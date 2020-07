Sezona 2020 formule 1: O víkendu konečně začínáme!

Světový šampionát formule 1 se jezdí od roku 1950, ale ještě nikdy se nezačínalo v tak pozdním termínu. Přestávka od posledního podniku minulé sezony do nejbližšího v té následující je třetí nejdelší v historii. Text vznikl za pomoci kolegů z webového portálu f1sport.cz.

Kolik bude závodů?

Úvodní podnik mistrovství světa formule 1 v australském Melbourne dlouho balancoval na hraně, zda jet, nebo ne. Nakonec přijali zástupci týmů rozhodnutí, že podnik bude zrušen. Stalo se tak poté, co byl u jednoho z členů stáje McLaren objeven koronavirus. V té době, kdy padlo poslední slovo, byli už někteří špičkoví jezdci (například Hamilton, Räikkönen, Vettel) v letadle na cestě domů.

Jak se virus šířil po celém světě, musely být některé velké ceny odloženy, nebo dokonce zrušeny. Vznikaly nejrůznější scénáře, jak zorganizovat sezonu. Do této chvíle je jasných osm podniků na evropském kontinentu a podle prohlášení Mezinárodní automobilové federace (FIA) by v nejhorším případě stačily na vyhlášení mistra světa a vítěze Poháru konstruktérů (hodnocení týmů).

Po osmém závodě sezony začátkem září na Monze by mohl šampionát zůstat i nadále v Evropě. Zájem o velké ceny F1 projevují italské okruhy Mugello, Imola, německý Hockenheim a portugalské Portimao. Později se počítá s ruským Soči, kde by se mohlo jet možná dvakrát. Asijská část bude bez Japonska a Singapuru. Formule 1 by se mohla poprvé jet ve Vietnamu, ale není vyloučeno, že to může být bez diváků. A to není dobrá zpráva pro premiéru závodu F1 v dané zemi. Pokud Vietnam nakonec vypadne, připadají v úvahu dva podniky v Číně.

Oba americké kontinenty mají zatím pořadatelsky na kahánku. Brazílie vypadá velmi nepravděpodobně, a to kvůli financím i situaci okolo koronaviru. Mexiko má o závod zájem, ale situace tam zůstává vážná. O závod v USA stojí promotér Liberty Media jako americká firma. Austin je možný, přesun na jiný okruh (Indianapolis) je spíše nereálný. Finále by mělo proběhnout v prosinci v Bahrajnu a v Abú Dhabí. Pokud se nestane nic nečekaného, jsou považovány tyto závody zatím za nejjistější.

Svět motorů 27/2020

Kdo si zahrával?

Mezinárodní automobilová federace (FIA) uzavřela loňskou analýzu pohonné jednotky italské stáje. Těsně před koncem posledního dne únorových testů v Barceloně vydala prohlášení následujícího znění: „FIA oznamuje, že po důkladném technickém vyšetřování dokončila svou analýzu fungování pohonné jednotky týmu Scuderia Ferrari a dosáhla s týmem dohody.“ Prohlášení se nelíbilo konkurenci a sedm týmů podepsalo výzvu, kterou inicioval Mercedes.

S technickými pravidly ovšem žongloval právě zmíněný Mercedes, jenž první den testovacích jízd v Barceloně nasadil řízení DAS (Dual Axis Steering). Jezdci mohou díky systému přitažením a odtažením volantu nastavovat sbíhavost a odklon předních kol. Český jezdec Josef Král, který působí jako odborný komentátor při televizních přenosech, k tomu říká: „Nejsem přesvědčen o výrazné výhodnosti systému z hlediska dosahovaných časů na jedno kolo. Možná na některých pomalých tratích. Může však pomoci pracovat s životností pneumatik.“

Suverénní tým posledních šesti let však utrpěl citelnou ránu. Tou je odchod inženýra motorů Andyho Cowella, který je považován za špičku ve svém oboru již dvacet let. Brit se rozhodl pro nové výzvy a zcela odchází ze světa formule 1.

Zastavil se kolotoč?

V polovině května oznámilo Ferrari, že pro příští rok neprodlouží kontrakt čtyřnásobnému mistrovi světa Sebastianu Vettelovi. Místo německého pilota zaujme od sezony 2021 Španěl Carlos Sainz mladší a do jeho vozu ve stáji McLaren usedne Australan Daniel Ricciardo. Nad budoucností Vettela visí otazník. Mediální dohady ho posílaly k Mercedesu, ale je to zřejmě lichá spekulace.

