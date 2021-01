Škoda Octavia iV – Po kabelu bez přetvářky

Předchozí Motor, jízdní vlastnosti Design, interiér Závěr Další

Motor, jízdní vlastnosti

Paleta pohonných jednotek Octavie se s příjezdem čtvrté generace rozrostla o elektrifikovanou verzi do zásuvky, která se v nabídce objevuje ve dvou různých provedeních. To se systémovým výkonem 180 kW je vyhrazeno sportovní verzi RS... a jak je to s tím jejím sportováním, jsme si pověděli v nedávném testu šedivého exempláře. Tentokrát jsem převzal klíčky od civilnější varianty. Má sice „jen“ 150 kW, ale zase je levnější, ne o tolik pomalejší a hlavně se nesnaží za každou cenu nasoukat do sportovního úboru, jen aby udělala dojem.

Téměř stejné

Právě rozdílný systémový výkon od sebe tyto dva plug-in hybridy odlišuje. Když se ale v technických specifikacích začnete šťourat trochu víc, zjistíte, že společného mají vlastně docela dost. V obou případech je spalovací motor zastoupen přeplňovaným zážehovým čtyřválcem 1.4 TSI s výkonem 110 kW od pěti do šesti tisíc otáček a 250 newtonmetry točivého momentu od 1550 do 3500 ot/min. Stejný motor mimochodem najdeme i v Superbu iV, tam je však k dispozici ještě o pět kilowattů více.

A shodná je rovněž elektrická výpomoc v podobě jednoho třífázového synchronního elektromotoru s permanentními magnety, jenž dodává 85 kW. Rovněž jej můžeme znát z elektrifikovaného Superbu, v případě Octavie však Škodovka zdůrazňuje, že jde o novou vývojovou verzi. Jak už jsme si řekli, maximální výkon soustavy má hodnotu 150 kW a točivý moment 350 newtonmetrů. Rozdíl proti „er-esu“ je dán jiným naladěním softwaru řídicí jednotky.

Vůz je vždycky předokolkou, jejíž technika se pojí s tříspojkovou samočinnou převodovkou DSG (DQ400e), ve které je umístěn zmiňovaný elektromotor. Aby toho nebylo málo, shodná je i kapacita lithium-iontového akumulátoru. Škodovka se chlubí hodnotou 13 kWh, pro ukládání energie však zůstává využitelných 10,3 kWh. Jak už jsme si pověděli dříve, zbylá kapacita je ochranou třeba před úplným vybitím, které by baterku zbytečně „huntovalo“ a výrazněji snižovalo její životnost. Samotný akumulátor váží 135 kg. Když k tomu přičteme další techniku související s pohonem, dostáváme se na pohotovostní hmotnost 1695 kilogramů.

Škoda Octavia iV

Počítat musíme i s jistými omezeními. Zatímco konvenční Octavia pojme 50, respektive 45 litrů paliva (v závislosti na zadní nápravě), plug-in hybrid pojme jen 39,5 litru. A menší je i samotný zavazadelník, v případě liftbacku konkrétně o 150 litrů. Objem 450 l je však stále dostatečný. Kufr sice není tak hluboký, ale pod podlahou zůstává schránka na umístění dobíjecích kabelů, které po každém otevření zavazadelníku nemusíte mít na očích.

S plně dobitými akumulátory slibuje Octavia dojezd až 60 kilometrů na jedno nabití. Z klasické domácí zásuvky máte na 80 % dobito za necelé čtyři hodiny. Úplně do plna mi to pak trvalo asi pět a půl hodiny. S wallboxem o výkonu 3,6 kW se čekání zkrátí na tři a půl hodiny do plna, případně dvě a půl hodiny, pokud si vystačíte s 80 %. Rychlonabíjení by jistě přišlo vhod, jeho absenci však koncernu nemůžeme vyčítat. V plug-in hybridech jej aktuálně využívá snad jen Mercedes.

Jak moc má (ne)nabití akumulátoru vliv na dynamiku vozu, nám prozradila měřící technika už v případě RS. Pokud vás rozdíly zajímají více, s dovolením vás znovu odkážu na test šedivého kousku. Civilnější iV je z logiky věci pomalejší, ale zdaleka ne tak, abyste sousedovi museli jeho „er-eso“ závidět. Stovka za 7,7 sekundy je jen o čtyři desetiny pomalejší. A rozdíl maximálních rychlostí 220 vs. 225 km/h vás asi taky trápit nebude.

Hra s čísly

Má cesta do práce je tvořena z 20 kilometrů okresek, 60 km dálnice a 20 km popojíždění po Praze. I když má dálniční pasáž významnou roli, spotřeba paliva se předpisovou jízdou v hybridním režimu (auto si samo určuje, kdy na co pojede) pohybovala okolo čtyř litrů a 6 kWh. Koncernové plug-in hybridy vždy (je-li dobito alespoň na 20 %) startují na elektřinu, tudíž jsou rozjezdy plynulé a reakce na sešlápnutí plynového pedálu okamžitá.

