Korejské automobilky u nás dodnes trpí typickými českými předsudky o technice, dílenském zpracování a celkové kvalitě i u dnešních nejnovějších modelů. Jaká je však realita? Inspirovali jsme se nezvyklou myšlenkou a vrátili jsme se časem o dvě desetiletí. Ukážeme vám, jak významně se za poslední dvě dekády vyvinula korejská automobilový produkce, která dnes mnohdy udává světové tempo.

Z našich pravidelných redakčních testů z posledních měsíců i let totiž víme, že dnešní korejská auta jsou silnou konkurencí pro domácí evropské vozy. Z dřívějších často bizarních a lacině vyrobených modelů se během dvaceti let stala technicky pokročilá a kvalitní auta, z nichž se některá vyrábí v Česku nebo na Slovensku s ohledem na nekompromisní požadavky evropských zákazníků. Jen málokdo si uvědomuje, že my ze starého kontinentu jsme těmi nejnáročnějšími.

Hyundai: Prestižní světová auta roku

Když se řekne „korejské auto“, nejčastěji si vzpomeneme na Hyundai. Jihokorejská automobilka se u nás začala objevovat už na přelomu tisíciletí, ale vyráběla pouze obyčejná a vzhledově nezajímavá auta. Hyundai tehdy chtěl být světovou značkou a viditelně se inspiroval trendy pro americký trh. Když si totiž vzpomenete na tehdejší asijskou produkci, dokonce i Japonci vyráběli nudně vypadající modely.

Až s blížícím se rokem 2010 automobilka objevila obrovský obchodní potenciál evropského trhu a začala zaměstnávat bývalé inženýry větších evropských značek, aby během pár let výrazně vylepšila design, technologie i celkovou kvalitu nejnovějších modelů. Hyundai tehdy zahájil dnešní úspěšnou éru a v loňském roce 2022 byl dokonce nejoblíbenější značkou u soukromých zákazníků v Česku.

Video se připravuje ...

Dnes je Hyundai silnou automobilkou, která cílevědomě pracuje na technických inovacích, díky nimž v minulých letech získal hned dvě prestižní ocenění pro světová auta roku se svými elektromobily Ioniq 5 a Ioniq 6. Ty nejen vypadají k světu a na ulici se za nimi otočíte, a také jsou jedněmi z mála aut na českém trhu s inovativní 800voltovou elektrickou architekturou.

Spolu s domácí Škodou Auto je Hyundai další globální automobilkou vyrábějící v Česku. Historicky první evropská továrna v moravskoslezských Nošovicích zahájila produkci s první generací populárního modelu i30.

Kia: Sedmiletá záruka udělala dojem

Přibližně stejný osud a vzestup na českém i evropském trhu za sebou má dceřiná Kia. Na první modely prodávané v Česku si dnes vzpomene jen hrstka pamětníků a nadšenců. Starší kolegové v redakci vzpomínají i na dnes zapomenuté modely jako sedan Magentis. U nás Kia začala vystupovat z šedi až v roce 2010, kdy u všech vozů začala nabízet až odvážnou sedmiletou záruku.

Dnešní úspěšná éra značky začala ve stejné době, kdy Hyundai zahájil prodej modelu i30. Obě značky dlouhodobě spolupracují a Kia tehdy uvedla na trh první generaci populárního cee’du. Kia u nás přitom působí už od roku 1993 a patří k deseti nejprodávanějším značkám v tuzemsku. Po vzoru značky Hyundai dnes navíc prodává designově výrazná auta, jakými jsou třeba elektromobily EV6 nebo EV9. A dokonce, stejně jako Hyundai, nejmodernější elektromobily zakládá na výkonné 800voltové elektrické architektuře.

Kia je další z jihokorejských automobilek, která vyrábí auta v našem regionu – už v roce 2006 zahájila sériovou produkci ve slovenské továrně nedaleko Žiliny.

SsangYong: Od bizárů k zvláštním designům

SsangYong je třetí jihokorejskou značkou, která u nás působila před přibližně dvaceti lety a prodává u nás nová auta i dnes. V minulosti zaujala zejména odvážnými asijskými designy, přitahujícími až nepříjemnou pozornost. Bohužel, tehdejší SsangYongy nikdy nebyly nejkrásnějšími auty na světových trzích, a dokonce i dnes působí až bizarně. Ať už je to podivné SUV-kupé Actyon nebo rodinné MPV Rodius, jehož záď připomíná luxusní jachtu.

Automobilka SsangYong si u nás následně dala kratičkou pauzu, a když se před přibližně pěti lety vrátila do Česka, vsadila na novou filozofii. Nově nabízí moderní SUV se zajímavou výbavou za překvapivě lákavou cenu. Obrovské úspěchy slaví s kompaktním crossoverem Korando, na jaký se teď snaží navázat žhavou novinkou Torres.

Nové vlajkové SUV značky je však dalším modelem, u něhož se můžete chvíli pozastavit. Designéři automobilky se mu pokusili vtisknout rysy opravdových offroadů, což je inspirovalo ke zvláštním řešením. Na kapotě jsou falešná oka inspirovaná Hummerem, který jimi byl vybaven kvůli zvednutí helikoptérou. Přední maska je inspirovaná Jeepem a z boku na něm zase najdete novodobý Land Rover Defender. A dveře zavazadelníku? Vypadají jako otevírané do boku, ale ve skutečnosti se otevírají normálně.

Taková je minulost a současnost trojice jihokorejských automobilek, co v Česku působily před dvěma dekádami a setkáváme se s nimi u autorizovaných prodejců i dnes. Jaký je váš pohled na jejich vozy? Líbí se vám spíše ty z minulosti, nebo ty aktuální? A víte co? Pojďme diskutovat! Napište nám do diskuze váš pohled na toto téma – také máte pocit, že se Korejci výrazně zlepšili, nebo stále mají co dohánět?