Na místě vedle Lewise Hamiltona zřejmě zůstane Valtteri Bottas. „Po celou dobu jsme byli s mým týmem velmi otevření, pokud jde o to, jaká je situace a jak to bude z hlediska smlouvy,“ řekl finský pilot pro britskou televizní stanici Sky Sports. „Dostal jsem docela přímou zprávu, že ne, že neuvažují o Sebovi.“

Bottas: Tvrdý trest za chybu

Byl to právě Bottas, kdo se následně vyjádřil, že ve zkrácené sezoně bude pro jezdce klíčové minimalizovat množství chyb, jelikož každá se projeví citelněji v bodových ztrátách. „Vytěžit maximum z každého jednoho závodního víkendu bude klíčové, protože každá chyba vás bude citelněji bolet. Musíme držet, nepřehánět věci a věřit vlastním schopnostem a týmu kolem nás. Jsem si jistý, že to dokážeme. Zatím není jasné, co bude po prvních osmi závodech a jaký bude další kalendář, takže to zkrátka musíme brát týden po týdnu, měsíc po měsíci, a uvidíme,“ řekl Bottas v instagramovém rozhovoru.

Stupně vítězů se nekonají

Kvůli pandemii koronaviru nebudou v letošní zkrácené sezoně formule 1 tři nejlepší jezdci z každého závodu oslavovat na stupních vítězů. „Přemýšlíme, že uděláme po závodě něco na startovním roštu. Jednou z možností by mohlo být seřadit vozy na trati a jezdci by se postavili před monoposty. Máme plány a postupy a zkoumáme, jak to můžeme prezentovat v televizi,“ řekl sportovní ředitel promotéra šampionátu Ross Brawn pro oficiální stránky formula1.com. Zrušena je rovněž přehlídka jezdců, kteří zhruba půldruhé hodiny před startem objíždějí společně na korbě kamionu okruh a zdraví diváky.

Velké změny čekají startovní proceduru. Jezdci budou moci nově z boxů na startovní rošt vyrazit třicet minut před startem závodu, tedy o deset minut později, než tomu bylo v loňském roce. Ke každému vozu na roštu bude mít přístup maximálně 40 členů týmu. Při ohlášení pěti minut zbývajících do startu do zahřívacího kola bude muset začít opouštět startovní prostor 24 členů a při signálu tří minut do startu bude moci být u každého vozu na roštu maximálně 16 osob. Pokud i 15 sekund před startem zůstane na roštu jakýkoliv člen týmu, jezdec bude muset startovat do závodu z boxové uličky.

Dodavatel pneumatik Pirelli dostal větší volnost ve výběru pneumatik pro daný závod. Dosud musel nominovat směsi pneumatik patnáct týdnů před zámořskými závody a devět týdnů před velkými cenami v Evropě. Nově by podle pravidel měly být směsi pneumatik oznámeny „nejméně dva týdny před každým závodem, pokud FIA se souhlasem dodavatele nestanoví jinak“. Jak se očekávalo, všichni piloti dostanou stejné pneumatiky. Každý nyní dostane dvě sady tvrdé směsi, tři střední a osm sad měkké směsi pneumatik.

Použijí náhradníky?

Nestává se moc často, že by jezdec formule 1 musel být vystřídán během velké ceny. V roce 2017 zaskočil v Monaku Brit Button za Fernanda Alonsa, který jel závod 500 mil Indianapolis. V Maďarsku pak Paul di Resta zaskočil u Williamsu místo Felipeho Massy, kterému nebylo dobře.

V sezoně 2016 nahradil Stoffel Vandoorne Alonsa, který měl těžkou nehodu v Austrálii. Při šampionátu 2015 zaskakoval za Alonsa Magnussen po nehodě v testech. V roce 2012 vystřídal Jérôme d’Ambrosio Grosjeana, který dostal zákaz startu pro jeden závod. Při Velké ceně Kanady Pedro de la Rosa nahradil Sergia Péreze, který se necítil dobře po nehodě v Monaku.

Pravděpodobnost nasazení rezervního jezdce je letos větší kvůli koronaviru. Celý kolotoč formule 1 bude v izolaci. Testovat se bude každé dva dny. Přesto existuje možnost, že se pilot nakazí. V takovém případě by musel nastoupit náhradník.

Není vyloučeno, že může dojít k pohybu mezi aktivními jezdci u týmů, jež mají stejného dodavatele motorů. Podle zahraničních médií se dokonce může vrátit do kolotoče F1 Fernando Alonso, ale objevit by se mohla Britka Jamie Chadwicková.

Pokud dojde k situaci jako v březnu v Austrálii a některý z týmů nenastoupí kvůli onemocnění svých členů koronavirem, bude mít jednoduše smůlu, závod se pojede bez něj.

