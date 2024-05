Škoda otevřela nové centrum pro testování. Auta si budou připadat jako pod Kilimandžárem

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Škoda Auto v Mladé Boleslavi otevřela nové rozšíření Emisního centra a zcela nové Simulační centrum, které je jedním z nejmodernějších zařízení svého druhu v Evropě a jedná se o zcela unikátní laboratoř jak v Česku, tak v rámci koncernu Volkswagen.

Zařízení umožňuje ověření funkcí vozidel v extrémních zatíženích i validace virtuálních výpočtů v širokém spektru jízdních podmínek a klimatických prostředí. Laboratoř umožňuje udržovat teplotu od -7 do +50°C během testování. Dále umí zařízení simulovat podmínky v rozsahu od 10 do 95 % relativní vlhkosti (zásadní pro regiony jako Indie), sluneční svit či jízdu v horách až do nadmořské výšky 5500 m n. m.

Pro simulaci jízdních odporů odpovídajících rychlosti až 265 km/h je součástí laboratoře také moderní válcový dynamometr pro vozy s výkonem do 300 kW. K simulaci proudění kolem testovaného vozidla je laboratoř vybavena sofistikovaným vedením vzduchu se dvěma ventilátory. K dispozici je rovněž emisní analytický systém či rychlodobíjecí stanice pro elektromobily s výkonem 400 kW. Analýza a vyhodnocení naměřených dat se přitom provádí přímo na místě.

V Simulačním centru ročně proběhne až 850 testů. Součástí stavby bylo i rozšíření Emisního centra o další pracoviště, čímž se zvýšily testovací kapacity s ohledem na plnění aktuálních a nadcházejících legislativních požadavků včetně emisní normy EU7. Nové měřicí boxy budou využívány zejména pro zajištění kontroly shodnosti předsériových a sériových vozů oddělením Kvality.

Náročné testy v Simulačním centru, jehož výstavba započala v roce 2021 a vyžádala si investici ve výši téměř 22 milionů eur, probíhají v souladu s aktuálně platnými i budoucími legislativními normami Evropské unie, Číny, Indie, Brazílie a dalších regionů. Jeho otevření je pro mladoboleslavskou automobilku dalším krokem potvrzujícím převzetí celosvětové odpovědnosti za vývoj platformy MQB27 koncernu Volkswagen, kompletního vývoje zážehových motorů řady EA211 včetně souvisejících systémů jako sání vzduchu, výfuku, chlazení a termomanagementu. Dále český výrobce spravuje vývoj relevantních mechanických převodovek a aplikací automatické převodovky DQ200.

