Škoda Trekka je dnes zapomenuté SUV. Dávný model uvezl ještě více osob jak sedmimístný Kodiaq

Škoda Yeti bývá často považována za první SUV s okřídleným šípem ve znaku, to ale není pravda. Už v roce 1966, před padesáti lety přesně na den, byla v novozélandském městě Otahuhu zahájena výroba modelu Trekka, který během šesti let produkce vzniknul v téměř třech tisících exemplářích. Že jste o takovém voze nikdy neslyšeli? To je ale velká chyba…

Trekku nedávno zmiňoval kolega David Bureš ve svém článku o škodováckých teréňácích. Nejde o první terénní Škodu historie, ta byla postavena již po druhé světové válce na bázi modelu 1101 a byla určena pouze pro armádu, Trekka ale byla takovým SUV pro všechny.

První prototypy vznikly v letech 1965-1966, jako základ posloužil podvozek ze Škody Octavia, který byl na Nový Zéland z daňových a celních důvodů dodáván v rozloženém stavu. Doznal však několika úprav – například zkrácení rozvoru z 2389 mm na 2165 mm a úpravu stálého převodu zadní nápravy ze 4,78 na 5,25. Vůz měl světlou výšku 190, což je takový standard i u dnešních SUV (kodiaq má světlost 194 mm).

Motor byl uložen vpředu podélně a šlo o čtyřválec OHV s objemem 1221 kubických centimetrů, výkonem 34 kW ve 4500 otáčkách a točivém momentu 87 N.m ve 3000 otáčkách za minutu. Synchronizovaná převodovka měla čtyři stupně, mechanické duo pak autu dovolilo jet rychlostí až 110 km/h. Jedenáctilitrová spotřeba byla vzhledem k určení auta přijatelná, avšak nikterak přehnaná.

Hlavní rozdíl oproti dnešním SUV spočíval v nabídce variant. Škoda Trekka byla dostupná jako třídveřový pick-up ve dvou až osmimístném uspořádání, s plátěnou i pevnou plastovou střechou, jako kombi, a dokonce i v plážové variantě. To všechno na půdorysu dlouhém 3590 mm a širokém 1600 mm, což je v dnešní době deformačních zón a prvků aktivní a pasivní bezpečnosti vlastně těžko představitelné. Trekka byl první vůz navržený a vyráběný na Novém Zélandu, v rámci exportu se však podíval také do Austrálie, na Fidži nebo do Vietnamu.

Foto: Škoda Auto, trekka.co.nz