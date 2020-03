Škoda Superb nové generace v odvážnějším balení? Prohlédněte si možnou podobu

Na přelomu loňského roku jsme na trhu přivítali omlazenou Škodu Superb třetí generace. Pro mladoboleslavskou automobilku je to mimořádně důležitý model. Jen připomeňme, že vlajková loď s tímto názvem se do portfolia vrátila v roce 2001 a do roku 2008 vzniklo celkem 135.700 kusů. Druhé provedení se dočkalo také karosářské verze kombi a prodalo se 616.000 exemplářů. Třetí se začala vyrábět v roce 2015 a již loni oslavila půlmiliontý kousek.

Není divu, že facelift si vyžádal jen drobné korekce. Uhladila se světelná technika, pozměnily nárazníky, logo vzadu nahradil nápis Škoda a ve vyšších výbavách jej doplňuje chromovaná vodorovná linka. Za příplatek můžete mít Matrix full-LED světlomety a vůbec poprvé se v této modelové řadě objevuje dobrodružnější provedení Scout.

Na nové, již čtvrté pokračování Superbu si ještě pár let počkáme, přesto se můžeme pustit do fantazírování a ukázat si, jak by asi mohl tento zástupce střední třídy a konkurent Passatu či Insignie vypadat. Náš návrh si můžete prohlédnout v přiložené galerii.

Po cestách ještě pochopitelně žádné prototypy nejezdí, tudíž grafik tentokrát pustil uzdu vlastní fantazii a ukázal, jak by se Superb mohl proměnit podle jeho představ. Všimnout si můžeme výraznější masky chladiče, která pokračuje pod diodovými světlomety. Z boku vidíme výrazněji se svažující záď, vzadu se zase tvůrce inspiroval designovým jazykem Scaly. Za zmínku stojí také kontrastní zbarvení předních sloupků a střechy, na což jsme zvyklí u menších modelů.

Tak co říkáte, prospěla by Superbu takováto obměna?