Letošní Finská rallye byla třetím nejrychlejším podnikem mistrovství světa v automobilových soutěžích od roku 1973. Postaral se o to průměrem 125,6 km/h vítězný Elfyn Evans (Toyota GR Yaris Rally1). Soutěž je proslulá vysokými rychlostními průměry. Na serveru Dirtfish.com vyšel přehled deseti nejrychlejších podniků.

Zajímavostí letošního ročníku je třetí rychlostní zkouška dlouhá 14,21 kilometru, kterou vyhrál úřadující mistr světa Kalle Rovanperä (Toyota GR Yaris Rally1). Dosáhl na na ní rychlostního průměru 143 km/h. Pokud jde o délku skoku, i tady vévodí severský podnik díky stovkám horizontů, přes které se létá. Rekord drží z roku 2003 Markko Märtin. S Fordem Focus WRC 03 skočil v rychlosti 171 km/h do dálky 57 metrů. Estonec zde tehdy vyhrál jako první jezdec, který nepocházel ze Skandinávie.

1. Finská rallye 2016

Průměrná rychlost: 126,62 km/h

Žezlo nejrychlejší rallye WRC všech dob drží Kris Meeke, který se o úspěch zasloužil v roce 2016. Pro Meekeho to bylo druhé vítězství v daném roce a třetí v jeho kariéře v mistrovství světa. Britský jezdec vyhrál s vozem Citroën DS3 WRC osm erzet a vedl od druhé až do závěrečné RZ24.

2. Finská rallye 2017

Průměrná rychlost: 126,16 km/h

Pětadvacátý start v mistrovství světa proměnil Fin Esapekka Lappi (Toyota Yaris WRC) ve své první vítězství v mistrovství světa. Finsko 2017 mohlo vytvořit rekord pro nejrychlejší rallye v historii, kdyby se organizátor nerozhodl instalovat na některých erzetách několik umělých šikan.

3. Finská rallye 2023

Průměrná rychlost: 125,6 km/h

První den havarovali úřadující mistr světa Kalle Rovanperä i jeho krajan Esapekka Lappi, pro potíže s motorem odstoupil Ott Tänak. Na první místo se dostal s těsným náskokem Elfyn Evans. Druhý den vyhrál sedm rychlostních zkoušek a rozhodl o své výhře. Jedná se o nejrychlejší soutěž za existenci hybridní kategorie Rally1.

4. Finská rallye 2015

Průměrná rychlost: 125,44 km/h

Jari-Matti Latvala se utkal o vítězství s týmovým kolegou Volkswagenem Sébastienem Ogierem. Navzdory domácí výhodě Latvaly to byl Ogier, kdo se zpočátku prosadil do vedení. Ovšem na konci prvního se na první místo dostal Latvala a již ho nepustil. K výhře přidal deset vyhraných zkoušek.

5. Finská rallye 2022

Průměrná rychlost: 125,3 km/h

Když hybridní vozy Rally1 poprvé vjely do finských lesů, byly zapsány do historických knih. Ott Tänak porazil s hyundaiem tři domácí toyoty. Vedl od druhé až do závěrečné dvaadvacáté erzety. Ačkoliv za ním byl tři vozy japonské značky, bojoval pouze s jedním, který řídil domácí Rovanperä.

6. Rallye Švédsko 2020

Průměrná rychlost: 124,28 km/h

V roce, který měl být kvůli pandemií zcela odlišný, nebyla to klasická sněhová soutěž. Nakonec to vedlo k tomu, že událost opustila svou dlouhodobou základnu ve Värmlandu a přesunula se dále na sever, aby se vrátila v roce 2022. Nedostatek sněhu znamenal, že se celková trasa soutěže dramaticky zkrátila.

7. Rallye Švédsko 2023

Průměrná rychlost: 123,9 km/h

Ott Tänak (Ford) nebyl v jednotlivých zkouškách často nejrychlejší, vyhrál pouze jednu z osmnácti zkoušek. Zvítězil po intenzivním boji s Craigem Breenem (Hyundai). Souboj byl o to pikantnější, že si oba přes zimu prohodili místa v továrních týmech. Od Tänaka to byla velkolepá jízda, vezmeme-li v úvahu, že nebyl úplně sžitý s novým vozem, ale vyneslo mu to první místo v šampionátu poprvé v tomto desetiletí.

8. Finská rallye 2021

Průměrná rychlost: 123,73 km/h

Rallye se kvůli pandemii nejela v srpnu, ale na podzim. To vedlo k tomu, že se poprvé od roku 1994 představily vozy v noci. Nejrychlejším byl od začátku yaris, který řídil Evans. V sobotu vyhrál čtyři rychlostní zkoušky v řadě. Nezaváhal ani poslední den, kdy byl nejrychlejší ve třech ze čtyř erzet. Výhru korunoval nejrychlejším časem na závěrečné Power Stage

9. Finská rallye 2012

Průměrná rychlost: 122,89 km/h

V posledním roce své dominance v mistrovství světa získal Loeb své třetí a s největší pravděpodobností poslední vítězství na Finské rallye. Navzdory tomu, že vedl od začátku do konce, neměl nikdy žádný pohodlný náskok. Na konci soutěže odrážel útok Mikko Hirvonena a byl rychlejší o 6,1 sekundy.

10. Finská rallye 2010

Průměrná rychlost: 122,80 km/h

Soutěž začal nejrychleji Petter Solberg (Citroën C4 WRC), ale od sedmé zkoušky se dostal na první místo Jari-Matti Latvala (Ford Focus RS WRC 09) a neopustil ho až do cíle devatenácté zkoušky. Navázal tak na úspěch týmového kolegy a finského krajan Mikko Hirvonena o rok dříve. Za vítězným Latvalou se seřadily čtyři tovární citroëny.