na počasí. Když už jednou budete v servisu, spojte návštěvu nejen s nákupem zimních kol, ale rovnou i s jejich přezutím. Domluvte si termín s autorizovaným servisem Škoda telefonicky, nebo online a nemusíte stát frontu před pneuservisem a čekat, až na vás přijde řada. Se Zimní servisní akcí lze chytře uspořit peníze a zároveň čas.