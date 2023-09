Severoamerické auto roku má 25 semifinalistů. Jasně vede elektřina

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Porota ankety Severoamerické auto roku 2024 (North American Car, Truck and Utility Vehicle of the Year/NACOTY) během právě probíhajícího autosalon v Detroitu oznámila 25 semifinalistů, které rozdělila do tří kategorií. O titul se uchází 10 automobilů, 10 SUV a pět pick-upů (trucků).

Aktuální seznam 25 finalistů je prvním výběrem z původního seznamu 52 automobilů. Další zúžení seznamu proběhne v listopadu, kdy bude v Los Angeles zveřejněn seznam posledních tří finalistů z každé kategorie.

Podobně jako v jiných anketách, také v NACOTY se letos objevilo poměrně dost elektrifikovaných vozů. Klasické elektromobily jsou zastoupeny modely Hyundai Ioniq 6, Chevrolet Silverado EV, Chevrolet Blazer, Chevrolet Equinox EV, Genesis Electrified GV70, Kia EV9 a Volvo EX30.

Kromě toho se na seznamu objevují také hybridní vozy, včetně plug-in hybridů. Jde o modely Toyota Prius/Prius Prime, Chevrolet Corvette E-Ray, Dodge Hornet, Mazda CX90, Toyota Grand Highlander, Toyota Crown, BMW řady 5, Honda Accord nebo Hyundai Kona.

Finalisté ankety NACOTY 2024 Automobil Pick-up SUV BMW řady 5 Chevrolet Colorado Chevrolet Blazer EV BMW i5 Chevrolet Silverado EV Chevrolet Equinox EV Chevrolet Corvette E-Ray Ford Ranger Dodge Hornet Ford Mustang Ford Super Duty Genesis Electrified GV70 Honda Accord GMC Canyon Honda Pilot Hyundai Ioniq 6 Hyundai Kona Subaru Impreza Kia EV9 Toyota Crown Mazda CX90 Toyota GR Corolla Toyota Grand Highlander Toyota Prius/Prius Prime Volvo EX30

Vozy budou posuzovány padesátičlennou porotou, která je složená z lidí s odlišnými preferencemi, zájmy a názory. Díky tomu by mělo jejich hlasování přinést vyvážené zhodnocení posuzovaných vozů, se kterými se mohli již letos projet v Michiganu. Vítězové jednotlivých kategorií budou zveřejněni 4. ledna příštího roku v Detroitu.