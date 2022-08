Škoda Muzeum představuje pět vzácných vozů pro hasiče, zdravotníky a policisty

Auta mladoboleslavského výrobce těmto složkám slouží už více než 100 let. Všechno začalo v roce 1906 modelem Voiturette C s prodlouženým rozvorem, který sloužil jako vojenský sanitní speciál pro přepravu čtyř nosítek pro zraněné, po dvou ve dvou patrech. Výroba sanitních a hasičských vozů se pak výrazně rozjela za první světové války, sanitních automobilů Laurin & Klement opouštělo mladoboleslavskou továrnu kolem stovky ročně.

Před druhou světovou válkou se pro stavbu sanitek používaly podvozky všech kategorií vozů Škoda. Nejmenší byl Popular 995 Liduška, nad ním modely Rapid, Favorit a Superb. Na podvozcích stejných automobilů vznikaly v Mladé Boleslavi i lehké otevřené „pohotovostní karoserie“, z nichž mohli například četníci či celní „financové“ snadno vyskákat například při pronásledování pachatele. Hasiči dostali k dispozici širokou paletu užitkových škodovek, na vrcholu byly typy 606 a 806 s šestiválci a nosností 6 či 8 tun.

V květnu 1946 odstartovala ve Vrchlabí výroba sanitek na podvozcích Škoda 1101/1102 „Tudor“. Jedenáctistovky o výkonu 23,5 kW jezdily 90 až 100 km/h a životy zachraňovaly dokonce i v egyptské Káhiře. Sanitka měla dělicí přepážku vedle řidiče vyklenutou vpřed, aby se dovnitř vešlo lehátko. Zdravotník používal sklopné sedátko. Bezpečnostní složky zase využívaly „bojové tudory“ Škoda 1101 P (policejní).

Známou sanitkou je 4,6metrová Škoda 1200 STW, do níž se vedle sebe vešla dvě lehátka. V roce 1961 převzaly štafetu 1202, ovšem nejrozšířenější sanitním vozem automobilky se stala legendární Škoda 1203 s bezkapotovou karoserií vnitřního objemu přes 5 m krychlových při celkové délce jen asi 4,5 metru.

Na konci 80. let nastoupily škodovky nové generace s motorem napříč u poháněných předních kol. To umožnilo snížit podlahu v zadní části automobilu a vytvořit prakticky libovolnou nástavbu. Favorit 788 z roku 1992 zůstal sice jen u prototypu, ale kombi Forman a Forman Plus (1990 až 1995) už do běžného provozu v nemocnicích nastoupily. Následovaly sanitní verze modelu Felicia Combi (1995 až 2001) a po roce 1998 i Octavia Combi.

Škoda Muzeum v rámci nové expozice vystavuje pět automobilů. Nejstarším je Laurin & Klement MF z roku 1919 s hasičskou nástavbou a mohutným čtyřválcem o objemu 4713 cm3. Ten díky tehdy impozantnímu výkonu 50 koní (37 kW) vůz rozjel až na 90 km/h. Automobilka uvádí, že na podvozku luxusních automobilů L&K řad MF a MG bylo v období 1917 až 1923 vyrobeno celkem 176 kusů osobních a lehkých užitkových automobilů.

Zajímavá je také Škoda 1201 Ambulance z roku 1957, postavená na bázi typu 1201 STW. Více než 4,6 metru dlouhá sanitka těžila z předností robustní konstrukce rámového podvozku s celokovovou karoserií a komfortnějšího odpružení nezávisle zavěšených kol. Motor o objemu 1,2 litru dával 45 koní (33 kW) a ambulanci vážící 1190 kg dostal až na 110 km/h. Vystavený vůz ze soukromé sbírky sloužil na Šumpersku u záchranné služby, od běžných sanitek pro převoz pacientů se lišil delší karoserií i dvoudílnými zadními dveřmi.

Škoda 120 VB z roku 1986 bude povědomá všem, co zažili 80. léta minulého století. Původní modré karoserie vozů československé Veřejné bezpečnosti s bílými pruhy byly v letech 1975 až 1979 postupně nahrazovány žluto-bílým provedením s černými nápisy VB. A taková je i „stodváca“ ze soukromé sbírky. O pohon se stará čtyřválec o objemu 1174 cm3 a výkonu 50 koní (37 kW).

Dva exponáty pak zastupují 90. léta. Starším z nich je Škoda 788 z roku 1992, prototyp sanitní verze odvozený od modelu Favoritu, který se do výroby nakonec nedostal. Stejný osud potkal Škodu 786 s částečně prosklenou nástavbou, určenou pro přepravu tělesně postižených osob.

Nejnovějším autem nové expozice je Škoda Felicia Combi LX z roku 1996 v úpravě pro Policii ČR. Ta používala více než 5500 kusů tohoto 4205 mm dlouhého kombíku. Praktická verze Felicie sloužila také v různých zemích u pošty či telekomunikací.