Škoda Felicia dostala kompletní techniku Bugatti. Připomeňte si československou přestavbu

Lidová kreativita a kutilství nezná hranic. Se „zlatými českými ručičkami“ totiž zvládnete vyrobit cokoliv, co vás zrovna napadne. V Československu to dokonce platilo až dvojnásob, protože s omezenými prostředky nebylo k dispozici vše, co by se vám zrovna líbilo, a to včetně sportovních aut. Naše tehdejší automobilová produkce byla v tomto ohledu pro smích, a tak se Čechoslováci snažili vymýšlet alternativy.

Dokonalou ukázkou je historická přestavba, kterou jsme našli při našem putování internetem. Originální Škoda Felicia z konce padesátých let letos oslavuje 65. výročí, takže je ideální příležitost připomenout si tu asi nejzajímavější, jaká kdy v Československu vznikla. Našli jsme ji na internetových stránkách nadšenců Felicia Coupe Klub CZ, sdružení majitelů sportovních škodovek.

Jeden z příznivců historických škodovek už před bezmála deseti lety poslal členům klubu ukázku unikátního díla svého dědy. Ten jedinečnou felicii zkonstruoval v roce 1967, když v Československu koupil historické Bugatti Type 40 z roku 1930 s platnými doklady, které bylo plně pojízdné, avšak bez originální karoserie. Rozhodl se tedy vozu sehnat jinou a náhodou se dostal ke karoserii nabouraného kabrioletu Škoda Felicia. Tehdy ani nebyl problém takovou přestavbu zapsat do technického průkazu.

Bugatti Type 40, předchůdce legendárního Bugatti Type 57, se vyráběl s 1,5litrovým řadovým čtyřválcem o 33 kW (45 koních) s čtyřstupňovým manuálem a maximální rychlostí až 121 km/h. Nejvýraznějším prvkem vozu je pak tradiční maska Bugatti ve tvaru koňské podkovy, jež překvapivě docela sedí k původnímu designu Felicie.

Unikátní přestavbu dědeček prodal někdy po roce 1970 a originální technika historického Bugatti žije dodnes. Údajně se nachází ve sbírkách pana Samohýla ze Zlína, který původní základ vozu použil při renovaci a vrátil automobil do původní podoby ze začátku třicátých let.