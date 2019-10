Škoda se brání proměně v Dacii. Šéf mladoboleslavské automobilky uklidňuje zaměstnance

Volkswagen Group má pod svými křídly velmi pestrou paletu značek osobních automobilů. V případě Bugatti, Bentley, Lamborghini, Audi a Porsche je hierarchie celkem zřetelně rozdělená a jejich nabídka se překrývá víceméně jen okrajově. Poněkud odlišná je však situace mezi značkami Volkswagen, Seat a Škoda a právě to chce vedení koncernu podle zpráv ze začátku října letošního roku změnit.

Volkswagen si má podle zpráv o nově zvažované strategii zachovat svou pozici, zatímco v případě značky Seat se opět objevuje snaha o její proměnu ve španělskou konkurenci pro italskou značku Alfa Romeo a ohledně značky Škoda se má jednat o větší zaměření na východní trhy a levnější modely ve stylu rumunské značky Dacia.

Právě zmiňovaná změna směřování značky Škoda vyvolala největší vlnu emocí. Odbory automobilky Škoda Auto chystanou strategii Volkswagen Group kritizují a podle týdeníku Škodovácký odborář zvažují určité kroky. K situaci se minulý týden vyjádřil také předseda představenstva společnosti Bernhard Maier v dopisu, který zaslal zaměstnancům a uvedl v něm podle Automotive News Europe mimo jiné, že hodnoty značky se v budoucnu nezmění.

Německé noviny Suddeutsche Zeitung v reakci na informace o nové strategii koncernu uvedly, že Škoda by mohla být největším poraženým v rámci Volkswagen Group v případě, že ke zmiňovaným změnám v jejím směrování skutečně dojde.

Předseda představenstva Volkswagen Group Herbert Diess si však v souvislosti se zvyšováním ziskovosti klade za cíl snížit překrývání mezi jednotlivými značkami koncernu. Zejména chce posílit značku Volkswagen tím, že sníží konkurenci ze strany jejích sesterských značek Škoda a Seat. Podle jeho slov pokud tři nebo čtyři značky s podobnými produkty bojují o stejnou cílovou skupinu, pak všechny tyto značky ve výsledku trpí a proto je potřeba upravit jejich zaměření a zároveň rozšířit jejich působení na trhu.

Michael Jost, hlavní stratég Volkswagen Group, již před několika týdny v rozhovoru pro Automobilwoche uvedl, že Seat by mohl nabízet automobily s větší porcí emocí, což ostatně již nyní činí prostřednictvím vozů značky Cupra, zatímco Škoda by se mohla intenzivněji zaměřit na trhy východní Evropy, stejně jako na zákazníky hledající funkčnost. Podle informací, které zveřejnil Suddeutsche Zeitung, by se Škoda mohla soustředit na prodej automobilů s cenou od 10.000 do 20.000 eur (zhruba 255.000 až 515.000 Kč) a to i při zachování vlajkové lodi v podobě modelu Superb minimálně pro další generaci.

Bernhard Maier se pak má v již zmiňovaném dopise zaměstnancům snažit uklidňovat situaci v mladoboleslavské automobilce tím, že zmiňuje, že přezkum pozice značky je normální proces a jeden z hlavních úkolů pro strategické oddělení koncernu s více značkami. Zároveň připomíná rozhodnutí Volkswagen Group o stavbě nového závodu pro modely Passat a Superb jako důkaz důvěry koncernu ve značku Škoda.

