Škoda nově umožňuje doručení zásilek přímo do kufru auta

Díky službě Přístup do vozu je možné nechat si doručit objednávky přímo do kufru vašeho automobilu. Služba zatím funguje v pilotním režimu a s vybranými partnery.

Objednávání zboží přes internet je pohodlné a rychlé, s jeho přebíráním a vyzvedáváním je to ale komplikovanější. Možnost vyzvednout si balíček na pobočce nenabízí každý, případně mohou být pobočky z ruky. Čekání na kurýra je pak pro změnu časově omezující a minout se s ním znamená zbytečné komplikace pro obě strany.

Řešením tohoto problému však může být doručení zásilky objednané přes internet přímo do kufru vašeho automobilu, což nově umožňuje i automobilka Škoda. Celá služba přitom funguje nesmírně jednoduše – namísto klasického uvádění doručovací adresy stačí kurýrovi poskytnout přibližnou polohu vozu, jeho značku a umožnit vzdálený přístup přes aplikaci myŠkoda.

Samotná automobilka pak proces popisuje následovně: „Pro doručení je nutné povolit kurýrovi zvolené doručovací služby, aby přes funkci „Přístup do vozu“ určil polohu vozu, odemkl vůz a umístil nakoupené zboží do zavazadlového prostoru.“ Celý proces je přitom bezstarostný a hlavně bezpečný.

Během předávky totiž nemusí majitel vozu a kurýr nijak komunikovat. Kurýr pouze prostřednictvím aplikace ve svém telefonu lokalizuje vůz, který následně může odemknout pouze jednou a pouze ve zvoleném časovém okně. Kurýr pak vůz opouští teprve ve chvíli, kdy je spolehlivě uzamčen. Zákazník přitom může sledovat informace o doručení prostřednictvím aplikace myŠkoda

Do projektu se v jeho počátcích zapojily společnosti Alza.cz, Zásilkovna a DoDo, počet partnerů by však měl postupně růst. Samotný postup při objednávání doručení zásilky přímo do vozu se pak mezi jednotlivými partnery služby liší:

„V případě Alza.cz je nejdříve potřeba udělat propojení účtu Škoda Connect s účtem u Alzy. Následně již zákazník objednává u partnera standardním způsobem a zvolí jako způsob dodání „doručení do vozu“. Při volbě doručení v Zásilkovně si musí zákazník nejprve zásilku objednat na svou domácí adresu a poté ji může přesměrovat do vozu pomocí e-mailu, který od Zásilkovny obdrží. Zásilkovna též umožňuje doručit do vozu také objednávky z e-shopu Škoda. Při využití služeb společnosti DoDo, pak zákazník při objednávání uvede, že chce svou zásilku doručit do vozu. Každou zásilku tak potvrzuje samostatně.“

V rámci současného pilotního programu, který poběží zřejmě až do konce roku, je doručování do kufru možné pouze na území Prahy. Po ukončení pilotního programu a zajištění bezproblémové funkcionality se ale očekává rozšíření této služby do více měst jak na území České republiky, tak i v zahraničí.

Služba Přístup do vozu je přitom k dispozici téměř pro všechny vozy značky Škoda vyrobené od ledna 2019 a vybavené balíčkem Care Connect: Vzdálený přístup. Výjimkou jsou zatím pouze vozy Enyaq iV, Kamiq a Scala, u kterých bude služba zpřístupněna později. V rámci zmíněného balíčku je navíc nutné, aby měl zákazník aktivovanou funkci „Vzdálené zamykání/odemykání vozu“.

„Díky řešení Přístup do vozu zajistí vůz Škoda svému majiteli kvalitní službu i ve chvíli, kdy je pouze zaparkovaný a za normálních okolností by svému majiteli neposkytl žádnou přidanou užitkovou hodnotu. Touto službou rozšiřujeme naši řadu řešení v oblasti mobility a zákazníkům nabízíme časovou úsporu, pohodlí a v mnoha ohledech jim usnadníme každodenní život. Umožníme jim například využít dodání zásilek ve chvíli, kdy pracují, čímž odpadá čas, který by jinak strávili čekáním na kurýra. Přístup k požadovaným údajům o vozidle má pouze kurýr zvolené doručovací služby a dodání zásilky navíc probíhá bezkontaktně, což je v dnešních dnech bezpochyby nespornou výhodou,” dodává k nové službě Martin Jahn, člen představenstva pro prodej a marketing.