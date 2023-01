Škoda Auto pro indický trh nově zavedla program záruky Anytime. V jeho rámci bude poskytovat dodatečnou 100 % tovární záruku na již používané vozy Škoda. To má posílit vnímání značky jako takové a majitelům vozů přinést naprostý klid.

Záruka může být prodloužena až na osm let, nebo do 150.000 ujetých km. Podle toho, co nastane dříve.

Tento program je vhodný i pro starší auta, poté co již vypršela standardní či prodloužená tovární záruka. Zákazník si může tento záruční balíček zakoupit před dovršením 2.252 dní od koupě vozu a při nájezdu do 130.000 km.

Ceny se liší podle modelu vozu a také podle jeho stáří. Jsou 2 sazby, levnější pro auta mladší než 1.825 dní a dražší pro stáří do 2.252 dní.

Toto záruční krytí se dokupuje v balíčcích na jeden rok, respektive na 20.000 km. Podle toho, co nastane dříve.

Například nejlevnější rozšíření záruky pro mladší Škodu Rapid začíná na 13.999 rupiích (cca 3.804 Kč). Nejdražší je potom na Superb B8 starší než 1.826 dní, to vyjde na 64.999 rupií (cca 17.700 Kč). To se jeví jako příznivé ceny, nicméně průměrný plat v Indii je pouze 21.000 rupií měsíčně (cca 5.800 Kč).

Rozšířená záruka je svázaná s autem, nikoli s majitelem. Platí tedy i dalšímu kupci v případě prodeje. To zvyšuje hodnotu vozu.

Loňský rok 2022 byl pro Škodu India ten nejúspěšnější vůbec. Prodej vzrostl více než dvojnásobně na 53 721 kusů oproti 23.858 vozům prodaným v roce 2021. Nový záruční program Anytime by měl prodejům dále prospět.