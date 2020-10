Sešrotovaná auta značky Hyundai můžete parkovat ve skříni

Jihokorejská automobilka jde s dobou a srdnatě prosazuje šetrný přístup k přírodě. „Hyundai Motor Company si váží lidských hodnot a svou firemní společenskou odpovědnost naplňuje prostřednictvím ochrany životního prostředí ve jménu harmonie člověka, životního prostředí a společnosti.“ Pozitivní proklamace tučně svítí pod ještě větším nadpisem Ekologie na prvním místě.

Aktuálně zprofanovaný přístup k přírodě je ve strategii řízené ze Soulu naplněn podstatně detailněji než u jiných značek. Tam, kde konkurenční auta končí, Hyundai začíná, a to doslova. Společnost totiž představila módní kolekci Re: Style 2020, která zrcadlí budoucnost udržitelného designu a ohleduplného životního stylu.

Nový směr přináší zájemcům o prvotřídní ekologii možnost parkovat ve skříni sešrotovaná, nebo ještě nevyrobená auta s naklopeným písmenem H ve znaku. Zmíněná kolekce senzačně vzniká z vyřazených materiálů a není důležité, jestli jsou zdroje přebytečné recykláty z výrobního procesu, nebo ze sběru surovin.

Bizarní myšlenku zrealizovalo šest udržitelně smýšlejících designérů. Ann Foster, Seung Gun Park, Dao-Yi Chow, Maxwell Osborne, Rosie Assoulin, Rosh Mahtani a Richard Quinn spolupracují na tvorbě šperků, kombinéz, pracovních vest, tašek a různých dalších překvapení. Prodej módních produktů automobilky začal 13. října letošního roku v londýnském obchodě Selfridges na Oxford Street. Nabídka je dostupná také online.

V návaznosti na úspěch podobného projektu z loňska, se do letošní edice zapojili módní návrháři včetně renomovaných značek Alighieri, E.L.V. Denim, Public School, pushBUTTON, Richard Quinn a Rosie Assoulin. Výběr progresivních partnerů vznikl v souladu se zelenou vizi firmy Hyundai, všichni zúčastnění chtějí najít udržitelnější způsoby, jak vytvářet oblíbené spotřební produkty.

Kolekce vychází na svět digitálně, aby slavnostní uvedení doprovázela dostatečná bezpečnost zákazníků uprostřed globální pandemie. Hotové výrobky byly zveřejněny postupně od 8. října přes sociální média automobilky a partnerských prodejen. Kroky kampaně jsou v souladu s enviromentálním projektem Project Earth.

Myšlenka Re: Style 2020 vychází z poznání, že ačkoli většina materiálů vozu končí ve sběrnách surovin k dalšímu využití, stále existují některé materiály jako kůže, sklo, látky airbagů, které leží bezprizorně na skládce. Podporovatelé recyklace shromáždili různé zbytky aut poslali je spolupracujícím návrhářům. „Prostřednictvím Re: Style 2020 chceme nabídnout další způsob, jak může společnost Hyundai Motor Company pomoci zákazníkům užít si udržitelný životní styl, o který usilují,“ řekl Wonhong Cho, výkonný viceprezident a globální marketingový ředitel.

Korejci by rádi inspirovali jiná odvětví průmyslu či další znečišťovatele planety. V souladu s jejich vizí si Re: Style 2020 klade za výzvu podporovat efektivní spolupráci napříč výrobními obory, cílem je mimo jiné prosazovat nové myšlení a inovace v oblasti udržitelného designu a životního stylu. Tímto způsobem je možné objevovat nové možnosti úbytku vyváženého odpadu.

Firemní strategie naplánovaná do roku 2025 by měla být zakončena vedoucím postavením značky v oblasti nulových emisí a čisté mobility. Hyundai chce celosvětově do roku 2025 zvládat vyrábět třetí největší množství ekologicky šetrných vozidel. Tiché a čisté verze Nexo nebo Ioniq mají být inovovány a do portfolia výrobny se dostanu nové technologie či hotové elektromobily, ale to vše až v příštím roce. Aktuálně se sluníčkové ambice v Soulu projevily oblečením a doplňky z kusů skutečných automobilů.

Příklady recyklovaných výrobků

Alighieri: Sbírka náhrdelníků, náramků a dalších předmětů vytvořených z bezpečnostních pásů, automobilového skla a pěnových materiálů doplněných například perlami.

E.L.V. Denim: Kombinéza zhotovená pomocí rifloviny a kůže z odpadu po procesu výroby nového automobilu.

Public School: Kapsáčová vesta byla vytvořená z vyřazených popruhů bezpečnostních pásů a materiálů airbagů.

pushBUTTON: Další pracovní vesta, ale oděvní podnik pushBUTTON nechal původní detaily obšití a značení airbagů.

Richard Quinn: Jak vidno, airbagy se mohou proměnit v pěkný květovaný korzet pro dámy.

Rosie Assoulin: Pod označením Rosie Assoulin byly zachráněny odpadní kusy bezpečnostních pásů, kobercové zbytky nebo pěnové výplně a na konci vzešla hezká nákupní taška.