Testovat se bude pořád

Samostatnou kapitolou jsou zdravotní kontroly. S prvními se začalo v rakouském Spielbergu, kde se o víkendu jede první velká cena. „Všichni lidé, kteří pracují na okruhu, a jsou jich zhruba tři tisíce, mohou na pracoviště jen s negativním osvědčením na covid-19, které nebude starší čtyři dny,“ řekl Siegfried Schnabl, šéf společnosti, jež bude mít testování v Rakousku a v navazujícím závodě v Maďarsku na starosti.

Od pondělí před závodem bude v okolí okruhu dvacet testovacích míst. Odebrané vzorky poputují do laboratoře v Ebersbergu u Mnichova, kde jsou připraveni provádět analýzy sedm dnů v týdnu a 24 hodin denně. Výsledky testů by měly být známy 16 až 24 hodin po odběru. Účastníci seriálu se budou přepravovat charterovými lety a v dějištích velkých cen se budou vyhýbat kontaktu s místními. Manuál s návodem, jak se chovat, má přes 80 stran. Mezi lidmi v areálu okruhu bude také spolupracovník Světa motorů a dlouholetý fotograf závodů formule 1 Jiří Křenek. S jeho fotografiemi a postřehy z dějiště závodů se budete moci seznámit ve Světě motorů číslo 29.

Jezdci formule 1 sezony 2020 Jméno Číslo vozu Stáj Datum a místo narození Debut Starty/výhry/stupně vítězů/body Roční plat Alexander Albon 23 Red Bull 23. 3. 1996, Thajsko Austrálie 2019 21/0/0/91 neuvedeno Valtteri Bottas 77 Mercedes 28. 8. 1989, Finsko Austrálie 2013 155/7/45/1289 130 830 000 Kč Pierre Gasly 10 Alpha Tauri 7. 2. 1996, Francie Malajsie 2017 47/0/1/124 21 627 000 Kč Romain Grosjean 8 Haas 17. 4. 1986, Francie Evropa 2009 168/0/1/389 152 190 000 Kč Antonio Giovinazzi 99 Alfa Romeo 14. 12. 1993, Itálie Austrálie 2017 23/0/0/14 neuvedeno Lewis Hamilton 44 Mercedes 7. 1. 1985, Velká Británie Austrálie 2007 250/84/151/3341 435 210 000 Kč Daniil Kvjat 26 Alpha Tauri 26. 4. 1994, Rusko Austrálie 2014 97/0/3/170 25 098 000 Kč Nicholas Latifi 6 Williams 29. 6. 1995, Kanada Rakousko 2020 nováček neuvedeno Charles Leclerc 16 Ferrari 16. 10. 1997, Monako Austrálie 2018 50/2/7/303 21 627 000 Kč Kevin Magnussen 20 Haas 5. 10. 1992, Dánsko Austrálie 2014 102/0/1/157 32 040 000 Kč Lando Norris 4 McLaren 13. 10. 1999, Velká Británie Austrálie 2019 21/0/0/49 neuvedeno Sebastian Ocon 31 Renault 17. 9. 1996, Francie Belgie 2016 50/0/0/136 42 720 000 Kč Sergio Perez 11 Racing Point 26. 1. 1990, Mexiko Austrálie 2011 179/0/8/581 109 470 000 Kč Kimi Räikkönen 7 Alfa Romeo 17. 10. 1979, Finsko Austrálie 2001 313/21/103/1859 109 470 000 Kč Daniel Ricciardo 3 Renault 1. 7. 1989, Austrálie Velké Británie 2011 179/7/29/1040 261 660 000 Kč George Russell 63 Williams 15. 2. 1998, Velká Británie Austrálie 2019 21/0/0/0 neuvedeno Carlos Sainz 55 McLaren 1. 9.1994, Španělsko Austrálie 2015 102/0/1/267 64 080 000 Kč Lance Stroll 18 Racing Point 29. 10. 1998, Kanada Austrálie 2017 62/0/1/67 21 627 000 Kč Sebastian Vettel 5 Ferrari 3. 7. 1987, Německo USA 2007 248/53/120/2985 325 740 000 Kč Max Verstappen 33 Red Bull 30. 9. 1997, Nizozemsko Austrálie 2015 105/8/31/948 261 660 000 Kč Jezdci jsou řazení abecedně a jejich zjistitelný příjem odpovídá kurzu eura vůči koruně z 24. června = 26,7 Kč.

Kalendáře MS 2020

Evropská část – 5. 7. Rakousko, 12. 7. Rakousko, 19. 7. Maďarsko, 2. 8. Velká Británie, 9. 8. Velká Británie, 16. 8. Španělsko, 30. 8. Belgie, 6. 9. Itálie.

