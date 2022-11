Sex náklaďáků na pláži, aneb netradiční reklama na úsporné tahače od Volva

Volvo do světa nedávno do světa vypustilo vskutku zajímavou reklamu se dvěma zamilovanými tahači. Milostný příběh propaguje systém I-Save v modelu FH.

Společnost Volvo Trucks připravila reklamní spot (dobře, firma to nazývá filmem), který má demonstrovat, o čem přesně model Volvo FH se systémem I-Save je. Tedy o snížení spotřeby paliva bez toho, aby utrpěl zážitek z řízení. Snímek nazývá „A Love Story,“ tedy Milostný příběh.

Reklama svůj název bere doslova. Volvo její obsah popisuje jako příběh dvou zamilovaných tahačů, které ukazují, že zábava a úsporná jízda už nejsou neslučitelné. Následují slova: „Pozorujte jejich flirtování, hrátky, tulení a to, jak jeden druhého berou do oblak nad sebou.“ Ehm…

Hlavními hvězdami videa jsou dva tahače Volvo FH, kdy jeden z nich má poznávací značku Efficiency (úspornost) a druhý Fun (zábava). Potkají se za deštivého počasí u motorestu Lonely Truck (osamělý náklaďák) a okamžitě si padnou do oka, tedy světlometu. Následuje přesně to, co říká popis výše – tedy flirtování, hrátky, let růžovými oblaky ve tvaru srdce... a reklama končí v podstatě sexem na pláži.

Ale tak co by ne, ve Volvu se evidentně kreativitě meze nekladou. Ale co vlastně ten I-Save je? Jde o systém úsporných řešení – ať už technických nebo softwarových – který Volvo pro model FH představilo v roce 2019. Součástí systému je rovněž zvýšení výkonu motoru v nízkých otáčkách.

Video končí nápisem „Finally, fun meets efficiency,“ což volně přeloženo znamená „Konečně se zábava spojuje s úsporností“. Je však snadné ho minout, když má člověk před očima dva zamilované tahače na pláži. Po zhasnutí obrazovky se objeví text říkající, že Volvo FH se systémem I-Save znamená více radosti, méně paliva. Jasnější už to být nemohlo.