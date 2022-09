Škoda údajně pracuje na čistě elektrické Octavii, dorazit má na nové platformě

Mladoboleslavská automobilka, podobně jako většina evropských značek, se v uplynulých letech naplno vrhla do elektrifikace, díky které má dnes ve své nabídce mild-hybridy, plug-in hybridy i čistě elektrické modely. Nabídka čistě elektrických bateriových vozů by se navíc do konce tohoto desetiletí mohla rozrůst o zcela nové modely.

Jak již v minulosti naznačil bývalý šéf automobilky Škoda Auto, v plánu jsou minimálně tři čistě elektrické modely, které by měly v nabídce stát pod Enyaqem. Očekáváme tak příjezd kompaktního městského elektromobilu, elektrického crossoveru a čistě elektrického nástupce Fabie, tedy malého elektromobilu.

Podle informací kolegů z britského webu Autocar se však pracuje také na čistě elektrické verzi mladoboleslavského bestselleru, tedy modelu Octavia. Současnou generaci čeká ještě facelift, jehož představení se očekává v roce 2024, čistě elektrická verze by pak údajně mohla dorazit během pozdější fáze tohoto desetiletí.

Načasování značky přitom nahrává spekulacím, že základem elektrické Octavie bude nová elektrická koncernová platforma SSP (Scalable Systems Platform), která nahradí dnes používanou elektrickou platformu MEB, na které stojí i Škody Enyaq. Premiéra nové platformy SSP se přitom očekává v roce 2025.

Na spekulace o podobě a technice nového vozu je sice poměrně brzy, lze však předpokládat, že designéři budou vycházet z designového přístupu „Modern Solid,“ který automobilka nedávno ohlásila jako svou budoucnost. S ohledem na současné trendy lze navíc předpokládat, že si novinka půjčí inspiraci ze světa SUV.

Technika běžných vozů by mohla pracovat s dvojicí elektromotorů vpředu, každý pohánějící jedno kolo, u ostře laděných modelů RS se pak očekává čtveřice motorů pohánějících všechna kola. Jak přitom známe značku Škoda, ostrá verze může být představena až s odstupem cca jednoho roku po klasickém modelu.

Elektromotory by mohly čerpat energii z nové baterie, pracujícími s moderními technologiemi, která by mohla mít kapacitu až 89 kWh. Baterie by tak mohla zajistit dojezd až 600 kilometrů, nabíjení při výkonu až 200 kW by navíc rapidně zkrátilo čekání na nabíječkách.

Kolegové z Autocar přitom neočekávají, že by elektrická verze modelu Škoda Octavia znamenala definitivní konec pro zážehové a vznětové motorizace. Automobilka se zřejmě bude snažit i nadále oslovovat co nejširší skupinu zákazníků na různých světových trzích. Definitivní stopku spalovacím motorům v Evropě by tak v roce 2035 mohla dát až EU.