Škoda Auto znovu prodloužila odstávku výroby, zatím do 27. dubna

"Po domluvě s koncernem VW a odbory KOVO je odstávka výroby v českých závodech Škoda Auto prodloužena do 6:00 27.4.2020," uvedla firma v SMS zaměstnancům.

Zaměstnancům firma zaslala také dopis, kde uvádí i důvody prodloužení odstávky. "Reagujeme tak na stále nízkou poptávku po vozech, na stávající výzvy v dodavatelském řetězci a na přetrvávající opatření související s pandemií koronaviru a omezující veřejný život v Česku i v zahraničí," píše firma v dopisu podepsaném předsedou představenstva Bernhardem Maierem a členem představenstva Bohdanem Wojnarem.

Vláda ČR podle dopisu firmu finančně podporuje prostřednictvím podpůrného programu Antivirus. Odbory automobilky dnes na svém webu uvedly, že firma nyní denně ztrácí 12 milionů euro (asi 326 mil. Kč). "Což bohužel bude zasahovat do rozvoje naší společnosti velmi výrazně. Podpořte, prosím, co nejrychlejší ale bezpečný návrat do práce, tak aby byla do budoucna zajištěna pracovní místa a obživa našich rodin. Nezapomínejte na to, jak jsme důležití pro naše regiony a Českou republiku," uvedly odbory v dopisu podepsaném odborovým předákem Jaroslavem Povšíkem.

Například automobilka Volkswagen plánuje již 20. dubna částečně otevřít svou továrnu ve španělském regionu Navarra.

Továrna Volkswagenu na severu Španělska by měla začít fungovat s jednou pracovní směnou ze tří. Automobilka předpokládá, že to tak zůstane první čtyři pracovní dny. V následujícím týdnu chce provoz rozšířit na dvě směny

První prodloužení odstávky v českých továrnách oznámila firma 27. března, odstávka se měla z 6. dubna prodloužit do 14. dubna. Další prodloužení firma schválila 1. dubna, zaměstnanci se měli na svá pracoviště vrátit 20. dubna. Nyní tak odstávku prodloužila o další týden.

Automobilka Škoda Auto zastavila kvůli pandemii koronaviru ve středu 18. března večer výrobu ve všech třech svých českých závodech, tedy Mladé Boleslavi, Kvasinách a Vrchlabí. Zaměstnanci dostávali od 18. března do 29. března 70 procent platu, poté se částka zvýšila na 75 procent. Tato dohoda platí nadále, 75 procent platu tak budou zaměstnanci dostávat i po 6. dubnu, kdy se původně měla výroba obnovit.

Škoda Auto je v Česku stěžejní firmou, má subdodavatele z celé republiky. Podle Sdružení automobilového průmyslu představuje Škodovka pro mnoho českých dodavatelů pětinu až 30 procent jejich produkce, odstávka je tak značně zasáhne.

Škoda Auto loni dodala do celého světa 1,24 milionu aut. Provozuje tři výrobní závody v České republice, vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku, v Alžírsku a Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství, dále na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery. Je aktivní na více než 100 trzích. Zaměstnává téměř 39.000 zaměstnanců, z toho v ČR téměř 34.000 lidí.