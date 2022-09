Fabii by měl nahradit dostupný elektromobil, chvíli si na něj ale počkáme

Škoda Fabia je ve své poslední generaci nečekaně dospělé auto, které nabízí dostatek prostoru, příjemné jízdní vlastnosti a cenově zůstává relativně dostupné. Není se tedy čemu divit, že ve svém segmentu patří mezi nejpopulárnější modely. Jaká však bude další budoucnost dnes nejmenšího vozu v nabídce mladoboleslavské automobilky?

Určitou nápovědu nabídl Klaus Zellmer, současný šéf automobilky, který se během nedávné premiéry konceptu Vision 7S v Praze svěřil kolegům z britského Autocar. Nástupce Fabie už je totiž ve vývoji a bude čistě elektrický, na jeho premiéru si však budeme muset ještě chvíli počkat.

„Fabia se svojí cenovou pozicí bude nahrazena bateriovým elektrickým vozidlem, na kterém pracujeme,“ citují britští kolegové Zellmera. „Největší výzvou jsou v současné době náklady na bateriové elektromobily, zejména při výrobě vozu velikosti Fabie. Budeme muset zůstat trpěliví.“

Nástupce Fabie by přitom mohl nabídnout zcela jiný přístup k designu, který bude vycházet z designového jazyka představeného konceptem Vision 7S. Vcelku se tak nabízí, že novinka vsadí spíše na vzhled SUV či crossoveru, než na aktuální vzhled městského hatchbacku.

Technickým základem bude s největší pravděpodobností čistě elektrická platforma MEB, na které stojí snad již téměř všechny koncernové elektromobily. Nástupce Fabie by však mohl být jedním z posledních modelů na této platformě, kterou by postupně měla nahradit platforma SSP.

V současnosti je jen velmi těžké předvídat, zda čistě elektrický nástupce převezme jméno Fabia, nebo automobilka vsadí na zcela nové označení. S její tendencí k přechodu na čistě elektrickou mobilitu se však zdá být pravděpodobnější druhá teorie. Jméno Fabia by tak zůstalo spjaté s érou spalovacích motorů.

A kdy by mohla být novinka představena? Během pražské premiéry konceptu 7S zazněla informace, že velké elektrické SUV v produkční formě by mělo dorazit někdy později během tohoto desetiletí. Společně s produkčním 7S chce Škoda představit také městský elektromobil a crossover. Nedlouho poté by pak měly dorazit další dva elektromobily, přičemž jedním z nich by mohl být i nástupce Fabie.