Na digitálním přístrojovém štítu vám ukazatel naznačuje, jak intenzivně ještě můžete pedál sešlápnout, aby se nepřipojil spalovací agregát. S dostatečnou zásobou energie zvládne Octavia svištět na elektřinu rychlostí až 140 km/h. To v praxi znamená, že tabulkových 1,5 l/100 km není nereálných. Vlastně není nereálných ani 0 l/100 km, pokud tedy budete pravidelně dobíjet a neprošlapovat plynový pedál až do kick-downu. Plná baterka mi v teplotách kolem 10 stupňů vystačila na nějakých 50 kilometrů jízdy, když jsem v průběhu cesty alespoň trošku předvídal. Šampioni v eko jízdách by určitě dokázali vymáčknout ještě nějaký ten kilometr navíc.

Pokud nedobíjíte, není pravda, že auto jede jen na spalovací motor a všechnu tu použitou techniku tahá zbytečně s sebou. I s vybitým akumulátorem zvládne Octavia iV pracovat jako hybrid, který rekuperací získává alespoň nějakou energii, kterou následně využívá třeba pří mírném zatížení. Výsledný efekt sice není takový, ale nemusíte se bát, že jak elektřina dojde, budete jezdit za patnáct.

Škoda Octavia iV

V nejhorším případě pojedete zhruba za deset. To se ale bavíme o jízdním režimu, v němž spalovací jednotka nejenže pohání vůz, ale ještě vytváří elektrickou energii ukládanou do baterek ve velkém. Paradoxně jde o nejrychlejší způsob, jak plug-in hybrid dobít – na čtyřiceti kilometrech okresek se mi baterii podařilo doplnit na necelých 30 %. K čemu je to dobré? Třeba když jste nestihli doma dobít a chystáte se do metropole s přísnými emisními zónami. U nás zatím něco takového nehrozí, jinde ve světě se to ale může stát. Výhodou koncernové techniky je, že takto zvládne baterii doplnit klidně do 95 %. Třeba takový Renault Captur E-Tech umí jen 40 %. Ale prosím, dobíjení akumulátoru touto cestou opravdu chápejte jen jako takovou „nouzovku“, pravidelně něco takového nemá absolutně žádný smysl.

Lepší než RS

Pokud jste test plug-in hybridního RS četli, určitě víte, že z jeho dynamiky jsem byl poněkud... rozpačitý. Ne že by auto bylo pomalé, to rozhodně ne. Zrychlení v přímce (s energií v baterkách) naopak probíhalo svižně, předjíždění je hračka a levý pruh dálnice auto není cizí. Ale 245 koní? Nevím, nevím. V průběhu celého testovacího týdne jsem v sobě neustále bojoval s filozofií Škodovky, která plug-in hybrid navlékla do sportovního hávu a hurá, tady máte sporťák.

V běžné Octavii iV to bylo jiné. Vůz si nehraje na něco, čím není, tudíž k němu přistupuju jako ke každému jinému auto do zásuvky. A protože dynamikou proti „er-esu“ tolik nezaostává, vlastně jsem s jeho fungováním spokojen. Bez mučení přiznávám, že všechny ty marketingové slogany o sportovním plug-in hybridu měly na moje vnímání auta zásadní vliv. Avšak opačný, než by si asi Škodovka představovala.

Testovaný kousek byl vybaven příplatkovým adaptivním podvozkem DCC, jehož možnosti nastavení jsou opravdu pestré. Já nejčastěji cestoval na pohodu, neboť mě tu žádný komický umělý zvuk osmiválce nebičuje k ostřejší jízdě. V takovém případě umí být Octavia komfortním přepravníkem s měkčím, avšak ne vyloženě uhoupaným naladěním. Komu by to nevyhovovalo, může přepnout do tužšího sportu. Buď jak buď, s obouvanými osmnáctkami a sofistikovanějším víceprvkem vzadu tlumí většinu nerovností zdárně, bouchne si až na opravdu velkých dírách. A baterie v podlaze společně s vysokou hmotností znamenají, že auto v rozbitých zatáčkách nemá tendence uskakovat.

Aby to ale nevyznělo tak, že Octavii iV za její nadváhu chválím... při svižnějším tempu v zatáčkách doplácí na to samé, co „er-eso“. Na výjezdu ze zatáčky pod plným plynem rychle přijde ztráta trakce, při prudkých změnách směru má zase auto tendence k přetáčivosti, i když stabilizační systém zasáhne rychle. Na rozdíl od verze, která se vydává za sportovní, to tady zkusíte nanejvýš jednou, abyste si chování vozu osahali. A brzy zjistíte, že ideálem je právě ono pohodové cestování, ve kterém je auto hezky čitelné, jistě drží zvolenou stopu a v zatáčkách se výrazně nenaklání.