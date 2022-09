Škoda Auto v srpnu zvýšila odbyt, za celým koncernem VW ale zaostává

Automobilka Škoda Auto v srpnu zvýšila celosvětový odbyt o 1,4 procenta na 54.700 aut. Ve své zprávě to uvedl automobilový koncern Volkswagen, jehož je Škoda součástí

Celý koncern, který vedle značek skupiny Volkswagen zahrnuje i značky nákladních aut a autobusů, odbyt zvýšil o 12,7 procenta na 700.100 vozidel.

Škoda v odbytu zaostala za skupinou značek Volkswagen, která dohromady zvýšila odbyt o 11,8 procenta na 517.400 aut.

Koncern zvyšuje odbyt zejména v Jižní Americe a Číně, daří se mu ale i v Severní Americe. Zhruba třetinový propad odbytu naopak registruje v zemích střední a východní Evropy, méně vozidel prodal i na Blízkém východě a v Africe. Růst odbytu v západní Evropě byl podprůměrný a dosáhl 7,8 procenta.

Ve skupině značek Volkswagen se nejvíce dařilo stejnojmenné značce osobních aut, která zvýšila odbyt o 17,5 procenta. Odbyt dodávkových vozidel Volkswagen ale o 1,8 procenta klesl. Propad zaznamenala součást Seat/Cupra, kde odbyt meziročně klesl o 22 procent.

Škoda Auto provozuje v České republice tři výrobní závody, vyrábí ale také v Číně, na Slovensku a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství, dále na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery. Působí na více než 100 trzích.

Mimo hlavní skupinu, která se zaměřuje na masový trh a do které patří i Škoda, je součástí koncernu Volkswagen i skupina prémiových značek. Do ní patří Audi a Lamborghini/Bentley, její odbyt se zvýšil o 11,3 procenta na 132.400 vozů. Další skupina se zaměřuje na luxusní sportovní vozy a patří do ní značka Porsche. Ta v srpnu odbyt meziročně zvýšila o 26,7 procenta na 23.900 vozů.

Skupina nákladních vozidel, která používá označení Traton, zvýšila odbyt o 27,6 procenta na 26.300 vozů. Do této skupiny patří značky nákladních aut a autobusů MAN, Volkswagen Truck & Bus, Scania a Navistar.