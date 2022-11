Simca 1100 GLS: Jeden z prvních hatchbacků vůbec!

Zrod moderního hatchbacku s motorem vpředu, pohonem předních kol a výklopnými pátými dveřmi lze datovat do začátku druhé poloviny 60. let minulého století. Za jednoho z hlavních průkopníků tohoto ideálního rozložení vnitřního prostoru na skromném půdorysu se považuje Renault 16, který debutoval na ženevském autosalonu v roce 1965. Pokud pak hledáte původce koncepce „všechno vpředu“, musíte do Anglie za Alecem Issigonisem, který si kreslil první náčrty Mini na zadní strany dopisových obálek, ale to už moc odbočujeme. Krátce po Renaultu se do hatchbackového šílenství zapojila i dnes již neexistující Simca, která jako jediná ze čtyř velkých francouzských automobilek (ještě Renault, Citroën a Peugeot) do dnešního dne nepřežila.

Se značkou Simca je český motorista jistě dobře obeznámen, řada modelů se dala koupit v Tuzexu. Založil ji Henri Théodore Pigozzi (1898-1964), který po svém zmizelém otci převzal první malý podnik již ve čtrnácti letech. Simca začala svou cestu jako licenční výrobce vozů Fiat. Díky úspěchům v prodejích a částečně i motorsportu začala postupně pohlcovat menší lokální výrobce a spojila se s francouzským Fordem. Ten však v roce 1958 prodal svůj 15% podíl Chrysleru, který jej o pět let později navýšil na 63 %. Tím tak vlastně Simcu pohltil a vznikla společnost Chrysler Europe. Simca však změnila jméno až v roce 1970, a to na Chrysler France.