Návrh dalších termínů – 27. 9. Rusko, 4. 10. Čína, 25. 10. USA, 1. 11. Mexiko, 8. 11. Brazílie, 22. 11. Vietnam, 29. 11. Bahrajn, 13. 12. Abú Dhabí.

Zajímavosti před startem

Z dvaceti pilotů jich osmnáct zůstalo tam, kde závodili v loňském roce. Změnou je odchod účastníka 177 velkých cen Nika Hülkenberga, kterého nahradil v týmu Renault Esteban Ocon. Francouz se do F1 vrací po roční absenci.

Robert Kubica z formule 1 neodchází. Stal se rezervním pilotem týmu Alfa Romeo, společnost PKN Orlen titulárním sponzorem. Údajně za deset milionů eur.

Pokud titul získají Max Verstappen nebo Charles Leclerc, stane se jeden z nich historicky nejmladším mistrem světa F1.

Toro Rosso změnilo název na Alpha Tauri. Jde o oděvní značku Red Bullu, založenou před čtyřmi lety. Alpha Tauri, česky Aldebaran, je nejjasnější hvězda souhvězdí Býka, jednoho z nejstarších ve vesmíru.

Televizní přenosy odvysílají stanice Sport1 a Sport2. Komentář bude český a slovenský. Mezi audio stopami bude během nedělního závodu možné přepínat.

Dotazník F1

Automobilový jezdec Josef Král si našel v březnu čas na telegrafickou předpověď sezony. Nyní se ke svému vyjádření vrátil a jeho slova se v mnohém shodovala.

Víte, kdo bude mistrem světa 2020?

Ani po třech měsících neměním názor. Letos vyhraje Lewis Hamilton a tým Mercedes.

Co čeká Sebastiana Vettela?

Ferrari vsadilo přestupem Sainze pro příští sezonu na mladé dravce. Myslím, že německého jezdce čeká v roce 2021 závodnická přestávka.

Jak se předvedou nastupující hvězdy Verstappen a Leclerc?

Určitě dosáhnou několika dobrých výsledků, tedy budou na stupních vítězů. Ferrari má horší vůz než loni. Bude zajímavé sledovat, jak si Leclerc s autem poradí.

Který tým zaznamená nejvyšší vzestup?

Růžový Racing Point, kde bude více peněz. Mají šance na občasné stupně vítězů a občas mohou útočit na Ferrari. McLaren letos nahoru nepůjde, protože Renault jako dodavatel motorů je odstřihl od všech špičkových dílů a oni musí dokončit sezonu.

Kolik závodů letos v mistrovství světa uvidíme?

Odhaduji, že po osmi evropských se pojede v Číně a na Středním východě. Patnáct závodů bychom mohli zvládnout.

Překoná Hamilton rekordy Schumachera?

V počtu výher letos, v počtu titulů příští rok.

Petr Ptáček je u Sauberu: Krok blíž k F1

Sedmnáctiletý formulový jezdec Petr Ptáček (zcela vlevo) se stal součástí juniorské akademie Sauberu. Bude i nadále startovat v seriálu Renault Eurocup, bude ale mít k dispozici zázemí týmu formule 1 Alfa Romeo Racing.

„Jsem nadšený, že tým Sauber Motorsport ve mně rozpoznal potenciál a chce investovat do mé budoucnosti. Připojit se k programu rozvoje jezdců, který provozuje organizace s více než pětadvaceti lety zkušeností ve formuli 1, je obrovský moment v mé kariéře. Pokud se chcete v motoristickém sportu dostat na vrchol, potřebujete správné vedení a podporu,“ uvedl Ptáček na svých webových stránkách a mimo jiné také dodal: „Od první chvíle, kdy jsem začal závodit, byl můj sen formule 1. Jsem odhodlaný ještě víc maximalizovat svůj potenciál. Je to pro mě začátek vzrušující cesty.“ Ptáček startoval v roce 2018 v italském šampionátu formule 4, obsadil v něm celkově páté místo a stal se nejlepším nováčkem. O rok později se v Evropském poháru formule Renault dvakrát prosadil na stupně vítězů a v konečném hodnocení byl osmý. Letos formulový šampionát ještě nezačal, Ptáček ale na začátku roku startoval v seriálu Toyota Racing na Novém Zélandu, kde skončil pátý.

„Investice do mladých talentů byla vždy součástí závodní filozofie týmu Sauber Motorsport a věříme, že Petr dokonale zapadá do našeho profi lu,“ uvedl Frédéric Vasseur, který vede i stáj Alfa Romeo Racing ve formuli 1. „Petr již prokázal talent a doufáme, že když mu nabídneme nástroje, vzdělání a zdroje, které naše akademie má, pomůžeme mu uspět na cestě do formule 1,“ dodal Vasseur.